Stralsunder (21) startet Popkarriere: „Will von meiner Musik leben“

Stralsund

„Mama, ich will Superstar werden.“ Ein Satz, den die meisten von uns in jungen Jahren geäußert haben. Schlussendlich haben wir es aber bei den kleinen Konzerten vor der Oma oder den Eltern belassen und einen „richtigen“ Job angenommen. Für den 21-jährigen Stralsunder Karl Eckert ist dieser Berufswunsch jedoch nicht bloß eine kurze Phase oder kindliche Schwärmerei. Er hält an seinem Traum fest, will ganz groß rauskommen.

„Ich würde gerne von meiner Musik leben können“, verkündet er. Die ersten Schritte in Richtung Musikkarriere sind ihm bereits gelungen: Vier Lieder hat er unter seinem Künstlerpseudonym „Delavie“ bereits veröffentlicht.

Diese vermarktet der angehende Popstar auf allen größeren Plattformen im Netz, unter anderem Spotify, Youtube-Music und Deezer. Wie das geht, hat Karl Eckert von keinem anderen als Simon Desue, einem der berühmtesten deutschen Youtuber, gelernt.

Zwei Jahre für Youtube-Star gearbeitet

Simon Desue ist in Hamburg geboren und seit 2009 als Webvideoproduzent auf der Online-Videoplattform Youtube tätig. Seine über vier Millionen Follower hält er mit lustigen Geschichten und Parodien bei Laune.

„Ich habe im Sommer 2018 ein Schülerpraktikum bei ihm gemacht“, erzählt Karl Eckert, wie es zur Zusammenarbeit kam. Der Youtuber bot ihm anschließend eine Stelle als Content-Creator an. Zwei Jahre lang hat der gebürtige Stralsunder Desue bei der Erstellung und Nachbearbeitung seiner Videos unterstützt – bis dieser in Dubai untertauchte. „2020 habe ich ihn sogar noch in Dubai besucht“, so Eckert.

Karl Eckert hat zwei Jahre lang für den bekannten Youtuber Simon Desue (links im Bild) gearbeitet. Quelle: Tobias Holzweiler

Simon Desue produziert derzeit jedoch keine Videos, daher musste sich der Stralsunder beruflich umorientieren. „Ich habe das als Chance gesehen, mich wieder mehr auf meine Musik zu konzentrieren“, erzählt Eckert.

Zwar würde er weiterhin andere bei ihren Social-Media-Inhalten unterstützen, konzentriere sich aber auf seine Ausbildung als Finanz- und Versicherungskaufmann sowie das Schreiben und Aufnehmen seiner Songs. Dafür kehrte Karl Eckert der Elbmetropole den Rücken: „Ich bin zurück nach Stralsund gezogen, weil ich wieder näher bei meiner Familie und den alten Freunden sein möchte.“

Anfang in der Musikschule Stralsund

Schließlich habe dort auch alles begonnen. Mit acht Jahren begann er an der Stralsunder Musikschule Schlagzeugunterricht zu nehmen. Auf seinen Gesang konzentrierte sich Eckert erst später. „Ich habe Gesangsunterricht von einer berühmten Sängerin bekommen“, erzählt der passionierte Sänger. Dabei handelte es sich um Onita Boone, eine US-amerikanische Gospelsängerin aus New York. Diese lernte er während seiner Zeit in Hamburg kennen.

Auf seinem Instagram-Profil dxlavie veröffentlichte der Stralsunder dann immer wieder Videos, in denen er bekannte Lieder nachsingt. Dadurch wurde Marvin A. Smith auf den jungen Sänger aufmerksam. „Marvin Smith wollte jungen Talenten die Chance geben, einmal auf einer richtigen Bühne mit Live-Band zu spielen“, erklärt Eckert, wie es zu seinem ersten Auftritt in der Hamburger „Taugenichts Bar“ kam. „Es war einfach unglaublich“, berichtet er von den SMS-Nights im August 2019.

Im Mai 2021 veröffentliche er seine Debut-Single „OMG“. Nach einer längeren Pause folgten „Never Been So Wrong“ und „Circles“. Erst kürzlich erschien am Valentinstag „Because I Love You“ – das Lied widmete er seiner Freundin.

Videodreh in Stralsund

Als Kulisse des zweiten Musikvideos für seine Single „Never Been So Wrong“ diente Eckert die Hansestadt. Neben einer Fahrt über die Rügenbrücke ist auch ein atemberaubender Blick über die Dächer von Stralsund zu sehen.

Derzeit befindet sich Karl Eckert jedoch nicht in seiner Wohnung am Hafen, sondern in Portugal. „Ich mache gerade Urlaub mit meiner Freundin“, erzählt er. Dort würde er mit kurzen Clips seinen neuesten Song auf den sozialen Medien bewerben.

Hartes Pflaster

„Ich würde wirklich gerne hauptberuflich Musiker sein, aber das traue ich mich noch nicht“, gesteht er. Die Ausbildung würde ihn mental entlasten, da er sich nicht jeden Monat sorgen müsse, ob er die Miete bezahlen kann. „Ich kann kreativer sein, wenn ich nicht permanent unter Druck stehe, da funktioniert mein Kopf nicht“, sagt er. Das Musikgeschäft sei ein hartes Pflaster.

Trotzdem möchte Karl Eckert ein Team aufbauen, das ihn künftig bei der Produktion seiner Lieder unterstützt. „Eine strukturierte Karriereplanung ist wichtig, ohne geht es nicht“, betont er. „Ich würde nie auf Risiko in die Sache reinspringen.“

Alexander Badrow (CDU) konnte er immerhin schon für seine Musik begeistern. Im Podcast des Oberbürgermeisters sprach Karl Eckert über seine Ziele und Träume – an denen er weiter festhalten will.

Von Barbara Waretzi