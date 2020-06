Stralsund

Die Hansestadt will mehr für Verkehrsteilnehmer tun, die nicht motorisiert unterwegs sind. Dafür plant Stralsund zusammen mit allen größeren Städten in MV und weiteren Kommunen die schon seit 2017 bestehende Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen Mecklenburg-Vorpommern (AGFK MV) in einen eingetragenen Verein zu überführen. Eine entsprechende Beschlussvorlage von Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) fand in der vergangenen Woche im Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung die Zustimmung der Mitglieder.

Arbeitsgemeinschaften dieser Art haben sich bereits in mehreren Bundesländern gegründet. Aufgaben und Ziele sind die Interessensvertretung fahrrad- und fußgängerfreundlicher Städte, Gemeinden und Landkreise gegenüber Land und Bund, der Informations- und Erfahrungsaustausch auch mit Vereinen anderer Bundesländer, die Entwicklung von Projekten, Beratungen sowie die Organisation von Fortbildungen und Fachtagungen.

Anzeige

Mitgliedsbeitrag: 2500 Euro im Jahr

Der Mitgliedsbeitrag berechnet sich nach der Einwohnerzahl der Kommune. Stralsund fällt in die Kategorie 50 000 bis 100 000 Einwohner und würde deshalb 2500 Euro im Jahr zahlen. Von der Mitgliedschaft erhofft sich die Verwaltung laut Badrows Vorlage mehrere Vorteile. Beispielsweise würden Zeit und Geld bei wiederkehrenden Projekten gespart, etwa Kampagnen zur Verkehrssicherheit. Durch regelmäßigen Austausch untereinander blieben die Mitglieder zudem auf dem neusten Stand, was Praxisbeispiele in anderen Orten anbelangt, zum Beispiel bei Radverkehrsführungen an Kreuzungen oder bei der Einführung von Fahrradstraßen.

Weitere OZ+ Artikel

Die Arbeitsgemeinschaft wird vom Ministerium für Infrastruktur unterstützt, wodurch ein Projektkoordinator finanziert werden konnte. Auch in diesem Jahr gibt es Fördermittel, die allerdings mit der Auflage verbunden sind, feste Vereinsstrukturen zu schaffen. „Durch den Beitritt wird der Stellenwert des Fuß- und Fahrradverkehrs in Stralsund unterstrichen“, ist OB Badrow überzeugt. Eine feste Ansprechperson könne aus der Abteilung Straßen und Verkehrslenkung benannt werden, eine neue Personalstelle werde aber nicht geschaffen.

Lesen Sie auch:

Von Kai Lachmann