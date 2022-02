Stralsund

Hier klackern Stöckelschuhe auf dem Kopfsteinpflaster, dort schreit ein Baby im Kinderwagen und weiter vorne klingelt ein Handy. Was wie ein normaler Augenblick in der Ossenreyerstraße klingt, ist für den Stralsunder Andreas Mansfeld eine Herausforderung – all die ganzen Leute. Sein Puls schnellt in die Höhe, die Hände zittern, seine Augen suchen einen Fluchtweg. Schnell biegt er in die Heilgeiststraße ab. Menschenansammlungen machen ihm Angst, denn Mansfeld ist Autist.

Das ist nur eine von vielen Situationen, die der 37-jährige Stralsunder anders als viele andere wahrnehmen. Ob auf Partys, bei Gruppenarbeiten, Smalltalk oder Bewerbungsgesprächen: Der Kontakt mit Fremden fällt ihm nicht leicht, besonders wenn er – wie so oft – auf Ablehnung stößt. Mit seinem Projekt „Leben mit Autismus Stralsund“ möchte er nun mit Vorurteilen aufräumen.

Was ist Autismus? In der Medizin wird Autismus als eine komplexe neurologische Entwicklungsstörung verstanden. Dabei gibt es drei verschiedene Typen, den Frühkindlichen Autismus, das Asperger-Syndrom und den Atypischen Autismus. Eine strikte Trennung der Typen ist in der Praxis jedoch schwierig, da mittlerweile bereits leichtere Formen der Störungsbilder diagnostiziert werden können. Daher wird der Begriff „Autismus-Spektrum-Störung“ als Oberbegriff für das gesamte Spektrum autistischer Störungen immer geläufiger. Typische Merkmale von Autisten sind Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen und in der Kommunikation sowie sich wiederholende und stereotypische Verhaltensweisen. Doch nicht alle Betroffenen empfinden ihren Autismus als Störung. Einige Autisten weisen großes Talent in gewissen Bereichen, zum Beispiel in der Mathematik oder Physik, auf. Auch Albert Einstein wird das Asperger-Syndrom zugeschrieben.

„Es war immer mein Traum, eine Stiftung zu gründen“, erinnert sich Mansfeld. Schon als Kind haben ihn seine Klassenkameraden nicht akzeptiert. Er wurde gehänselt und sogar geschlagen. „Das war eine schlimme Zeit“, stellt er bitter fest. Die damaligen Schikanen hätten ihn jedoch stärker gemacht, sodass sich der engagierte Asperger-Autist im Dezember letzten Jahres entschied, mit dem neuen Projekt für seine Rechte einzustehen. „Ich habe eine Liste mit Handlungsmaßnahmen angefertigt“, erzählt Mansfeld.

„Mein Ziel ist es, allen zu zeigen, wie ich die Welt wahrnehme“, verkündet er. Damit möchte der Stralsunder auch anderen Menschen mit geistigen Besonderheiten Mut machen, sich an Diskussionen rund um das Thema Inklusion zu beteiligen. „Wir sind Teil der Gesellschaft, deshalb müssen wir uns am öffentlichen Diskurs beteiligen.“

Stralsunder gelingt ein Weltrekord

Mit dieser Botschaft gelang ihm sogar ein Weltrekord. Er nahm vergangenen Sonntag, den 13. Februar, am zweiten Internationalen Zoom-Hack-Slam teil. Dabei handelte es sich um ein Online-Seminar von Hermann Scherer. Die 314 Teilnehmer aus 22 verschiedenen Ländern hatten dabei jeweils eine Minute Zeit, ihren besten Tipp für die Zuschauer abzugeben. Andreas Mansfeld stellte natürlich sein Herzensprojekt vor. Dieses Jahr nahmen sogar zwei Teilnehmer mehr an der virtuellen Veranstaltung teil, somit konnte der bisherige Weltrekord für den größten Zoom-Slam übertroffen werden.

Andreas Mansfeld nimmt am zweiten Internationalen Zoom-Hack-Slam teil. Quelle: Andreas Mansfeld

Die Initiative von Mansfeld kam bei den anderen Weltrekord-Teilnehmern gut an. Er möchte es aber nicht bei der kurzen Botschaft belassen, sondern sich langfristig für Sichtbarkeit und die Inklusion im Berufsleben engagieren. Dazu arbeitet er derzeit an einer Homepage für einen Blog. Außerdem plant er Podcasts und Videos, die sowohl auf seiner Homepage als auch in sozialen Medien erscheinen sollen.

Auf Instagram konnte der 37-Jährige mit seinem Profil sundfoto.de_.architektur bislang fast 5000 Follower für seine Bilder begeistern. „Andreas macht extrem gute Fotos“, bestätigt sein bester Freund Marc Wilheine. Die beiden lernten sich vor vier Jahren während des Studiums (medizinisches Informationsmanagement) an der Hochschule Stralsund kennen.

Andreas Mansfeld steht vor der „Gorch Fock“: Er hofft auf mehr Akzeptanz für Autisten – auch in Stralsund. Quelle: Marc Wilheine

Mehr Akzeptanz – auch im Beruf

„Ich wünsche mir, dass alle auch die positiven Seiten von Andreas sehen“, sagt Wilheine. Das Projekt unterstütze er voll und ganz. „Es ist leider immer noch so, dass er mit seiner Art auf viel Widerstand stößt, dabei sollten wir als Gesellschaft jeden so akzeptieren, wie er ist“, führt er weiter aus. „Andi ist eine Bereicherung für mein Leben und ich bin dankbar für unsere Freundschaft.“

Eine solche Sichtweise fehlt allerdings in weiten Teilen der Gesellschaft. Vor allem die beruflichen Möglichkeiten sind für Menschen mit geistigen Besonderheiten eingeschränkt. „Viele Firmen schätzen uns nicht als Arbeitskraft, sondern wollen nur Quoten erfüllen“, stellt Mansfeld fest. Der Stralsunder wurde schon mehrmals abgelehnt, da sein Autismus als Ausschlusskriterium gesehen wurde. „Das muss sich ändern“, betont er. Von der Gesellschaft wünscht er sich insgesamt mehr Toleranz und Offenheit für andere Sichtweisen, denn: „Mein Autismus ist keine Störung.“

Von Barbara Waretzi