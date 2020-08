Die Kirchengemeinden in Stralsund und Umgebung laden in ihre Kirchen ein. Beim Leuchtfeuergottesdienst in der Nikolaikirche beispielsweise werden auch die neuen Konfirmanden vorgestellt, auch am Strand wird ein Gottesdienst gefeiert. Überall müssen sich die Besucher an geltende Abstands- und Hygieneregeln halten.