Stralsunder Altstadt soll in zwei Parkzonen aufgeteilt werden

Die Parkflächen in der Innenstadt sind ein begehrtes Gut. Wer als Anwohner auf der Suche nach einem Stellplatz ist, kurvt nicht selten leicht genervt über das Kopfsteinpflaster der Einbahnstraßen, weil erstens vor allem abends fast nichts frei ist und zweitens die Zone, für die der Anwohnerparkausweis gilt, nicht besonders groß ist.

Nun soll das Parken in der Innenstadt einfacher werden. Bisher ist die Altstadtinsel in sechs verschiedene Parkzonen aufgeteilt. Geht es nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung werden es künftig nur noch zwei sein. Am Donnerstagabend beriet der Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung über den Vorschlag – und gab einstimmig grünes Licht.

1750 Parkausweise, aber nur 800 Stellplätze

Ziel ist es, ein Verhältnis von zwei Bewohnerparkausweisen zu einem Stellplatz hinzubekommen. „Diese Aufteilung kann in den jetzigen Parkzonen 3 und 5 aufgrund des bestehenden Parkdrucks nicht mehr eingehalten werden“, heißt es seitens der Verwaltung. Dieser Druck entsteht dadurch, dass zum einen die Innenstadt als Wohngegend immer beliebter wird – mittlerweile leben hier mehr als 6100 Menschen. Zum anderen haben die Leute mehr Geld für ein Auto – knapp 2900 Pkw, Motorräder und -roller sind auf Altstadtbewohner zugelassen.

Die Straßen der Stralsunder Altstadt sind von parkenden Autos gesäumt. Die Stellflächen sind begehrt. Quelle: Kai Lachmann

Dadurch ergibt sich ein offensichtliches Missverhältnis: „Von 2005 bis 2018 ist die Ausgabe von Bewohnerparkausweisen um 54 Prozent gestiegen. Demgegenüber konnten jedoch nur 27 Prozent mehr Bewohnerparkplätze ausgewiesen werden“, steht in der Vorlage. Das führt dazu, dass sich mittlerweile rund 1750 Ausweise in den Autos befinden, aber nur rund 800 öffentliche Plätze zur Verfügung stehen.

Stadt verzichtet auf Einnahmen

Soweit das Problem. Die Lösung sieht folgendermaßen aus: Künftig werden die Parkzonen 1, 2 und 6 zur nördlichen Zone A1, die bisherigen Zonen 4 und 5 zu südlichen A2. Zone 3 soll A1 oder A2 werden. Die bestehenden Parkausweise bleiben weiter gültig, die Bewohner von Zone 3 sollen neue Ausweise mit derselben Gültigkeit zugeschickt bekommen. Laut Stephan Bogusch, Leiter der Abteilung Straßen und Stadtgrün im Bauamt, hätte die Verwaltung gerne aus der Altstadt eine einzige Zone gemacht, Vorschriften besagen aber, dass Parkzonen hier nicht größer als 1000 Meter sein dürfen.

Parkzonen in der Stralsunder Innenstadt. Die Trennlinie von A1 und A2 ist durchs Wohngebiet zwischen der Baden- und der Heilgeiststraße gezogen. Quelle: Benjamin Barz

Ziel ist es, in den Zonen den Spielraum zu erhöhen, um Bewohnerparkplätze ausweisen zu können. Das heißt, bewirtschaftete Flächen, also solche, auf denen alle Autofahrer ihr Gefährt (gegen eine Gebühr) abstellen dürfen, können in Flächen umgewandelt werden, die nur für Anwohner vorgesehen sind. Die Einnahmen daraus sind wesentlich geringer für die Stadt. Bogusch zufolge verzichtet sie bereits auf 600 000 bis 700 000 Euro, weil sie bewirtschaftete in Bewohner-Flächen dauerhaft umgewandelt hat.

Am 1. November kann es losgehen

„Wir wollen mit dieser Maßnahme nicht an der Gebührenschraube drehen“, sagte Bogusch im Ausschuss. Für sechs Monate wird ein Anwohnerparkausweis weiterhin 20 Euro kosten, für ein Jahr 30 und für zwei Jahre 55 Euro.

Als Nächstes wird sich die Bürgerschaft mit dem Thema befassen. Dass die Abgeordneten dem Abstimmungsergebnis im Ausschuss folgen, gilt als sicher. Start fürs Zweizonenmodell wäre dann der 1. November.

Dauertageskarte soll wegfallen Die Hansestadt ist vom Landesamt für Verkehr aufgefordert worden, die Dauerparkkarte aus dem Angebot zu nehmen. Sie kostet für einen Monat 30, für sechs Monate 150 und für zwölf Monate 250 Euro und ist im Vergleich zu normalen Tageskarten für einen solchen Zeitraum deutlich billiger. Die Dauerkarte, die für alle gebührenpflichtigen Parkplätze gilt, stellt aus Sicht der Landes eine rechtlich unzulässige Bevorzugung dar. Als Ersatz für die Dauertageskarte soll die Zahl der bewirtschafteten Stellplätze, am Altstadtrand – in der Parkzone C – erhöht werden. In dieser Zone ist es möglich, einen für einen Tag gültigen Parkschein zum Preis von zwei Euro zu erwerben. Die Stadtrechnet damit, dass durch den Wegfall der Dauerparkte Verluste in Höhe von 12 000 Euro entstehen. Durch die Erhöhung der Zahl der bewirtschafteten Stellplätze wird hingegen mit Mehreinnahmen in Höhe von 20 000 Euro kalkuliert.

