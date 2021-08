Stralsund

Der Sund wird bunt: Ein Zeichen für mehr Toleranz: Der Verein „Bunter Anker“ veranstaltet am zweiten Oktober eine Demonstration, für queere Sichtbarkeit. Damit wollen sie den Christopher Street Day nachholen und auf die Rechte der LGBTQIA+ Gemeinde aufmerksam zu machen. Ein Trauermarsch soll es trotzdem nicht sein. Im Gegenteil: Die Demo wird groß, laut und vor allem eins – bunt.

„Startpunkt ist der Alte Markt, von dort aus gehen wir durch die Altstadt bis zum Theater“, erklärt Nicole Kohls, Pressesprecherin von „Bunter Anker“, den Ablauf. Musik und Gastsprecher aus der queeren Szene sollen den Marsch noch abrunden. Dafür benötigt der Verein jedoch Unterstützung.

Spendenaktion: Nur noch zwei Wochen Zeit für 5 900 Euro

„Wir haben vor ein paar Tagen ein Crowdfunding gestartet. Das gesammelte Geld wird für die Künstler und Sprecher, LKW, Fahnen sowie Werbung eingesetzt. Jede Spende hilft, denn die Aktion läuft nur noch zwei Wochen“, betont Kohls. Das Ziel sind 5 900 Euro, davon sind sie derzeit jedoch noch weit entfernt. Trotzdem wurde die Demonstration bereits mit einem Hygienekonzept angemeldet. Damit steht fest: Sie wird definitiv stattfinden. Lediglich der Rahmen ist noch unsicher, da dieser vom Budget abhängt.

Auf www.stralsund-crowd.de unter Bunter Anker kann die Spende abgegeben werden. Dafür gibt es eine kleine Überraschung. „Ab 50 Euro erhält der Spender eine Einladung zum Event. Firmen werden mit 150 Euro als offizieller Sponsor platziert. Das Logo zeigen wir ab 250 Euro bei der Veranstaltung“, ergänzt die Pressesprecherin. Die Aktion wird zudem von den Stralsunder Stadtwerken unterstützt. Je 10 Euro Spende geben die SWS noch 10 Euro obendrauf.

Besser spät als nie – Christopher Street Day wird nachgefeiert

Anlass der Demonstration ist der Christopher Street Day, ein Tag oder Zeitraum, an dem die queere Gemeinschaft auf sich aufmerksam macht und für ihre Rechte auf die Straße geht. Der Name wurde von der Christopher Street in New York abgeleitet, in der sich 1969 bei den Stonewall-Auständen queere Menschen gegen die Willkür der Polizei wehrten. Zwar war das nicht der erste Aufstand, aber einer der bekanntesten und ist daher zum Anstoß für die moderne Queer-Bewegung geworden.

Typischerweise findet der Christopher Street Day zwischen Juni und August statt. So wurden in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg bereits Demonstrationen abgehalten. In der Hansestadt verschiebt sich die bunte Parade nun auf Anfang Oktober. „Bunter Anker ist noch ein sehr kleiner Verein, deshalb wollten wir dieses Jahr noch aussetzen. Dann hat es uns aber doch in den Fingern gejuckt auch etwas zu organisieren“, erklärt die Stralsunderin den späten Termin.

„Ihr dürft doch schon heiraten, was wollt ihr mehr?“

Aussagen wie „Wer ist denn bei euch beiden der Mann oder die Frau in der Beziehung“ oder „Ihr dürft doch schon heiraten, was wollt ihr denn noch?“ zeigen deutlich, dass die Gesellschaft in Sachen Toleranz noch Aufholbedarf hat. Die augenscheinlich harmlosen Fragen perpetuieren klassische Rollenbilder, die eigentlich schon längst der Vergangenheit angehören sollen. Hauptproblem von queeren Menschen ist sicherlich nicht die Hochzeit, sondern die alltägliche Konfrontation mit Heteronormativität, dass also Beziehung von Mann und Frau der Normalzustand sind und alles andere abweicht, „unnormal“ ist.

„LGBTQIA+ Menschen stoßen immer noch auf Feindlichkeit. Unser Verein möchte deshalb für jeden da sein, der rund um das Thema Queer, Hilfe oder Anschluss sucht“, erklärt Kohls. Ob Coming-Out oder Probleme mit der nicht-queeren Familie: „Bunter Anker“ ist jederzeit über die sozialen Medien, Instagram und Facebook, sowie über ihre Webseite erreichbar. Entstanden ist der Verein aus den Regenbogenparties – laut der Pressesprecherin die besten Parties am Sund. So feiert der Stralsunder Verein im September das einjährige Jubiläum.

Auf der Demonstration am 2. Oktober sind alle herzlich willkommen – heterosexuell oder queer. Denn: Jede Unterstützung zählt.

