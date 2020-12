Stralsund

Das Türchen Nummer 6 unseres Stralsunder Adventskalenders befindet sich wie das 5. an einer Brücke. Wir reisen in der Zeit zurück und blicken in den Maschinenraum der Ziegelgrabenbrücke. Um zu der blauen, rostigen Tür zu gelangen, müssen wir zunächst durchs Brückenwärterhäuschen. Hier steht eine technische Anlage mit großen Knöpfen, die an Science-Fiction-Filme aus den 1960er Jahren erinnert.

Wann muss welcher Knopf gedrückt werden?

Heute bedient sie Peter Pehnke, der sich damit etwas zur Rente dazuverdient. Der Plan, wann was gedrückt werden muss, damit die Brücke aufklappt und Schiffe mit mehr als sechs Metern Höhe die Stelle passieren können, hängt gut sichtbar daneben. „Aber das habe ich alles im Kopf“, sagt der freundliche Mann aus Steinhagen und lächelt.

Brückenzüge sind um 5.20, 8.20, 12.20, 15.20, 17.20 und 21.30 Uhr. Schiene und Straße werden getrennt voneinander geöffnet. Der Brückenwärter der Bahn sitzt im Häuschen auf der anderen Straßenseite. Wenn kein Bedarf ist, bleibt alles unten. Zuletzt musste die Brücke nur einmal am Tag in Gang gesetzt werden.

Mannshohe Zahnräder greifen ineinander

Die dazugehörige Technik zeigt uns nun Dirk Gorgs. Eine Treppe weiter unten, ein, zwei Meter über dem Wasser öffnet er das nächste Adventskalender-Türchen mit einem altmodisch großen Schlüssel. Dahinter riecht es wie in einem der U-Boote, die man sich in Sassnitz oder Peenemünde besichtigen kann – nach öligen alten Maschinen.

Und es sieht es aus wie in einem Museum, was nicht verwundert, denn die Brücke wurde 1936 für den Zugverkehr und im folgenden Jahr für den Straßenverkehr freigegeben. Natürlich ließen sich die Nazis es nicht nehmen, die Eröffnungen entsprechend zu inszenieren.

Fast mannshohe Zahnräder in weiß und rot greifen ineinander. „Da dürfen Sie nicht gegenkommen“, warnt Gorgs. „Das Zeug bekommen Sie nie wieder aus den Klamotten.“ Er meint die dicke, schwarze, ölige Fettschicht, die auf die Zahnräder geschmiert ist. Das Herzstück ist ein Elektromotor mit überraschend geringer Leistung. „Ich glaube, er hat nur vier Kilowatt“, vermutet Gorgs. Das Herunterlassen funktioniert mechanisch, das hochgezogene Teil wird nur abgebremst.

Quälend langer Stau bis nach Sassnitz

Der gesamte Vorgang dauert wenige Minuten und hat heutzutage kaum nennenswerte Auswirkungen auf den Verkehr. In der Zeit, bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel im Oktober 2007 die Rügenbrücke eröffnete und die Ziegelgrabenbrücke die einzige Verbindung zwischen Stralsund und der Insel war, konnte sich der durch die Öffnung verursachte Stau schon mal bis Sassnitz oder auf der anderen Seite weit in Richtung Rostock hinziehen.

„Das kenne ich auch noch“, blickt Dirk Gorgs zurück. „Manchmal war der Stau noch gar nicht wieder ganz aufgelöst, da musste die Brücke schon wieder geöffnet werden.“

Von Kai Lachmann