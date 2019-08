Stralsund

Die Bürgerschaft der Hansestadt hat den Klimanotstand nicht ausgerufen. SPD, Grüne und Die Partei wollten damit erreichen, dass die Politik ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzt und die Verwaltung mehrere Maßnahmen dafür umsetzt.

Der Entscheidung ging eine längere, teils hitzige Debatte voraus: „Bei uns qualmen keine Schornsteine mehr. In Polen und Tschechien wird Strom zu 100 Prozent aus Kohle gewonnen, aber sollen hier die Welt retten? Wer diesem Antrag zustimmt, der muss nicht ganz dicht sein“, schimpfte Michael Adomeit (Wählergruppe Adomeit). Die Fraktion von CDU und FDP sowie Thomas Haack von der Fraktion Bürgern für Stralsund verwiesen mehrfach darauf, dass Stralsund schon eine Menge für den Klimaschutz tue. SPD-Bürgerschaftsneuling Jan-Jakob Corinth hielt dagegen, dass dies auch gar nicht in Abrede gestellt werde. Er verwies wiederum auf konkrete Maßnahmen, die im Zuge des Klimanotstandes ergriffen werden könnten. So forderte er unter anderem das Überarbeiten des acht Jahre alten Klimaschutzkonzeptes und ambitioniertere Klimaschutzziele.

Letztlich votierte die Mehrheit des Stralsunder Stadtparlaments für einen Vorschlag der CDU, den Antrag erst mal ausgiebig im Umweltausschuss zu beraten. Damit konnten sich auch die Grünen abfinden, da laut Fraktionschef Jürgen Suhr das Thema im Gespräch bleibe. Die nächste Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung ist für den 12. September um 17 Uhr im Konferenzsaal des Rathauses geplant.

Von Kai Lachmann