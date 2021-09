Stralsunder Bootsbauer in Sorge: „Kanal darf nicht versanden“

Stralsund

Tilo Thomzik hat die Stralsunder Bootswerft seines Vaters wieder auf Kurs gebracht. Rund sieben Jahre nach der Übernahme hat sich die Mitarbeiterzahl verdoppelt und der Umsatz ist auf rund 300 000 Euro gestiegen. Zudem erschließt der 52-Jährige für den Familienbetrieb neue Geschäftsfelder. Zuletzt kam der Vertrieb von Hausbooten hinzu. Dennoch steht die Firma vor großen Herausforderungen.

Mitarbeiter der Bootswerft Thomzik heben ein Segelboot aus dem Wasser. Auf dem Gelände der Werft soll es überwintern und repariert werden. Quelle: Hansestadt Stralsund

Schlecht für Boote mit Tiefgang: Stralsunder Kanal versandet

Das vielleicht aktuellste Problem: „Bei uns versandet der Kanal“, sagt Thilo Thomzik. „Boote, die größeren Tiefgang haben, müssen dadurch abwandern.“ Aktuell hätte der Kanal teilweise nur noch eine Wassertiefe von zwei Metern. „Für uns ist das unzureichend“, sagt Thomzik. Minimum sollten überall eigentlich 2,30 Meter sein. Hier sieht er die Stadt in der Pflicht, die Situation zu verbessern. Doch damit nicht genug. Auch den bisherigen Expansionskurs kann die Bootswerft so nicht mehr fortsetzen. „Der Platz ist unser Hauptproblem. Hier, mitten in der Hansestadt, können wir nicht mehr wachsen“, sagt Thomzik. Für mehr Kapazitäten müssten die Bootsbauer Hallenbau betreiben, so dass sie im Winter 30 bis 50 Schiffe unterbringen könnten. Dies ist am Flotthafen nicht möglich. „Zurzeit haben wir nur ein Reparaturzelt. Dort können wir ein Schiff über den Winter wieder komplett aufbereiten. Mehr nicht.“ Eine Möglichkeit wäre der Bau einer kleinen Reparaturhalle. „Darüber denken wir nach. So könnten wir uns um ein weiteres Schiff kümmern.“ Für große beheizte Hallen – oder moderne Werkstätten – fehlt es am Kanal jedoch an Platz. „Es gibt auch so genug zu tun. Allein weil die Boote mit ihrer ganzen Elektronik immer komplizierter werden. Mittlerweile sind wir mehr Bootstechniker als noch Bootsbauer.“

Tilo Thomzik (l.) zeigt Oberbürgermeister Alexander Badrow (M.) und Peter Fürst (Amtsleiter für Wirtschaftsförderung) den neuesten Trend an einem Muster: Kunststoff-Teak. Quelle: Hansestadt Stralsund

Kein Platz zum Expandieren: Werft braucht zweiten Standort

Ergäbe sich dennoch eine Expansionsmöglichkeit, würde Thomzik sie ergreifen – auch um die Jobs seiner vier Festangestellten und zwei Minijobber dauerhaft zu sichern. Hilfe erhofft er sich dabei von der Hansestadt. Erst am Montag nahm eine Delegation um Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und Wirtschaftsförderer Peter Fürst den Familienbetrieb unter die Lupe. Sie besichtigten die letzte auf der Werft gefertigte Pommernjolle, besichtigten das kleine Hausboot am Kanal – und wurden über den neuesten Trend im Bootsbau informiert: Kunststoff-Teak. Für den OB war es der erste Unternehmensbesuch seit langem. „Mit viel Kraft wird hier ein wichtiger Service betrieben und gute Arbeit geleistet“, sagt Alexander Badrow. „Wir schauen und hören uns aber nicht nur das an, was gut läuft, sondern auch, wo der Schuh drückt. Gemeinsam mit unserer Wirtschaftsförderung besprechen wir dann sowohl baurechtliche als auch ganz praktische Fragen, die manchmal zu einer überraschend schnellen und guten Lösung führen können.“

Schmuckstücke im Stralsunder Hafen: Vor dem Hausboot liegt die letzte Pommernjolle, die auf der Werft gebaut wurde. OB Alexander Badrow (CDU, rechts) und der städtische Wirtschaftsförderer Peter Fürst (Mitte) werden von Tilo Thomzik über das Werftgelände geführt. Quelle: Hansestadt Stralsund

Vom Hausbauer zum Werftbetreiber

Auf Lösungen hofft natürlich auch Firmengründer Hans-Jürgen Thomzik. Der 76-Jährige ist zwar nicht mehr am operativen Geschäft beteiligt, erfreut sich aber am täglichen Geschehen auf der Werft. Dass sein Sohn die Nachfolge irgendwann antreten wird, war lange nicht klar. Denn dieser leitete über viele Jahre hinweg eine andere Firma. Mit dieser baute er europaweit Schwedenhäuser. 140 Stück sind es geworden. Drei Jahre lang habe der Stralsunder beide Unternehmen parallel geführt, doch das wurde letztlich zu viel. Nun ist der Junior froh, dass er sich ganz auf die Werft am Stralsunder Kanal konzentrieren kann. „Es war die richtige Entscheidung. Es fühlt sich immer noch gut an – und ich kann jetzt mit dem Rad nach Hause fahren“, sagt Tilo Thomzik.

Hausboote als Chance für naturnahen Tourismus

Seine Expertise aus dem Hausbau bringt der 52-Jährige natürlich auch in die Firma ein. So liegt an der schwimmenden Steganlage ein kleines Hausboot. „Viele Hausboote zum Angucken gibt es in der Region nicht. Bei uns kann man das Leben auf dem Hausboot sogar testen.“ In diesem Herbst hätten sich bereits mehrere Interessanten für das Probewohnen angemeldet. „Es ist das kleinste Modell. Es geht auch größer“, sagt Thomzik. Auf den Bootsmessen seien Hausboote momentan äußerst beliebt. „Der Bedarf ist da. Aber auch hier fehlt es an Liegeplätzen“, sagt Thomzik. Für das Cruisen auf dem Strelasund seien Hausboote eher nicht geeignet. Dafür würden sie sich jedoch für naturnahen Tourismus an festen Liegeplätzen gut eignen. „Es gibt viele Stege, die verwaist sind. Dort sollten wir Hausboote anlegen. Davon könnten viele Gemeinden profitieren.“ Selbst sieht er gute Chancen am Saaler Bodden, in Neuhof, Altefähr oder im Hafen an der Schwedenschanze. Auf den Stralsunder Kanälen sieht der Profi die Hausboote nicht – auch aus baurechtlichen Gründen.

Letzte Pommernjolle wurde vor rund 15 Jahren gebaut

Trotz des neuen Geschäftsfeldes sagt Thomzik: „Kernpunkt wird immer die Werft bleiben. Es gibt auch genug Arbeit. Zwar gibt es immer mehr Boote, aber eben nicht mehr Firmen – oder Fachkräfte.“ Die Verpachtung von Liegeplätzen, der Verkauf von Bootsmotoren oder der Vertrieb von Hausbooten sei hingegen ein Zubrot. Spezialisiert habe sich das Unternehmen nach der Wende bereits unter seinem Vater auf die Reparatur von Sportbooten. So wurde die letzte Pommernjolle vor rund 15 Jahren gebaut. „Wir können das immer noch. Aber der Markt gibt es nicht her“, sagt Tilo Thomzik. Elf Jollen habe sein Vater hergestellt, doch der Kostendruck durch ausländische Firmen sei zu groß gewesen.

Schwimmsteganlage brachte neue Aufträge

Auftrieb erhielt die Bootswerft durch die moderne Schwimmsteganlage. Vor rund fünf Jahren wurde sie fertiggestellt. Sie ist das erste große Projekt von Tilo Thomzik. Dadurch wurde nicht nur die Kapazität an Sommerliegeplätzen schlagartig um 26 auf 40 erweitert. Sie brachte auch zahlreiche Folgeaufträge mit. Einen teuren Makel hat die Anlage dennoch. „Die Pfähle durften nicht höher als die Kaikante sein“, sagt Tilo Thomzik. Um 80 Zentimeter mussten die Bootsbauer diese kürzen – damit sie ins Stadtbild passen. „Nun sind sie für bestimmte Hochwasserhöhen zu kurz.“ Doch auch dafür hat Tilo Thomzik bereits eine Lösung parat.

