Stralsunder Beratungsstelle hilft wieder: KISS öffnet mit Einschränkungen

Die Stralsunder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) aufzusuchen hat seit Montag wieder geöffnet. Laut einer Mitteilung der Hansestadt läuft der Betrieb aber nur mit Einschränkungen. So werden nach Terminvereinbarungen individuelle Beratungen angeboten – unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Die Treffen von Selbsthilfegruppen sind derzeit noch nicht wieder möglich.

Wer sich in einer Problemlage befindet und sich mit Gleichbetroffenen zusammenschließen möchte, soll sich an die KISS wenden, egal ob es um gesundheitsbezogene Probleme geht, um psychische Belastungen, Suchtprobleme oder um soziale Anliegen. In Einzelgesprächen finden Betroffene bei der KISS ein offenes Ohr. Auch die jeweiligen Gruppensprecher können für den Erfahrungsaustausch kontaktiert werden.

Zur Terminvereinbarung erreichen Sie die KISS-Mitarbeiter telefonisch unter 03831/252 660 oder per E-Mail unter kiss@stralsund.de.

