Ein Hauch von internationaler Politik wehte auf der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses durch den Löwenschen Saal des Stralsunder Rathauses, als der Tagesordnungspunkt „deutsch-russische Freundschaft vertiefen“ aufgerufen wurde. Die Beschäftigung mit dem Thema geht zurück auf eine Anregung von Michael Adomeit, Einzelmitglied der Bürgerschaft.

Adomeit hatte damit auf der letzten Sitzung des Stadtparlaments einen Beschluss herbeigeführt, der da lautete: „Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit auf kulturellen, wirtschaftlichen und touristischen Gebieten mit der russischen Stadt Kaliningrad (Königsberg) zu positiven Synergieeffekten für die Hansestadt Stralsund führen kann.“

Viele Stralsunder mit ostpreußischen Wurzeln

Wie ist er mit seinem Vorschlag gerade auf Kaliningrad gekommen? Michael Adomeit weist darauf hin, dass er früher als Elektriker auf der Volkswerft viele Kollegen mit ostpreußischen Wurzeln hatte. „Auch mein Vater stammt aus Insterburg, unweit des damaligen Königsbergs. Der Antrag hat auch etwas mit meiner Familiengeschichte zu tun.“

Mehr Impulse für Stralsund durch gute Kontakte

Doch Adomeit geht es auch darum, aufgrund kulturgeschichtlicher Gemeinsamkeiten – Königsberg und Stralsund sind alte Hansestädte – auszuloten, ob sich daraus heutzutage wirtschaftliche Vorteile ableiten ließen. Wegen der Diskussion um Nord Stream 2 würden Bekannte von ihm in Mukran um ihre Arbeit bangen. „Wirtschaftlich geht es der Region ja nicht gerade rosig. Stralsund könnte zudem von Touristen aus Königsberg profitieren“, sagt er und fragt „Warum nicht durch den Aufbau guter Kontakte dahin?“

Mithilfe von Partnerschaften etwas für die Menschen zu tun, ist für Ute Bartel (SPD) eine Angelegenheit, die ihr sehr am Herzen liegt, wie die Vorsitzende des Kulturausschusses zur Eröffnung der Debatte erklärte. „Da bin ich ganz bei Willi Brandt und Egon Bahr, die einst mit ihrer Politik vom ‚Wandel durch Annäherung‘ viel für die Entspannung im Verhältnis zwischen West und Ost getan haben“, so Bartel.

Eine gemeinsame Geschichte mit Höhen und Tiefen

Doch zunächst geht es um einen Prüfauftrag der Bürgerschaft an die Verwaltung. Diese war nicht untätig geblieben, wie Steffi Behrendt, Leiterin des Amtes für Kultur, Welterbe und Medien, vor dem Ausschuss dokumentieren ließ. So hatte sich Dirk Schleinert, Leiter des Stralsunder Stadtarchivs, in die historischen Beziehungen zwischen Russland und Stralsund vertieft. Davon gibt es etliche auf unterschiedlichen Ebenen sowie mit Höhen und Tiefen. Angefangen vom Rigafahrergestühl – auch Russlandfahrergestühl genannt – in St. Nikolai, als Beleg friedlichen Handels der Hanse mit Russland. Andererseits waren auch russische Truppen 1711 an der Belagerung Stralsunds beteiligt.

Nicht zuletzt gerieten im Ergebnis des Zweiten Weltkriegs das ostpreußische Königsberg sowie Stralsund und Ostdeutschland in den sowjetischen Machtbereich. Unter anderem mit der Folge, dass die sowjetische Militäradministration 1948 im Befehl Nr. 103 den Bau einer Großwerft am Strelasund anordnete. Seither wurden auf der Volkswerft Fischereifahrzeuge vom Logger bis zum Supertrawler gebaut, die auch die Fangflotte in Kaliningrad verstärkten. „Ein Markt, der mit der Wende zusammenbrach, und seither krankt die Werft“, so Schleinert.

Stralsunder Kontakte zu Kaliningrad über Kiel

Matthias Beckmann vom Amt für Kultur, Welterbe und Medien, verwies auf heute bestehende Kontakte Stralsunds auf offizieller Ebene, etwa zur Kieler Woche, die Partnerstadt Kiel, die auch Partner von Kaliningrad ist. Ebenso habe die Hochschule Stralsund über ihre Wissenschaftler und Studenten Kontakte zu Kaliningrader Kollegen und Studierenden. „Wie jedoch eine Abfrage in der Tourismuszentrale ergeben hat, spielen Urlauber aus der russischen Exklave zwischen Polen und Litauen am Strelasund eine eher etwas untergeordnete Rolle“, so Beckmann. Beispiele wirtschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Stralsund und Kaliningrad haben sich nicht finden lassen, so dass wirtschaftliche Potenziale derzeit für die Stadtverwaltung schwer abschätzbar seien.

Olga Fot (Die Linke) zeigte sich optimistisch, dass gute Kontakte zu Kaliningrad in Zukunft machbar seien. „Sowohl die russische Gemeinde in Stralsund als auch unsere Fraktion hat viele Verbindungen und auch familiäre Beziehungen dorthin, die in eine Partnerschaft einzubringen wären.“

Friederike Fechner (B90/Grüne) hat selbst in der Schule die russische Sprache gelernt und spielt als Musikerin mit russischen Kollegen zusammen und findet diese freundschaftlichen Kontakte gut, betonte aber, politische Kontakte nach Russland würde ihre Fraktion jedoch ablehnen.

Thomas Schulz (Fraktion Bürger für Stralsund) verwies in der Diskussion darauf, dass Stralsund ja bereits neun Partnerstädte habe und man diese Partnerschaften ja auch alle mit Leben erfüllen müsse, damit die Kontakte nicht nachließen.

Es bleibt noch viel auszuloten

Was wiederum Michael Adomeit zu der Bemerkung veranlasste, dass Verträge ja in partnerschaftlichen Beziehungen nicht alles seien. „Man kann auch Freundschaften pflegen ohne Vertrag“, so seine Überzeugung. Und auch Ausschussvorsitzende Ute Bartel findet, dass man dazu durchaus andere Wege beschreiten kann, etwa über Schulpartnerschaften oder die kulturelle Zusammenarbeit der Theater, die Menschen zueinander zu bringen. Für sie gibt es in dieser Frage noch viel auszuloten.

Von Jörg Mattern