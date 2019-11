Stralsunder Bürgergarten hat Insolvenz angemeldet

Stralsund

Das war’s. Bert Linke, Betreiber des Bürgergartens, sucht zum 1. Januar 2020 einen neuen Pächter für den beliebten Treffpunkt am Knieperteich. „Ja, ich befinde mich in einer geordneten Insolvenz“, erklärt der 42-Jährige.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder emotionale Diskussionen um den Bürgergarten, Ärger mit Anwohnern und mögliche Schließungen gegeben (die OZ berichtete). In der Winterpause waren zunächst Gespräche geplant gewesen, wie es mit dem Bürgergarten als Ort der Begegnung und der Bildung mit der Stadt als Eigentümer des Grundstücks und mit Bert Linke als Betreiber weitergehen kann. „Damit die Wirtschaftlichkeit wieder gegeben ist, muss umstrukturiert werden“, sagt Bert Linke. Eine Möglichkeit sah er zunächst darin, dass verschiedene Bereiche wie der Bootsverleih oder die Gastronomie unterverpachtet werden oder ein Pächter das insgesamt übernimmt. Gern wäre Bert Linke dem Bürgergarten weiter verbunden gewesen.

In den vergangenen Wochen habe es zwar viele Gespräche gegeben, aber letztlich fehle ihm der Rückhalt der Stadt.

2013 hatte Bert Linke den Bürgergarten als Pächter übernommen und ihn über die Jahre als einen Ort der „Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“ etabliert, unter anderem mit dem preisgekrönten Kinderfest „Bunte Popel“. Allerdings konnte das nicht verhindern, dass der Bürgergarten in wirtschaftliche Schieflage geriet. Im Laufe der Jahre ergaben sich finanzielle Probleme, unter anderem rieben sich die Fronten an den im Vertrag festgelegten Winteröffnungszeiten und den Kosten für Instandsetzungen und -haltungen. In der jetzigen auch emotional angespannten Situation sehe er für sich nur die Chance, sich gänzlich aus dem Bürgergarten zurückzuziehen.

Indes scheint die Zukunft des Bürgergartens nicht gefährdet: „Die Stadt wird dafür sorgen, dass der Bürgergarten als beliebter Treffpunkt der Stralsunder und als Ort für Veranstaltungen erhalten bleibt“, erklärt Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU). In welcher Form das passieren werde, ließ er offen, die Winterpause soll für Verhandlungen genutzt werden.

Von Miriam Weber