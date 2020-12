Stralsund

Ein herkömmliches Versicherungsbüro sieht in erster Linie funktional aus. Weiße Wände, ein paar Schreibtische, Kaffeemaschine, alles nicht der Rede wert. Büro eben. Ein ganz anderes Bild gibt die mit Augenmaß durchdekorierte Allianz-Generalvertretung von Jens Burkhardt in der Marienchorstraße ab: eine Mischung aus Ritterburg-Museum, gemütlichem Kaminzimmer (ohne Kamin) und modernem Arbeitsplatz.

Der 56-Jährige hat sich hier verwirklicht. Ein Besuch dieser Geschäftsstelle ist auch ein Besuch in seinem Leben. Am liebsten zeigt er aber nicht die Eimer, die er bei Western-Treffen mit altmodischen Gewehren aus 400 und 600 Metern Entfernung getroffen hat. Auch nicht die verschiedenen Speere an den Wänden und auch nicht die dicke Kanone, den Blickfang am Eingang. So ein Stück kennt man heute nur noch aus historischen Filmen oder von den Stralsunder Wallenstein- oder Schill-Tagen.

Burkhardt zeigt am liebsten auf ein unscheinbares Foto einer, nun ja, Ruine. Roter Backstein zwar, aber völlig verfallen. „Das habe ich 2004 übernommen und wiederaufgebaut“, sagt er. Wenn man sich so umschaut, kann er zu Recht stolz auf das Erreichte sein.

Ein Kilogramm Schrott für zehn Pfennig

So ist es denn auch die Schaffensfreude, die ihn antreibt, meint der gelernte Maschinenbauer. Zehn Jahre lang war er auf der Stralsunder Werft. Als es in Kurzarbeit ging, konnte er in der freien Zeit die dortigen Gerätschaften für fünf Mark pro Stunde benutzen und schmiedete ein paar Kastengrills. Das Kilogramm Schrott dafür kostete zehn Pfennig. Nach der Wende wechselte Burkhardt in die Versicherungsbranche. Dem Metall blieb er aber treu.

Unser heutiges Adventskalendertürchen soll aber nicht zu seinem Büro führen. Der Wandschmuck gibt allerdings Hinweise darauf, wohin es geht. Denn was dort zu sehen ist, hat Burkhardt fast alles selbst angefertigt. Dafür hat er sich hinter seinem Privathaus eine Schmiede eingerichtet. Hier öffnet er die Nummer 15 unseres Stralsunder Adventskalenders. Bis Weihnachten schaut die OZ jeden Tag hinter eine Tür in der Stadt und berichtet, was sich da Besonderes verbirgt.

Jens Burkhardt öffnet Adventskalender-Tür 15. Quelle: Kai Lachmann

„Immer, wenn mich die Muße küsst“

Einen so leidenschaftlichen Hobby-Schmied wie Jens Burkhardt trifft man nicht alle Tage. Während andere joggen oder angeln gehen, ist für ihn das Anfertigen von Haken, Speeren oder der Auflage für ein Kanonenrohr der passende Ausgleich zur Arbeit. „Immer, wenn mich die Muse küsst“, antwortet er auf die Frage, wann er in der Schmiede steht. Dann feuert er den Ofen an, bringt Stahl zum Glühen und kloppt ihn sich mit kräftigen Hammerschlägen unter fliegenden Funken zu dem, worauf er gerade Lust hat.

In der Vergangenheit war das mal eine Streitaxt, mit der man auch schießen kann. „So ein Teil habe ich im Internet gesehen und wollte es unbedingt haben. Doch es sollte 6000 Euro kosten. Da habe ich gedacht: ,Nö, das kannst du auch selbst’.“ Ob es so eine schießende Axt tatsächlich in früheren Zeiten gab? Zweitrangig. Burkhardt hatte Spaß an der Herausforderung. Heute haut er das schicke Stück selbstbewusst in einen Holzblock neben seiner Schmiede. Selbst wer nichts für Waffen übrighat, muss anerkennen: Es ist ihm gelungen.

Streitaxt mit Schießfunktion: Das Stück ist ihm gelungen. Quelle: Kai Lachmann

Vater und Sohn mit Whiskey am Lagerfeuer

„Die Schmiede habe ich mir selbst nach und nach eingerichtet“, erzählt er. Die Nachbarn hätten gegen das Gehämmer nichts einzuwenden. Den Stahl bekommt er manchmal geschenkt. Oder er holt ihn sich vom Schrottplatz. Gut geeignet seien Lkw-Federn. Auftragsarbeiten mache er nicht. Es solle ein Hobby bleiben. „Für ein Teil benötige ich etwa ein, zwei Tage.“ Gerne zeige er sie dann bei den Treffen von Western-Fans.

Letztlich sei das alles ein „Männersport“. Die Sache von Burkhardts Frau ist das eher nicht. Dafür hat aber sein Sohn Spaß daran: „Wenn man als 56-jähriger Vater mit seinem 30 Jahre alten Sohn beim Western-Treffen am Lagerfeuer sitzt, Whiskey trinkt und dummes Zeug erzählt – was gibt es Schöneres?“

Von Kai Lachmann