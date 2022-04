Stralsund

Es wird ein Aushängeschild für den Stralsunder Sport, eins, auf das Fußballer, Leichtathleten und Freizeitsportler seit Jahren hinfiebern – das Stadion an der Kupfermühle. Bereits vergangenes Jahr war der erste Bauabschnitt fertig, doch wegen Corona wird es erst jetzt eingeweiht. Am Sonntag, 24. April, wird das Stadion mit einem großen Knall – mehr wird noch nicht verraten – eröffnet. Von 11 bis etwa 15 Uhr sind alle kleinen und großen sportbegeisterten Stralsunder zu einem großen Fest rund um den Sport eingeladen.

Schul- und Vereinssport auf der neuen Anlage

Mit der Entkernung des alten Vereinshauses begannen im Sommer 2019 die Bauarbeiten im Stadion Kupfermühle begonnen. Quelle: Christian Rödel

Maik Hofmann, Präsident des Sportbundes Hansestadt Stralsund, sagt: „Viele Jahre haben wir für das Stadion gekämpft. Jetzt ist es ein echtes Schmuckstück geworden und bietet beste Bedingungen für den Wettkampf- und Breitensport.“ Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow wird er die multifunktionale Sportanlage eröffnen. „Stralsund ist eine Sportstadt, die nun um eine zukunftsorientierte Sportanlage reicher ist. Das Stadion an der Kupfermühle wird ein Ort für Sport und Freizeit für alle Generationen sein – für Schulsport und Vereinssport gleichermaßen“, freut sich das Stadtoberhaupt.

Zur Einweihung bitte mit Sportsachen kommen

Seit einem Jahr fertig, die sechs Laufbahnen. Jetzt erfolgt aber die feierliche Einweihung mit einem großen Sportfest. Quelle: Rödel

Besucher machen alles richtig, wenn sie in Sportkleidung zur Feier kommen. Denn zahlreiche Sportvereine aus der Hansestadt beteiligen sich an der Eröffnung und laden Interessierte zu Mitmach-Aktionen ein. Der Stralsunder Kanu-Club bittet zum Beispiel an sein Ruderergometer, bei „sport live“ können Besucher ihre Fitness am Sprintmodul testen, beim TSV 1860 stehen verschiedene Leichtathletik-Disziplinen und bei Tilo Dunkel vom Hanseatischen Athletic Club Freelatics-Übungen auf dem Programm. Mit dem Tennisclub Blau-Weiß kann der so genannte „weiße Sport“ getestet werden, und den Reiz des American Football verraten die Mitglieder der Stralsund Pikes. Zu Gast sind auch die jungen Artisten des Kinder- und Jugendcircus Ostsee’O’lini, das THW, das unter anderem eine Hüpfburg aufbaut sowie die Luther-Auferstehungsgemeinde Stralsund, die Kaffee und Kuchen kredenzt.

Die Lauf- und Walking-Gruppe des SV Hanse-Klinikum Stralsund nimmt die Eröffnung des Stadions zum Anlass, um erstmals einen Stundenlauf durchzuführen. Eingeladen sind alle Läufer und Walker. Wichtig: Nordic-Walking ist nur mit Pads erlaubt. Außerdem wird es spannend, wenn mehrere Turniere ausgetragen werden, etwa im Beachvolleyball und Fußball, heißt es in einer Pressemitteilung des Sportbundes.

5,6 Millionen allein für 1. Bauabschnitt

Jahrelang hatte man um die Finanzierung der Sanierung gekämpft. Als die Fördermittel endlich zugesichert waren, ging es trotz Corona-Krise auf der Baustelle gut voran, so dass im Sommer 2021 der erste Bauabschnitt in Betrieb ging. 5,6 Millionen kostete der Stadion-Umbau vom neuen Unterbau samt Drainage über den Rasenplatz bis hin zu den sechs Tartan-Laufbahnen samt Sprung- und Wurfanlage. Trotz Fördermittel hat die Stadt allein 2,13 Millionen zu schultern. Diese Bauphase begann 2019 mit dem Abriss der alten Anlagen.

Stadion noch nicht fertig

In der zweiten Ausbaustufe ist die Umgestaltung des bisherigen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Kunstrasenplatz als Mehrzwecksportfeld (Großfeld) geplant. Dieser Bereich zwischen Kegelbahn und Discounter lässt sich auch in zwei Kleinfelder teilen. Auch wenn der Rasen speziell für die Fußballer gedacht ist, können ebenso andere Sportler darauf trainieren. 2,9 Millionen muss die Kommune dafür im Haushalt bereithalten, 1,88 Millionen fließen als Förderung.

Die Verbindung zum benachbarten eigentlichen Stadion schafft ein neuer Funktionsbau, der allerdings erst in Bauabschnitt 3 in Angriff genommen wird, die Planung läuft. Über zwei Etagen finden Umkleidekabinen, Sanitärbereiche, Vereinsräume und Abstellmöglichkeiten für sämtliche Sporttechnik Platz. Und es wird eine Tribüne geben. Bis dahin nutzen die Sportler, die hier bereits trainieren, Container als Umkleide- und Sanitärbereich.

Diese Container im Kupfermühle-Stadion nutzen die Stralsunder Leichtathleten des TSV 1860 zum Umziehen, damit sie trotz fehlenden Funktionsgebäudes schon auf dem Sportplatz trainieren können. Quelle: Christian Rödel

Von Ines Sommer