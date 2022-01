Stralsund

Als Host Town wird Stralsund Gastgeber für eine internationale Delegation der Special Olympics World Games, die vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin stattfinden. Mit ihrer Bewerbung hat sich die Hansestadt dafür qualifiziert, im Vorfeld der Veranstaltung vom 12. bis 15. Juni als eine von 216 ausgewählten Städten den teilnehmenden Sportlern Land und Leute näher bringen zu dürfen.

Die Idee des Sportausschusses der Bürgerschaft, sich am Programm Host Town und damit an einem der größten Inklusionsprojekte Deutschlands zu beteiligen, wurde nicht nur begeistert aufgenommen, sondern auch umgehend mit Inhalten gefüllt. Die Arbeitsgruppe unter der Federführung des Amtes für Kultur, Welterbe und Medien sowie der Behindertenbeauftragten und unter Mitwirkung der Stralsunder Werkstätten, des Sportbundes, der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, des Kreisdiakonischen Werkes und des Behindertenverbandes hat das Auswahlkomitee daher ein „abwechslungsreiches und maritim geprägtes Host Town Programm in einer inklusiven Projektidee“ vorgestellt und damit überzeugt, wie es in einer Erklärung der Hansestadt heißt.

Im Mai wird klar, welche Delegation nach Stralsund kommt

Stralsunds Oberbürgermeister dazu: „Dass Stralsund zu den Gastgebern der Special Olympics gehört, passt wie die Kogge zur Hanse. Nicht nur, weil unsere inklusiven Projekte offenbar Anerkennung fanden, sondern auch und vor allem, weil wir Sportstadt sind. Und zwar für alle Menschen! Im Mai erfahren wir, auf welche internationale Delegation wir uns 2023 freuen dürfen. Darauf bin ich schon sehr gespannt“, freut sich Alexander Badrow.

Wahrnehmung der Menschen mit geistiger Behinderung

Auch Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland, blickt mit Stolz auf das Interesse der Gemeinden, sich als Host Town einzubringen. „Das Programm ist ein Baustein der Special Olympics World Games Berlin 2023 für eine nachhaltig inklusive Gesellschaft. Umso größer ist unsere Freude über die riesige Resonanz, die es bundesweit in Städten, Gemeinden und Landkreisen gefunden hat“, sagt Christiane Krajewski.

„Das Programm zielt auf die Etablierung inklusiver Strukturen und auf selbstbestimmte Teilhabe vor Ort. Damit ist es Ausdruck unserer ganzheitlichen Strategie, über den Sport hinaus die Lebenswelten von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Wahrnehmung in der Gesellschaft im Blick zu haben. Die Host Towns gehen mit dem Programm einen großen Schritt in Richtung Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und senden einen starken Impuls für eine bundesweite Bewusstseinsbildung.“

Tausende Sportler nehmen an Special Olympics World Games teil

Dass dieses Programm einen positiven Effekt auf die Wahrnehmung des Themas Inklusion in der Bevölkerung hat, sieht auch der Bundesgeschäftsführer der Special Olympics Deutschland. „Die vielfältigen Ideen, Initiativen und Projekte, die Kooperationen mit Schulen, Vereinen, Kultureinrichtungen und Werkstätten, die entstehenden Netzwerke werden das Land nachhaltig voranbringen, es reifen lassen im Umgang mit dem Thema Inklusion. Die aktive Mitwirkung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung stehen dabei im Mittelpunkt. Ich bin sicher, dass wir diesbezüglich gemeinsam mit den Kommunen neue Maßstäbe in der Gesellschaft setzen werden“, sagt Sven Albrecht.

Die Special Olympics World Games sind die nach eigenen Angaben weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander in 26 Sportarten und 2 Demonstrationssportarten an. Die Veranstaltung findet 2023 erstmals in Deutschland statt.

Von Wenke Büssow-Krämer