Stralsund

Beachtennis, Handball im Strandsand, Soccer-Match oder eben Beachvolleyball – die Palette der Sportarten, die in einer Beach-Halle spielen könnten, ist groß. Um das Projekt in Angriff zu nehmen, hatte sich der Stralsunder Volleyballverein (SVV) davor gespannt und zunächst erst mal um Mittel für eine Machbarkeitsstudie geworben – und sie über das Förderprogramm Land (auf)schwung auch bekommen.

Standorte, Baukosten und Betreiber-Modell sollten darin untersucht werden. Die Fördermittel wurden genutzt, um externes Know-how einzuholen. Das ging über Architekten, Unternehmensberater bis hin zu Gastronomen und Eventmanagern. Erste Ergebnisse liegen vor.

Strandbad wird favorisiert

„Wir haben im Vorfeld 140 Vereine angeschrieben, 30 haben Interesse an solch einer Halle zurück gemeldet. Der Bedarf ist also da“, sagte Daniel Schuch von SVV im letzten Sportausschuss und verkündete erste Ergebnisse. „Als Ort wurden Dänholm und Strandbad untersucht. Favorit ist schließlich das Strandbad geworden. Wir wissen, dass wir als Rohstoffe Glas und Holz verbauen wollen“, so der Mann, der die Planungen organisiert.

Laufende Kosten 350 000 Euro

Bisherige Kostenschätzung: 6,7 Millionen Euro. Die laufenden Kosten pro Jahr betragen etwa 350 000 Euro. „Die Studie kommt zu dem Schluss, dass so eine Beach-Halle machbar wäre“, bringt Daniel Schuck das wichtigste Ergebnis auf den Punkt. Die Studie sei der erste wichtige Schritt. Jetzt könne man an die Entscheidungsträger und Investoren herantreten.

Dr. Sonja Gelinek, Leiterin des Amtes für Schule, Sport und ZGM, warb dafür, das Projekt mit in die Prioritätenliste der Stadt aufzunehmen. „Auch wenn das Ganze noch keinen Zeitstempel hat und erst Geld beschafft werden muss...“ Deshalb steht der Neubau dieser Halle nun erst mal auf Rang 16 der Liste.

Von Ines Sommer