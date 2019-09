Stralsunder Breakdancer „Melodics“ noch immer gefragt

Stralsund

Hip Hop und Breakdance in der DDR – erzählt man davon heute unter 30-Jährigen davon, geht ihre Reaktion meist in Richtung „Echt? Das gab es damals?“ Die schlichte Antwort „ja“ reicht da nicht aus, schon gar nicht, wenn auch noch Stralsund ins Spiel kommt. Denn in der Hansestadt formierten sich 1983/84 „The Melodic Dancers“, die später unter dem verkürzten Namen „Melodics“ für Furore sorgten.

Gründungsmitglied Frank Salewski ist für das Thema ein gefragter Gesprächspartner. Und so saß er kürzlich auch für ein Interview in Stralsund vor einer Fernsehkamera. Drehort war die schon etwas angejährte Turnhalle „Brunnenaue“ mit Boxring im Hintergrund. „Wir haben damals auch in einer Turnhalle angefangen“, blickt der frühere B-Boy zurück. Auf einer Schuldisko sei er zum ersten Mal mit dieser speziellen Art des Tanzens in Berührung gekommen – und war sofort begeistert. Später habe der Sportlehrer ihm und seiner Gruppe zugestanden, in der Turnhalle der Juri-Gagarin-Schule zu trainieren. „Auf den Matten habe ich meine ersten Moves gelernt“, berichtet Salewski.

Doku läuft am 16. November im MDR

Das Interview wird Teil einer 45-minütigen Dokumentation, die am 16. November im MDR laufen soll. Für seinen Film hat sich Autor Camilo Rodriguez in Dresden, Leipzig, Dessau, Potsdam, Berlin und eben auch in Stralsund auf Spurensuche gemacht. „Die Gruppen haben sich unabhängig voneinander gegründet“, weiß Rodriguez über die Szene zu berichten, die Mitte der 1980er immer mehr Jugendliche in der DDR in ihren Bann zog.

„Beat Street“ 17-mal gesehen Der Kinofilm „Beat Street“ von 1984 zeigte, was Hip Hop für die damalige Jugend in den New Yorker Ghettos bedeutete. Der Streifen entwickelte sich überraschenderweise in der DDR zum Kassenschlager. Vielen, die dieser Form der Subkultur aus Hip Hop, Graffiti und Breakdance zugeneigt waren, galt der Streifen als Initialzündung, um eine eigene Gruppe ins Leben zu rufen. Frank Salewski, der in Stralsund die Melodic Dancers ins Leben rief, hat den Film damals eigener Aussage nach 17-mal im Kino gesehen.

Zum Dreh hat Salewski auch einige Relikte von damals mitgebracht. Ein wuchtiger Ghettoblaster – „das Kassettenteil funktioniert leider nicht mehr“ – und eine rote Jacke mit verblichenem „Melodics“-Schriftzug. Beim Breakdance geht es natürlich nicht nur darum, dass die Bewegungen gut aussehen, sondern auch darum, dass man selbst eine gute und lässige Figur macht. Allerdings erfüllten die in der DDR verfügbaren Klamotten nicht alle Wünsche. „Die Anzüge hat damals eine Bekannte selbst genäht“, berichtet Salewski, „aus Segeltuch“. Der Mantel vom Vater wurde umgenäht und enger geschnitten. Da es auch keine für den Style üblichen Baseball-Mützen gab, wurde eben mit Pappe und Bettlaken improvisiert.

Die Schildkröte wurde zum Frosch

Nicht nur die Kleidung war in der DDR-Szene anders, auch für die Moves hatten die Tänzer eigene Vokabeln: Bei einer „windmill“ (Windmühle) dreht sich der Tänzer auf dem Boden und wirbelt mit den Beinen durch die Luft, die „Melodics“ nannten das „ Helikopter“. Der „backspin“ wurde wörtlich übersetzt zum „Rückendreher“ und die Bewegung „turtle“ (Schildkröte) nannten sie – auch nicht unpassend – „Frosch“.

Zur Galerie Kleiner Rückblick zu den Anfängen der Breakdance-Welle in Stralsund – und was aus ihr geworden ist.

Natürlich hatten auch die Staatsorgane der DDR ein Auge auf die Bewegung. „Die Kontrolle war da, aber nicht vordergründig“, erzählt Salewski. Bei Auftritten hätten sich entsprechende Personen im Publikum nicht zu erkennen gegeben. Auch die Volkspolizei war um die „öffentliche Ruhe“ besorgt, hielt sich aber weitestgehend zurück.

Nachdem die Gruppe ihre Einstufungspapiere erhielt und offizielle Auftritte „gegen einen Obulus“ absolvieren konnte, war sie immer mal wieder in der „Stadtkoppel“, im „ Havanna Club“ und dem „Goldenen Löwen“ zu erleben. Ihr wohl größter Auftritt war bei einem Pressefest in Neubrandenburg – an zwei Tagen traten sie je dreimal auf und zeigte ihr Können vor mehreren Tausend Zuschauern. Über die damalige Zeit hat Salewski ein Buch geschrieben. „Paradiesvögel im grauen Alltag“ soll demnächst in den Läden stehen.

Breakdance mit über 50?

Nach der Wende hat ein Generationswechsel bei den „Melodics“, die zweitweise zu siebt waren, stattgefunden. Die 2.0-Tänzer sind noch bis 1997 aufgetreten, unter anderem beim nationalen Breakdance-Wettbewerb „Battle of the year“. Offiziell aufgelöst hat sich die Gruppe nie. Deshalb konnte auch im Juni dieses Jahres mal wieder eine Party zum 35-jährigen Bestehen auf die Beine gestellt werden – selbstverständlich in Stralsund. Alle fünf Jahre trommelt Salewski die Mitstreiter von damals zusammen.

Und heute? Sind „ Helikopter“, „Frosch“ und Co. noch möglich? „Das Tanzen auf dem Boden, das gibt der Körper nicht mehr so her“, sagt der heute 51-Jährige. Für die MDR-Kamera hat er aber trotzdem noch mal ein paar Moves gezeigt – im Stehen.

Von Kai Lachmann