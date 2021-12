Stralsunder Archivarin fertigt Schmuck aus Pferdehaaren

Stralsund/Rügen

Andrea Werner lebt seit zwei Jahren im Rappiner Ortsteil Zirmoisel auf der Insel Rügen. „Es hat mich der Liebe wegen hier her verschlagen – und wegen der Liebe zu Pferden in diesen kleinen Ort“, sagt die 33-Jährige. Die drei Pferde, die sie mit ihrem Partner betreut, stehen in unmittelbarer Nachbarschaft.

„Wir haben eine tolle Wohnung, die Nachbarn sind wunderbar und auch im Sommer ist es hier ruhig“, schwärmt sie. Ihr Geld verdient sie als Archivarin in der Hansestadt Stralsund.

In ihrer Freizeit liebt sie es, mit ihren Händen kreativ zu sein: „Mir wurde das Töpfern in die Wiege gelegt. Außerdem probiere ich gern Sachen aus.“ Ihre neuste Leidenschaft ist das Knüpfen zarten Schmucks aus Pferdehaaren, den sie in ihrem Online-Atelier „WerNeu“ verkauft.

Von Gaia Born