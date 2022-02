Stralsund

Die AfD-Fraktion in der Bürgerschaft spricht sich gegen einen städtischen Ankauf des Stralsunder Krankenhauses aus. „Da es für die Stadt hier keinen zwingenden Handlungsbedarf gibt, ist der durch Frau Melanie Rocksien-Riad angedachte Rückkauf reine Wahlkampfpolemik“, heißt es in einer Mitteilung der Partei.

Mit der Forderung, Stralsund solle von Betreiber Helios das Klinikum am Sund zurückkaufen, sorgte OB-Kandidatin Rocksien-Riad (parteilos, unterstützt von Grünen und SPD) jüngst für Aufsehen. Ihrer Meinung nach sollte ein Krankenhaus am Gemeinwohl ausgerichtet sein und nicht an privatwirtschaftlichen Interessen. Die AfD, die keinen eigenen Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl aufstellt, begrüße es zwar grundsätzlich, „wenn sich medizinische Einrichtungen in kommunaler Hand befinden. Ein Rückkauf würde allerdings jeglicher soliden Haushaltsführung der Stadt Stralsund zuwiderlaufen.“

2004 lag der Verkaufspreis wohl bei 31 Millionen Euro

Die AfD befürchtet, dass ein Kaufpreis „deutlich höher“ wäre als der damalige Veräußerungspreis. Zum 1. Januar 2004 hatte die Damp Gruppe aus Schleswig-Holstein das Klinikum am Sund übernommen. Laut der damaligen Berichterstattung wurde in der Beschlussvorlage der Verkaufspreis auf 31 Millionen Euro festgesetzt. Zudem machte Damp seinerzeit eine Investitionszusage von 32 Millionen.

Stralsund sanierte mit den Einnahmen aus der Privatisierung sein Theater. Zudem sollte Geld in eine Stadthalle fließen, die allerdings nicht gebaut wurde. 2012 übernahm Helios das Klinikum von Damp. Seither seien „gut 130 Millionen Euro in das Hanseklinikum investiert“ worden, teilt Helios mit und betont: „Zum weitaus größten Teil aus eigenen Mitteln“.

Zu erwarten wäre also ein Kaufpreis, der ein Vielfaches über dem von 2004 liegt. Die AfD ist der Meinung, dass auch die Folgekosten für die Hansestadt Stralsund „immens höher und damit unrentabler als für den Helios-Konzern“ sein werden.

„Vorschläge zur Entwicklung der Stadt sind immer gut, aber sie müssen durchdacht, umsetzbar und von Vorteil für die Stadt sein“, betont AfD-Fraktionsgeschäftsführerin Julia Koschinski-Köhler. Die Verantwortlichen bei Helios signalisierten in einer Stellungnahme zwar Bereitschaft für „aufklärende Gespräche“, nannten einen Verkauf allerdings „keine Option“.

Melanie Rocksien-Riad will sich davon nicht den Wind aus den Segeln nehmen lassen und hält weiter an dem Plan fest, damit Gewinne nicht abgezogen werden, sondern wieder ins Krankenhaus investiert werden. „Das wird ein langer und steiniger Weg, aber ich habe den Ehrgeiz und den Willen, dies anzupacken.“

