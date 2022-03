Stralsund

Immer wieder hält Svitlana Kolesnyk inne. Ihre persönlichen Eindrücke aus dem Krieg in ihrer ukrainischen Heimat sind noch unverarbeitet. Wenn die Ärztin des Stralsunder Helios-Hanseklinikums von den vergangenen Wochen in Kiew berichtet, ist sie oft den Tränen nahe. Doch sie lässt nicht zu, dass die Traurigkeit überwiegt. Sie macht dann eine kleine Pause, sammelt sich, erzählt weiter. Auch im Kiewer Krankenhaus, wo sie wochenlang freiwillig Patienten versorgte, erlaubte sie es sich nicht, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Sie funktionierte einfach – auch wenn die Umstände noch so schlimm waren.

„Haben Sie das Video gesehen, in dem ein russischer Panzer über ein Auto fährt? Das geschah in der Nähe meiner Wohnung. Diese Stelle konnte man aus dem Fenster sehen“, erzählt sie. Und: „Auf meine Wohnung in Kiew ist eine Bombe gefallen.“ Sie war da gerade in der Klinik. Ihre Nachbarn riefen sie an. Wie hat sie reagiert? „Wie würden Sie reagieren?“ fragt sie zurück. „Wie würden Sie reagieren, wenn gleichzeitig ein sechsjähriger Junge mit einer Schussverletzung in die Notaufnahme gebracht wird? Er war alleine, seine Familie war schon tot. Wie hätte ich da an die Wohnung denken können?“ Die Frage, ob der Junge es geschafft habe, verneint sie. Dann folgt wieder eine kurze Pause.

Kiew ist schnell mit dem Flugzeug erreichbar

Als Russland die Ukraine überfiel und den Krieg ins Land brachte, war Neurologin Kolesnyk gerade mit ihrem Partner ein paar Tage zu Besuch in Kiew. Ihre Eltern und Freunde lebten dort, sie hatte sich in der Stadt eine Eigentumswohnung gekauft. „Mit dem Flugzeug kommt man schneller von Berlin nach Kiew als mit dem Zug von Stralsund nach Berlin“, sagt die 40-Jährige über ihr Leben, das sich in beiden Städten abspielt. Seit 2018 wohnt und arbeitet sie in Stralsund. Verlängerte Wochenenden verbrachte sie gerne in der ukrainischen Hauptstadt.

Anstatt sofort zu fliehen, entschied sich das Paar, in Kiew zu bleiben und in einem zivilen Krankenhaus Unterstützung zu leisten. Beide sind Ärzte. „Ich habe ukrainische Abschlüsse“, sagt Kolesnyk. „Es ist wichtig, dass nicht alle Leute weggehen, sondern da bleiben und helfen.“ Wie auch in Stralsund kümmerte sie sich dort um Patienten auf der Inneren. Darunter viele übliche Fälle, denn nur weil Krieg ist, heißt das nicht, dass die Menschen keine multiple Sklerose oder Schlaganfälle mehr bekommen. Sie half aber auch in der Notaufnahme und versorgte Opfer der Bombardierungen. Nachdem ihre Wohnung zerstört wurde, blieb sie im Krankenhaus oder übernachtete bei Bekannten.

„Wir stehen für Menschenrechte!“

„Für mich ist das ein Krieg zwischen Menschlichkeit und Barbarei. Diese Brutalität ist unvorstellbar. Wenn ein Auto beschossen wird, auf dem steht, dass darin Kinder sind … Nicht um das Auto zu stoppen, da hätte man auf die Räder schießen können … Es ging darum, die Leute umzubringen. Meine Bekannte ist so umgekommen am zweiten Tag des Krieges.“

Wie ihre Landsleute kann auch sie nicht verstehen, warum es diesen Krieg gibt. „Wie kann das passieren im 21. Jahrhundert?“ In manch einer Diskussion sie ihr das Argument begegnet, dass die Ukraine besser auf Widerstand verzichten sollte. „Aber das ukrainische Volk hat das Recht zu entscheiden, nicht unter russischer Herrschaft zu leben. Wir stehen für Menschenrechte!“ Sie habe einige ukrainische Bekannte aus der Lesben- und Schwulen-Community, die nun ihr Land verteidigen. „Sie wissen, wie es in Russland aussieht.“

Patienten aus sieben Etagen mussten immer wieder in den Keller

Mehrere Wochen blieben sie und ihr Freund im Klinikum. Kolesnyk berichtet von Bombenalarm – Warnungen kommen direkt aufs Handy – und davon, dass dann alle Patienten des siebenstöckigen Hauses in den Keller gebracht werden mussten. Bei Tag und bei Nacht, manchmal viermal nacheinander.

Nach mehreren Wochen entscheidet sie sich, nach Stralsund zurückzukehren, ihr Partner bleibt. Im Haus ihrer Eltern wurden die Scheiben bei einem Angriff zerstört. Sie bringt ihre Mutter und ihren Vater mit nach Stralsund. Zur Ruhe kommt sie hier nicht. Stattdessen kauft sie dringend benötigte Medikamente, bringt sie nach Berlin zu einem Hilfstransport. Außerdem hat sie Hilfe per Telefon organisiert für eine Frau, die mit vier Kindern aus der Ukraine geflohen ist. Drei davon haben ihre Eltern verloren. Nun sind sie in Ungarn untergekommen.

Wird sie erneut nach Kiew zurückkehren?

„Der Zusammenhalt der Ukrainer und die große Hilfsbereitschaft – so etwas habe ich noch nicht erlebt“, erzählt sie. Dass auch die Menschen in Deutschland großzügig helfen und sich barmherzig zeigen, weiß Svitlana Kolesnyk sehr zu schätzen und gibt ihr ein gutes Gefühl. In Kiew habe sie viele Nachrichten von ihren Helios-Kollegen bekommen.

Nach ein paar Tagen in Deutschland kehrt sie wieder zurück zur Arbeit im Hanseklinikum. Obwohl ihr viele Gedanken durch den Kopf gehen, besinnt sie sich erneut aufs Funktionieren. „Die Arbeit lenkt mich ab“, sagt sie. Wird sie erneut nach Kiew zurückkehren? „Ja. Definitiv.“

