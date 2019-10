Stralsunder Apothekerin gründet eigene Kita

Stralsund

Die Frau hat Mut: Daniela Müller will in Stralsund ihre eigene Kita gründen. Die Pläne dafür sind schon weit gereift. Denn 15 Mädchen und Jungen im Alter von 3 bis 6 sollen schon ab Frühjahr 2020 im Naturkindergarten betreut werden. Und der wird in der frisch sanierten „ Stadtkoppel“ sein Domizil haben.

Wie kommt man als Unternehmerin mit eigener, gut gehender Apotheke auf die Idee, sich eine eigene Kita aufzunacken? „Ganz einfach: Weil man Kinder hat und keine passenden Betreuungsmöglichkeiten findet. Erstens sind Kita-Plätze in dieser Stadt knapp, und zweitens hatte ich eine wichtige Prämisse“, erklärt die dreifache Mutter im OZ-Gespräch.

Mittagsschlaf war ausschlaggebender Grund

„Ich habe eine Einrichtung gesucht, in der die Kinder nicht unbedingt Mittagsschlaf machen müssen. Meine brauchen nämlich keinen, sonst können sie abends nicht schlafen. Und in ganz Stralsund gibt es da nur eine Kita, die das anbietet, und in der habe ich keinen Platz bekommen.“

Schließlich ist die 41-Jährige auf die Idee gekommen, was Eigenes aufzubauen. „Unterstützung hatte ich da auch vom Jugendamt. Und deshalb werde ich die NaKita gGmbH, also eine gemeinnützige Naturkindergarten-Gesellschaft, gründen. Und mit der bin ich Träger der neuen Kindertagesstätte. Und der Träger beschäftigt dann das entsprechende Fachpersonal“, sagt Daniela Müller.

Drei Erzieherinnen und eine Kinderpflegerin

Die gebürtige Cottbuserin spricht von einer Regel-Kita, die Montag bis Freitag von 6 bis 17.30 Uhr geöffnet hat. „Das heißt, ich brauche auch genügend Personal, um von Früh- bis Spätdienst alles abzudecken. Deshalb sind drei Erzieher in Teil- und Vollzeit – eine davon leitet die Kita – und eine Kinderpflegerin gesucht. Eine Mitarbeiterin habe ich schon. Ansonsten bin ich für Bewerbungen offen“, sagt die Frau, die einst wegen der Liebe in Stralsund gelandet ist.

Angst, keine Mitarbeiter zu finden, hat die Apothekerin nicht. „Ich denke, in so einer Kleinst-Kita zu arbeiten, ist etwas Tolles. Aber das muss man schon wollen“, findet sie und freut sich schon auf die 15 Kinder, die viel in der Natur unterwegs sein sollen.

Viel Bewegung an der frischen Luft

Ob der benachbarte Stadtwald, der Zoo oder ein bereits fest ins Auge gefasster Kleingarten gleich nebenan – überall können sich die Lütten an der frischen Luft austesten, werden bedürfnisorientiert betreut. Und natürlich möchte die Kita auch engen Kontakt zu den Bewohnern der Senioren-Einrichtungen neben der „ Stadtkoppel“ halten. Unternehmungen und gemeinsame Feste sind schon fest eingeplant.

Platz reicht noch nicht aus

Doch auch wenn die Stadtkoppel-Villa schon fertig saniert ist, reicht der Platz nicht aus. „Wir wollen natürlich in die unterste Etage, und da wird es mit dem Pflegedienst eng. Deshalb wird jetzt für uns noch ein Raum angebaut, so dass wir dann 130 Quadratmeter zur Verfügung haben. Sind ja alles Vorschriften, die für eine Betriebserlaubnis wichtig sind.“ Küche, Bad, zwei Gruppenräume und eine Garderobe stehen den Kindern zur Verfügung. Und auch ans Außengelände ist gedacht.

Ein paar Anmeldungen für die neue Natur-Kita hat Daniela Müller nach dem OZ-Beitrag über das Stadtkoppel-Richtfest schon bekommen. „Jetzt warten wir noch auf den Anbau, die Planungen laufen. Also, ich bin optimistisch, dass wir im Frühjahr starten können“, sagt die Stralsunder Unternehmerin.

