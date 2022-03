Stralsund

Wer nach 18 Uhr am Stralsunder Bahnhof vorbeifährt, staunt nicht schlecht. Zahlreiche LED-Strahler lassen das jahrhundertealte Gebäude in wechselnd buntem Licht erscheinen – und machen den Eingang zum Eisenbahn-Knotenpunkt zum Hingucker.

Stralsunder Licht-Aktion

Die Aktion ist Teil des Frühlingsleuchtens in Stralsund und will nach all den Entbehrungen, die Corona mit sich brachte, für Freude sorgen. Noch bis zum 13. März werden zentrale Orte in den Stadtteilen Franken, Tribseer, Knieper West und Grünhufe mit besonderen emotionalen Lichteffekten in Szene gesetzt.

Stralsund entzündet Frühlingslichter, schauen Sie sich doch die Illuminationen bei einem Spaziergang mal an. Bis Sonntag haben Sie noch Zeit.

Von Ines Sommer