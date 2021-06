Stralsunder Bücherschrank: 79-Jährige kümmert sich um die Telefonzelle

Stralsund

Wenn Orte Geschichten erzählen könnten, hätten Telefonzellen sicher eine Menge zu berichten. Das weiß-graue Häuschen mit den verblassten magenta-farbenen Elementen am Dach in der Grünhufe Kirchstraße hat auch nach offiziellem Dienstende als Telefonzelle zahlreiche Storys auf Lager: Sie stehen in Holzregalen bis unter die Decke in zwei Reihen hintereinander. Hier die Kinderbuch-Ecke, da die Romane für die Damen und auch Klassiker, Bildbände und der ein oder andere Bestseller sind zu finden. Thomas Mann, Sherlock Holmes, Jugendlexikon, Deutschlands schönste Städte.

„Ungefähr 250 Bücher dürften es sein“, schätzt Jorinde Gustavs. Seit fünf Jahren kümmert sie sich darum, dass die Literatur in der Telefonzelle ordentlich präsentiert wird, dass das Angebot ansprechend und wohlsortiert ist. „Lesen ist Kultur“, lautet ihr Credo. Deshalb hätten „Pornos, Kriegszeug, Radikales und schimmelige Bücher“ keine Chance. „Ich gehe da mit ordentlicher Hand drüber“, beschreibt sie ihren Aufräum-Stil.

„Okay, ich mach’s“

„Vor ein paar Jahren trat die Stadt ans Kreisdiakonische Werk heran und fragte, ob wir uns vorstellen könnten, so eine ausgemusterte Telefonzelle als Projekt zu betreuen“, blickt Thomas Nitz vom Nachbarschaftszentrum Grünhufe zurück. Denn im vergangenen Jahrzehnt wurden die Häuschen vielerorts abgebaut, weil sie niemand mehr nutzte. Doch zum Verschrotten waren sie dann doch zu schade. Und nach einem „Okay, ich mach’s“ von Jorinde Gustavs war klar – in diese kleine Bude wird neues Leben ziehen.

Das Bücherregal im Umsonstladen ist gut gefüllt. Als dort einmal aussortiert werden sollte, nahm die Sache ihren Lauf. Quelle: Kai Lachmann

Ebenfalls aussortiert wurden seinerzeit zahlreiche Bücher aus dem Umsonstladen des Kreisdiakonischen Werks. „Die sollten ins Altpapier“, sagt Nitz. „Da hätte ich fast einen Anfall gekriegt“, erzählt Gustavs weiter. „Also habe ich gesagt: ,Thomas, ich brauche ein Regal!’“ Das wurde dann in die Telefonzelle gebaut. Seither steht das Bücherbüdchen zwischen dem Nachbarschaftszentrum und Linden Center. Ohne Telefonapparat, versteht sich.

Ehemalige Telefonzelle muss einiges aushalten

„Ich bin Künstlerin und bereite gerade eine Ausstellung im Schweriner Dom vor“, sagt die energiegeladene 79-Jährige, „die Bücher sind nur mein Hobby.“ Für das sie viel Zeit aufbringt. Da sie quasi gegenüber wohnt, kommt sie zwei- bis dreimal täglich vorbei, füllt Regale auf, nimmt abgelegte Bücher mit, sortiert und schaut, ob alles in Ordnung ist – was oft nicht der Fall ist. Denn die alte Telefonzelle muss einiges aushalten.

Die Telefonzelle ist immer wieder Ziel von Aggressionen. Quelle: Kai Lachmann

Mal uriniert jemand hinein, mal werden Bücher auf die Wiese geworfen, mal ist etwas zerkratzt oder wie kürzlich eine Scheibe eingetreten. Der Vandalismus ist für Jorinde Gustavs aber zweitrangig und eigentlich will sie davon auch nichts in der Zeitung lesen. Aber das Problem ist nun mal da, mehrmals pro Woche fällt etwas vor. Sie lässt sich davon nicht unterkriegen. Man könnte auch sagen: Ihr Engagement ist so robust wie die Telefonzelle selbst.

„Die Leute sind ja nicht böse“

Die Grünhuferin weist den Randalierern keine Schuld zu, mehr noch: „Ich verzeihe es ihnen.“ Hier stehe nun mal ein öffentliches Bücherregal, gratis und anonym nutzbar, verletzlich – das könnte den einen oder anderen womöglich provozieren. Vor dem Linden Center seien Bänke abgebaut worden, damit dort niemand mehr rumhänge. Aber wo sollten die Personen dann hin? „Diese Leute sind ja nicht böse“, meint Gustavs. „Aber sie werden mehr uns mehr verdrängt und machen ihren Aggressionen Luft.“

Dennoch wäre es sicherlich schön, wenn der ganzen Sache mehr Respekt entgegengebracht und die Telefonzelle von Vandalismus verschont wird. Denn das Angebot werde rege genutzt. Zehn, zwanzig Bücher würden jeden Tag aus der Telefonzelle entnommen. Wer größere Mengen abgeben möchte, sollte dies beim Umsonstladen des Nachbarschaftszentrums tun, weil in der Telefonzelle kaum Platz ist. Jorinde Gustavs holt sich dann die Bücher, sortiert manches aus und manches in die Regale ein. „So wird Grünhufe etwas kulturvoller.“

Aushang im gut gefüllten Bücherhäuschen. Quelle: Kai Lachmann

Von Kai Lachmann