Stralsund

Ankunft mit Freudentränen: Die Segler Lennart Burke und Valentin Ahlhaus sind zurück. Am Pfingstsonntag wurden die beiden jungen Stralsunder auf dem Dänholm von Freunden und Familien in Empfang genommen. Vor allem für die Eltern war das eine emotionale Angelegenheit, weil im August vergangenen Jahres ihre damals 19 Jahre alten Sprösslinge zu einer auch für heutige Verhältnisse nicht gerade alltägliche Reise aufbrachen: zweimal ging es über den Atlantik, ehe sie an den Sund zurückkehrten.

„Etwas Neues entdecken, den eigenen Horizont erweitern“, waren für Lennart Burke vor Reisebeginn die ausschlaggebenden Gründe für das Abenteuer, auf das sich die beiden ein Jahr lang vorbereiteten. Die Karibik, Barbados, die Grenadinen, Martinique , Montserrat waren nur einige ihrer zahlreichen Ziele. Tausende Seemeilen legten sie auf diesem Mammut-Törn zurück.

Mit einem kleinem Bootskorso wurden sie von Stralsunder Seglern in der Hansestadt begrüßt, ehe sie sich auf die letzten Meter zum Yachtclub machten. Und nicht nur das: Alles, worauf sie sich gefreut haben, wurde ihnen schon vor der Ankunft an Bord ihres zehn Meter langen Segelbootes „Andiamo“ gebracht: vom Kuchen bis zum frisch gezapften Bier. Sie freuten sich riesig, wieder zuhause zu sein, sagten die beiden. Ihnen gehe es gut und alles sei heile geblieben.

Marlies Walther und Kai Lachmann