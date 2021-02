Stralsund will „Gorch Fock“ kaufen und sanieren

Stralsund

Zwischen Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und dem Eignerverein der Bark „Gorch Fock“ (I), Tall-Ship Friends herrscht Übereinstimmung zur Zukunft des Seglers, die etwa so aussieht: Für den geplanten Kauf des Schiffes durch die Hansestadt müssen zwei Dinge sichergestellt werden – die Kostenneutralität des Vorhabens für die Hansestadt und der Erhalt der Gemeinnützigkeit für den eingetragenen Verein. Das machten gestern der OB für die Hansestadt und Rechtsanwalt Sven Krumbügel für Tall-Ship Friends bei einem Termin auf der „Gorch Fock“ (I) deutlich.

Hintergrund dieser Öffentlichkeitsoffensive ist eine neu entflammte Diskussion in der Stralsunder Bürgerschaft zur Zukunft des Seglers. Der Ankauf der Bark durch die Hansestadt war bereits beschlossen. Ende 2018 hatten die Stadtvertreter für den Erhalt der Touristenattraktion im Stadthafen gestimmt.

Enorme Belastungen für den Haushalt?

Doch nachdem es zuletzt etwas ruhiger um das Thema geworden war, setzte es jetzt die Fraktion Bürger für Stralsund (BfS) mit einem Antrag für einen Bürgerentscheid zum Ankauf des reparaturbedürftigen Seglers durch die Hansestadt wieder auf die Tagesordnung. BfS-Geschäftsführer Thomas Haack feuerte die Debatte mit Befürchtungen seiner Fraktion an, die „Gorch Fock‘“ werde den Haushalt der Hansestadt jährlich enorm belasten.

Stadtverwaltung und Eignerverein wollen aber genau dieses Argument so nicht stehen lassen und nahmen daher gestern Stellung zum Stand der Dinge. Alexander Badrow verwies auf die Übereinkunft, die zwischen der Hansestadt, dem Verein Tall-Ship Friends, dem Wirtschaftsministerium MV und dem Innenministerium MV erzielt wurde. Diese sieht den Erwerb sowie die Sanierung der „Gorch Fock“ (I) durch die Hansestadt vor und den weiteren Betrieb sowie die Übernahme weiterer Instandhaltungsmaßnahmen durch den Verein.

Land finanziert Kauf und Sanierung

Die Sanierung in Höhe von 10,56 Millionen Euro erfolgt dabei ausschließlich aus bereits zugesagten Fördermitteln. Den Eigenanteil der Hansestadt Stralsund trägt der Verein Tall-Ship Friends. Diesen bestreitet er aus dem Kaufpreis in Höhe von 950 000 Euro. Den Kauf finanziert die Hansestadt ebenfalls aus den zugesagten Landesmitteln.

Anwalt Sven Krumbügel, selbst Vereinsmitglied bei Tall-Ship Friends, bestätigte die getroffene Übereinkunft: „Der Verein wird die ,Gorch Fock‘ weiter betreiben und damit den Status der Gemeinnützigkeit behalten. Alle Einnahmen werden weiter in den Erhalt des Seglers gesteckt.“ Er verwies darauf, dass seit Übernahme des Schiffes durch den Verein etwa 1,5 Millionen Euro aus Spenden sowie Tausende Arbeitsstunden von Vereinsmitgliedern in die Sanierungsbemühungen für die „Gorch Fock“ geflossen sind.

Das Segelschiff „Gorch Fock“ (I) liegt im Stadthafen. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Mitte 2023 könnte Sanierung abgeschlossen sein

„Der Kauf- sowie der Betreibervertrag liegen ausverhandelt vor“, sagte Badrow. Sie werden unterzeichnet, sobald der Fördermittelbescheid vorliegt und die Bürgerschaft der Hansestadt sowie die Mitgliederversammlung des Vereins zugestimmt haben. Die Planungen für die Sanierung wurden nach Ausschreibung an das Ingenieurbüro Detlev Löll in Peenemünde vergeben. Die Hansestadt geht dafür zunächst in Vorleistung.

Das weitere Vorgehen skizzierte Peter Fürst, Amtsleiter Wirtschaftsförderung der Hansestadt: „Für den Sommer rechnen wir mit dem Bescheid zur Finanzierung und Ende dieses Jahres mit der Entscheidung der Bürgerschaft.“ Sollte diese für den Kauf der „Gorch Fock“ votieren, gelten diese Eckdaten: Sommer 2022 – Erstellung der Werftunterlagen, Herbst 2022 – Ausschreibung der Werftleistungen, Ende 2022 – Auftragsvergabe. Fertigstellung: etwa Mitte 2023.

Schwimmfähigkeit für die nächsten zwei Jahrzehnte

Schwerpunkt der Werftarbeiten wird die Sanierung des Schiffsrumpfes sein und damit die Sicherstellung der Schwimmfähigkeit für die nächsten 20 Jahre. Das entspricht einer Forderung der Hansestadt, um für diesen Zeitraum keine Dock-Kosten mehr zu verursachen. Eine Forderung, die auch im Interesse des Betreibers Tall-Ship Friends liegt, der sich damit auf Instandhaltungen an Takelage, Bordtechnik und der musealen Einrichtung des Seglers konzentrieren kann.

Auf eine Nachfrage, ob der Verein beabsichtige, mit dem sanierten Schiff auf Segeltörn zu gehen, sagte Sven Krumbügel. „Man wird den Vereinsmitgliedern das Träumen davon nicht absprechen können.“ Aber bei den Tall-Ship Friends werde eher in die Richtung gedacht, dass Ausfahrten, wenn überhaupt, bis zur Hanse Sail führen, um hier die Flagge des Heimathafens Stralsund zu zeigen.

Von Jörg Mattern