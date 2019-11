Stralsunder CO2-Ausstoß unterm Bundesschnitt

Stralsund

Die junge Klimaschutzbewegung „Fridays for Futue“ hat am Freitag zum nächsten Streik aufgerufen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat mit dem Stralsunder Klimaschutzmanager über die Bewegung, über den CO2-Ausstoß der Hansestädter und das System von Mehrweg-Kaffeebechern gesprochen.

Was halten Sie von „ Fridays for Future“?

Ich finde es gut, dass sich die Jugendlichen dafür einsetzen, dass die jetzigen Entscheidungsträger ihnen eine lebenswerte Umwelt hinterlassen sollen. Offenbar musste erst diese Bewegung starten, damit sich etwas tut. Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung zum Beispiel ist ja nicht erst seit vergangenem Jahr im Gespräch, sondern schon viel länger. Aber erst jetzt wird es auf den Weg gebracht, weil der Druck so groß war.

Was raten Sie der Bewegung?

Nehmt Eure Motivation mit in die Schulen. Gründet einen Klimarat. Entwickelt dort Projekte, nicht nur klassenübergreifend, sondern auch mit interessierten Lehrern. Das könnte dann auch der Schulträger unterstützen. Wenn es größere Ausmaße annimmt, findet sich bestimmt ein Fördertopf, um das zusätzlich finanziell zu unterstützen.

Demonstrieren Sie mit?

Nein. Ich bin Angestellter der Stadtverwaltung und im Bereich Klimaschutz seit 20 Jahren tätig. Jetzt sollen die mitgehen, die sich neu diesem Thema widmen wollen.

An der letzten großen Demonstration von Fridays for Future nahmen in Stralsund am 25. Oktober rund 60 Personen teil. Quelle: Kai Lachmann

Das Thema Klimaschutz ist in der breiten Masse angekommen. Merken Sie das in Ihrer Arbeit? Sind die Menschen, mit denen Sie zu tun haben, offener dafür geworden?

Ich bin dankbar, dass das Thema in der Politik und den Medien präsenter ist. Aber es entsteht auch Wildwuchs, was die Einschätzungen angeht. Da werden viele Sachen durcheinander geworfen. Man sieht an Begriffen wie ,Klimahysterie', dass viele mit der Komplexität des Themas überfordert sind – was ich ihnen aber auch gar nicht übel nehme. Doch das Bewusstsein der Menschen wird auch geschärft. Die Leute sind offener geworden, zum Beispiel was das Thema Plastikvermeidung angeht.

Tun wir in Stralsund genug für den Klimaschutz?

Man kann immer mehr machen. Optimal wäre, würden wir die Vorgaben in Bezug auf den CO2-Ausstoß erfüllen, um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen (Anm. d. Red.: Die globale Erwärmung soll bis zum Jahr 2100 auf weniger als zwei Grad Celsius begrenzt werden gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung). Da gibt es eine Grenze von etwa 2,5 Tonnen CO2-Ausstoß pro Kopf im Jahr, die jeder Erdenbürger ausstoßen darf. Da sind wir auch in Stralsund noch nicht, aber auf einem guten Weg, denn wir sind besser als der Bundesdurchschnitt.

Wo genau stehen wir?

Der Bundesdurchschnitt liegt zwischen acht und zehn Tonnen. In Stralsund sind es sechs. Die letzte Berechnung ist schon ein paar Jahre her. Wir bereiten gerade eine neue vor. Das ist gar nicht so einfach, weil viele Daten zusammengeführt werden müssen, die wir zum Teil noch gar nicht haben. Dafür bekommen wir von den Stadtwerken Daten über das Energiesystem Stralsunds, Verkehrsdaten, usw.

Wenn wir 2,5 Tonnen pro Kopf ausstoßen dürften, aber in Stralsund bei sechs sind, dann ist das nicht wirklich gut, oder?

Es ist immer noch besser als acht bis zehn Tonnen im Bundesdurchschnitt. In Stralsund müssen wir nicht nur 60 000 Einwohner betrachten, sondern auch die ungefähr 500 000 Besucher in der Hauptsaison berücksichtigen, die einen Einfluss haben auf die Emissionen. 75 Prozent von ihnen kommen mit dem Auto.

Aus Wellendorf an den Strelasund Seit 2012 beschäftigt die Stralsunder Stadtverwaltung einen Klimaschutzmanager. Bis 2017 wurde die Stelle gefördert vom Bundesumweltministerium. Seither finanziert sie die Stadt alleine. Zu den Aufgaben zählen unter anderem Aufbau und Leitung des Bereiches Klimaschutzmanagement in der Verwaltung, Vernetzung von Akteuren sowie Planung, Organisation und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen und Kampagnen. Stephan Latzkow (46) stammt aus Wellendorf im östlichen Niedersachsen. Bevor er 2016 nach Stralsund kam, war er als Klimaschutzbeauftragter im Landkreis Vorpommern-Rügen tätig. Eine Aufgabe war, ein Klimaschutzkonzept umzusetzen, an dem er in seiner vorherigen Tätigkeit für ein Institut der Universität Trier mitgearbeitet hatte. „Manchmal ist es gut, wenn man von außen unbefangen auf eine Region guckt“, blickt Latzko zurück. „Die Umsetzung in der Region ist dann aber wieder ein ganz anderer Schnack.“

Befindet sich Stralsund im Klimanotstand?

Nein. Es gibt einige Kommunen, die den Notstand ausgerufen haben. Es gibt aber auch Städte, die das positiver formuliert haben, nämlich, dass man Klimaschutz als zentrale Zukunftsaufgabe einer Kommune ansieht. Mit diesem Begriff kann man besser arbeiten und zeigen, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Jeder kann einen Beitrag leisten.

Ist es also letztlich nur eine Frage des Begriffs?

Im Prinzip machen wir schon viel für den Klimaschutz, ohne dass wir das immer mit dem Klimaschutzbegriff in Beziehung setzen. Die Stadt ist in Sachen Mobilität bereits auf dem Weg. Die Investitionen in die Schulen zielen auf Energieeffizienz. Die Stadtwerke sind jahrelang in dem Bereich aktiv, indem sie Photovoltaik-Anlagen auf die Schulen bauen, die Biogasanlage und das Fernwärmenetz mit erneuerbarer Wärme betreiben, Kraft-Wärme-Kopplung, etc. Abgesehen davon befindet sich Stralsund in einer klimatisch begünstigten Region. Wir sind längst nicht in dem Maße von Klimaeinflüssen, Hitzeereignissen, Starkregen, usw. betroffen, wie es in anderen Kommunen der Fall ist und wo viel größerer Handlungsbedarf besteht.

Stralsund würde womöglich ein steigender Meeresspiegel betreffen.

Ja sicher, aber damit sind wir jetzt noch nicht ganz so konfrontiert. Auch nicht von Hochwasser, das hält sich bisher in Grenzen.

In Stralsund und auf Rügen gibt es den Coffee to go mittlerweile im Mehrwegbecher. Quelle: Tourismusverband Rügen

Als in der Bürgerschaft über den Klimanotstand diskutiert wurde, hieß es auch, dass das Budget des Klimaschutzmanagers mit der Einführung des Recup-Bechers, also eines Mehrweg-Kaffeebechers, aufgebraucht ist. Stimmt das?

Da wurden Sachen vermischt, die so nicht stimmen. Klar, das Budget ist begrenzt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte an fünf Schulen Aktionstage machen, dann wird das wahrscheinlich nicht reichen. Aber es gibt auch Förderungen. Die Einführung von Recup haben wir zusammen mit dem Tourismusverband Rügen gemacht und dafür Fördermittel bekommen. Da sind wir nicht nur im Bereich Klimaschutz, sondern auch bei der Wirtschaftsförderung.

Wie läuft es eigentlich mit dem Recup-Becher? Wenn man durch die Ossenreyerstraße geht, ist nur sehr selten jemand zu sehen, der so einen Recupbecher benutzt. Täuscht der Eindruck?

Dann laufen die Leute mit den Bechern vielleicht andere Wege als Sie? Ich habe mit mehreren Unternehmern, die die Becher anbieten, gesprochen. Sie sagen, es hat sich entwickelt und es wird besser. Die Backfactory-Zentrale in Hamburg hat aufgrund der Erfahrungen in Stralsund zum Beispiel entschieden, das System auch in anderen Standorten zu übernehmen. Wir werden zum Jahresende das Projekt auswerten. Dann wollen alle Partner ihre Zahlen vorlegen.

