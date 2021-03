Stralsund

„Eins, zwei, drei vier – alle Bäume bleiben hier“, „Wald statt Asphalt“ und „Andi bleibt“ – diese Parolen riefen mehr als 150 Personen am Donnerstagnachmittag auf dem Alten Markt in Stralsund. Der Naturschutzbund (Nabu) und die örtliche Gruppe von Fridays for Future hatten zu einer Demonstration für den Erhalt einer knapp 1,4 Hektar großen Waldfläche in Andershof („Andi“) mobilisiert.

Initiator Finn Viehberg vom Nabu betonte, welche Rolle Wald für den Klimaschutz spiele und gab sich kämpferisch: „Man kann nicht einfach alles versiegeln. Es geht um jeden einzelnen Quadratmeter. Wir müssen den Flächenfraß aufhalten.“ Er fragte, warum der Wald gerodet werden solle: „Nur zur Mehrung des schnöden Mammons?“ Der Nabu werde eine Klage prüfen.

„Jeder Baum, der gefällt wird, ist einer zu viel“

Initiator Finn Viehberg vom Nabu ist gegen die komplette Rodung des Waldes, würde aber die Errichtung einer Kita mit waldpädagogischem Konzept begrüßen. Quelle: Kai Lachmann

„Hört auf damit. Ich möchte auch gerne alt werden“, steht übersetzt auf diesem Schild. Quelle: Kai Lachmann

Unterstützung bekamen die örtlichen Demonstranten aus Ludwigslust. Anne Kielblock und Martin Ebert von dortigen Klimagruppen stellten den Andershofer Wald in Zusammenhang mit weiteren umstrittenen Rodungen in Deutschland. Ebert zog zum Beispiel Parallelen zur Rodung des Dannenröder Forsts in Hessen, durch den eine Autobahn gebaut werden soll. „Jeder Baum, der gefällt wird, ist einer zu viel.“ Eine Aktivistin einer Greifswalder Gruppe brachte eine Besetzung des Stralsunder Waldes ins Spiel, sollte eine Rodung bevorstehen.

Der Ort der Demonstration war nicht zufällig gewählt. Wenige Meter daneben fanden sich im Rathaus zeitgleich die ersten Politiker zur Bürgerschaftssitzung ein. Dort wurde über einen geänderten Bebauungsplan für die umstrittene Fläche entschieden. Investor Fred Muhsal will auf dem Grundstück zwei Wohnhäuser mit 14 altersgerechte Wohnungen, eine Kita sowie einen Discounter mit Parkplatz errichten. Und das kann er auch, so hat es die Abgeordnetenrunde am Donnerstagabend um 20 Uhr mit 28:15 Stimmen entschieden.

Dem Ergebnis war erneut eine lebendige, aber auch sachliche Debatte vorausgegangen. Die Grünen mit Arnold von Bosse und Jürgen Suhr unterstrichen noch einmal ihre Position vom schützenswerten Küstenwald, in dem 28 Vogelarten lebten und man u.a. deshalb eine innerstädtische Bebauung an diesem Ort ablehne. Rückendeckung gab es von der Linken, die zwar für eine Kita seien, aber das Abholzen der Bäume keinesfalls mittragen wollten. Sie waren auch diejenigen, die den Änderungsantrag der Grünen, im B-Plan nur eine Kita zu berücksichtigen, unterstützten.

AfD-Mann Jens Kühnel sagte in Richtung Grünen-Fraktion: „Das ist ein Busch und kein Wald. Wenn Sie sich an Bäume ketten wollen, machen Sie das doch dort, wo Teslar riesige Waldflächen abholzt.“ CDU-Mann Stefan Bauschke betonte, dass man abgewogen und auf Bedarfe geschaut habe, und da seien Kita und Co. starke Argumente. BfS-Mann Thomas Haack lobte die Debatte als sachlich, vermisste aber den fairen Umgang im Vorfeld der Sitzung. Damit spielte er wie Ronald Zabel (CDU) auf verschiedene Medienberichte an, in denen die Grünen das gesamte Prozedere kritisierten (die OZ berichtete).

Andershofer hätten gerne Kita und Discounter

Die Demonstranten pro Kita und Discounter hielten sich am Rande des Alten Marktes auf. Quelle: Kai Lachmann

Das Resultat jedenfalls dürfte Anwohnern aus Andershof gefallen. Etwa zehn Personen, die im Süden Stralsunds leben, kamen auf dem Alten Markt zusammen, um zeitgleich zur Nabu-Demo für die Errichtung einer Kita und eines Discounters Position zu beziehen. „Wir sind nicht gegen Wälder und wir sind auch nicht gegen Klimaschutz. Es ist nur so, dass die Infrastruktur in Andershof nicht ausreicht“, bemängelte etwa Simone Haase

Die Bewohner des Viertels müssten zum Einkaufen immer mit dem Auto fahren. „Damit ist dem Klima auch nicht geholfen.“ Eine Dame mit Nachnamen Wegner sagte zudem: „Wenn ich in den Wald möchte, dann gehe ich in einen richtigen Wald, aber doch nicht dahin.“

Sie hätten gerne eine neue Kita und einen Discounter in Andershof: Simone Haase (l.), Henrik Fehler mit Lebensgefährtin Johanna (l.) und einer Bekannten namens Martha. Quelle: Kai Lachmann

Auch Henrik Fehler und Lebensgefährtin Johanna wünschen sich dort eine Kita. „Es ist sehr schwer, in Stralsund einen Krippenplatz zu bekommen“, sagt der Vater eines fast zwölf Monate alten Mädchens. „Wir haben in der 16. Schwangerschaftswoche angefangen zu suchen“, fügt die Mutter hinzu. Einen Supermarkt neben der Kita fände sie gut. „Dann kann man einkaufen und danach das Kind abholen.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Backhaus kassierte Gutachten und ließ ein neues erstellen

Dass die Bebauung überhaupt wieder auf die Tagesordnung kam, ist auf eine Entscheidung des Landwirtschaftsministers Till Backhaus (SPD) zurückzuführen. Denn zunächst hatte das Forstamt Schuenhagen in einem Gutachten festgestellt, dass es sich dort um schützenswerten Küstenwald handelt.

Doch Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) setzte sich bei Backhaus für eine Änderung des Waldgesetzes ein, damit auch innerstädtische und sich selbst überlassene Flächen wie die in Andershof gerodet und bebaut werden können. Daraufhin kassierte Backhaus das erste Gutachten. Die dem Forstamt übergeordnete Behörde Landesforst MV erstellte eine weitere Expertise und gab grünes Licht für eine Rodung. Ausgleichspflanzungen sind bereits auf der Insel Ummanz vorgenommen worden.

„Es geht um nicht weniger als die Zukunft des Waldes“

Unterdessen zeigte sich Backhaus gestern wieder von seiner Waldschützer-Seite. Gemeinsam mit Initiativen privater Forsteigentümer enthüllte er in einem Wald bei Schwerin eine 2,50 Meter große, orangefarbene Acht. Sie stehe für die Anzahl der Tonnen CO2, die ein Hektar Wald pro Jahr speichert. Der Minister sagte: „Das Multitalent Wald ist viel mehr als nur Holzlieferant: Er hilft, das Klima zu schützen, sorgt für saubere Luft und sauberes Wasser.“

Seine Worte wurden sogar noch größer: „Wir brauchen eine breite Öffentlichkeit, die versteht, worum es geht: Es geht um nicht weniger als die Zukunft des Waldes und damit um unsere Zukunft. Deswegen sollte uns der Wald einiges wert sein.“ In Anbetracht seiner Einmischung in Andershof dürften diese Aussagen auf manch einen irritierend wirken.

Von Kai Lachmann und Ines Sommer