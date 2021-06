Stralsund

Die Monate der Schulschließung waren keine leichte Zeit – das Homeschooling hat Eltern und Kinder belastet. Nicht jeder ist im Stoff mitgekommen. Ergebnis: Lücken sind entstanden. Daher startete die Hermann-Burmeister-Regionalschule ein Förderprojekt.

15 Schüler der fünften Klassen haben die Möglichkeit, ihre individuellen Rückstände aufzuholen. „Der Übergang von der Grundschule zur Regionalschule fehlte komplett. “, begründet Schuldirektor Frank Sintara. Die übrigen Klassen würden solch eine Förderung nicht benötigen.

Erfolgskonzept: Individualität und soziales Miteinander

Das Projekt begann dank der Hilfe des Kreisdiakonischen Werks (KDW) und des Lions Club Stralsund Hansestadt am 17. Mai und teilt sich in zwei Phasen. Zunächst wird dienstags und donnerstags jeweils eine Stunde Nachhilfe angeboten. Diese wird von Johanna Bellin und Ariane Brede, Integrationshelferinnen beim KDW, angeleitet. Auf kreative Weisen vermitteln sie den Kindern Spaß am Lernen. Beispielsweise mit englischen Vokabeln, die auf dem Schulhof geschrieben stehen. Die Kinder sollen etwa in einer Übung zum jeweils gesuchten Wort springen.

„In der Zeit zu Hause fehlte den Schülern vor allem die soziale Interaktion. Sie hatten schließlich mehr mit dem PC als Menschen zu tun“, betont Bellin. Daher versuche sie immer, Spiel und Bewegung einzubinden, um die Konzentration nach einem langen Schultag wieder anzukurbeln.

Nachhilfe-Stunde mal ganz anders: Die Kinder lernen spielerisch Vokabeln auf dem Schulhof. Quelle: Barbara Waretzi

Lernen in den Sommerferien? Die Kinder freuen sich darauf

Zusammen mit Sylke Rieck, die das Projekt koordiniert, planen die Integrationshelferinnen zudem die zweite Phase. Dabei handelt es sich um eine Betreuung, die von Montag bis Freitag in den ersten beiden Ferienwochen stattfindet. Auch hier wird gepaukt, doch ganz anders als im Unterricht, werden Freizeit und Lernen miteinander verbunden. „Beim gemeinsamen Einkaufen und Kochen kann man gut einfache Mathe-Aufgaben einbeziehen. Zum Beispiel wie viel Gramm Nudeln bleiben übrig, wenn ich von der 500-Gramm Packung 300 für das Mittagessen verwende“, erklärt Bellin.

Zwischen 9 und 15 Uhr unternehmen die Schüler zudem Ausflüge, bei denen gleichzeitig ihr Wissen auf die Probe gestellt wird. Geplant ist etwa ein Besuch im Ozeaneum. „Es macht total Spaß. Wir sind viel draußen. Das war während Corona oft nicht so. Außerdem habe ich dadurch bessere Noten geschrieben“, erzählt Fünftklässler Taylor Pesl über die Nachhilfe. Auch in den Sommerferien ist der Elfjährige dabei. Er freut sich vor allem auf die Ausflüge.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Finanziert wird das Projekt durch eine Spende des Lions Club. Mit rund 5000 Euro werden die Kosten der Gehälter und Ausflüge, die Verpflegung und das Einkaufsgeld gedeckt werden. „Zitat Lions“.

Von Barbara Waretzi