Stralsund zur Vorlesestadt 2020 gekürt

Stralsund

„Reisende Bücher“, eine spannende Geschichte auf Youtube – damit hat sich Stralsund an die Spitze beim diesjährigen bundesweiten Vorlesetag katapultiert. Die Hansestadt darf sich „ Vorlesestadt 2020“ nennen. Die Initiatoren der deutschlandweiten Aktion haben Stralsund mit dem Titel ausgezeichnet.

Bundesweit wurde der Vorlesetag am 20. November veranstaltet. Geehrt wurden Kommunen, die sich für das Vorlesen besonders engagiert haben. Die Initiatoren der Aktion die Stiftung Lesen, die Zeit und die Deutsche Bahn Stiftung vergaben den Titel in den drei Kategorien nachhaltig, außergewöhnlich und aktiv.

Vorlesetag in Corona-Zeiten eine Herausforderung

Der Vorlesetag habe den Kommunen in diesem Jahr besonders viel abverlangt, teilen die Initiatoren mit. Die Corona-Pandemie habe alle vor große Herausforderungen gestellt. Stralsund zeigte sich dabei besonders kreativ. Die Hansestadt Stralsund habe besonders ideenreich auf die veränderte Situation in diesem Jahr reagiert, würdigen die Initiatoren. So startete die Stadt- und Kinderbibliothek zum Vorlesetag die Aktion „Reisende Bücher“. Das Bibliotheksteam packte für jede Grundschulklasse einen Lesebeutel mit einem Vorlesebuch, einem persönlichen Brief und einer kleinen Überraschung. In den bunt gefüllten Lesebeuteln befanden sich lustige, spannende und fantastische Geschichten, die von den Lehrerinnen und Lehrern in den Klassen vorgelesen wurden. Der gerade erschienene Band aus der Reihe „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer gehörte dazu, auch Kinderbuchklassiker wie „ Pippi Langstrumpf“ von Astrid Lindgren. Zudem hatte die Bibliothek mehrere Kinder nach ihren Buchtipps gefragt.

Stralsunds lesender Oberbürgermeister auf Youtube

Eine Geschichte davon wurde komplett von Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow im Ozeaneum vorgelesen – vor laufender Kamera. Die Aktion wurde gefilmt, das Ergebnis ins Netz gestellt. Das Vorlesevideo kann auf YouTube unter https://youtu.be/Ua_DjBdqUVY angesehen werden. Für diesen Einfallsreichtum in Corona-Zeiten ehrten die Initiatoren Stralsund in der Kategorie außergewöhnlich mit dem Titel „ Vorlesestadt 2020“.

Neben Stralsund wurden Wiesbaden in der Kategorie aktiv und Magdeburg in der Kategorie nachhaltig mit dem Titel ausgezeichnet. „Wir danken den drei Städten von Herzen für ihren großartigen und außergewöhnlichen Einsatz am bundesweiten Vorlesetag und darüber hinaus. Vorlesen ist in diesem Jahr wichtiger als je zuvor, es bringt uns an ferne Orte, auch, wenn wir derzeit physisch nicht reisen können“, lobt Dr. Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, das Engagement in den geehrten Städten.

Deutschlandweit 550 000 Teilnehmer beim Vorlesetag

Der bundesweite Vorlesetag folgt der Idee: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor – egal an welchem Ort oder online. Ziel ist es, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit Geschichten in Kontakt zu bringen. In diesem Jahr haben mehr als 550 000 Menschen am Aktionstag vorgelesen und zugehört. Der nächste bundesweite Vorlesetag findet am 19. November 2021 statt. Weitere Informationen zu der Initiative gibt es im Internet unter www.vorlesetag.de.

Von OZ