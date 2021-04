Stralsunder Cabrio-Schiff „Hanseblick“ auf dem Weg nach Portugal

Stralsund

Nach „Eemslift Hendrika“-Havarie: Das „Cabrio-Schiff“ Hanseblick der Weißen Flotte Stralsund befindet sich nun doch auf den Weg nach Portugal. Für den havarierten Frachter „Eemslift Hendrika“ springt der niederländischen Spezialfrachter „Deo Volente“ ein. Per Schwerlastkran wurde die Hanseblick am Mittwoch im Bremerhavener Fischereihafen auf den 104 Meter langen Frachter verladen. Seit Freitag, dem 30. April, dampft der Transport nun durch die Nordsee, den Englischen Kanal, die Biskaya und den Atlantik der portugiesischen Hauptstadt Lissabon entgegen.

Ab 15. Mai wird die mittelständische Reederei-Gruppe FRS aus Flensburg, zu der die Reederei Weiße Flotte GmbH Stralsund gehört, auch in Portugal und später möglicherweise auch im benachbarten Spanien aktiv werden.

MS „Hanseblick“ wird auf dem Tejo unterwegs sein

Wie das Unternehmen mitteilte, hatte es in der Zwischenzeit eine Ausschreibung der portugiesischen Tourismus-Organisation „Associação de Turismo de Lisboa“ (ATL) für den Betrieb eines neuen Ausflugsdienstes auf dem Fluss Tejo in Lissabon gewonnen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Er berechtigt die inzwischen dafür gegründete Tochterunterfirma FRS Portugal dazu, einen von insgesamt acht Fahrkartenschaltern an einer neuen Tejo-Pier im Zentrum Lissabons zu nutzen.

Transport-Auftrag mit „Eemslift Hendrika“ scheiterte

Der Mehrzweckfrachter „Eemslift Hendrikaa“ lag zur Seite geneigt in der Nordsee. Quelle: dpa

Ursprünglich sollte der niederländische Schwergutfrachter „Eemslift Hendrika“ diesen Transport ausführen. Das Schiff geriet am Ostermontag jedoch vor Norwegen in einen schweren Sturm, der fast zum Untergang des Frachters geführt hatte.

Sunset-Törns mit Stralsunder Schiff durch Lissabon

FRS plant ab 15. Mai mit ihrem Stralsunder Ausflugsschiff täglich bis zu vier Rundfahrten. Ein Programmhöhepunkt soll dabei eine sogenannte „Sunset Cruise“ sein. „Portugals Hauptstadt hat ein sehr großes touristisches Potenzial und erfährt gerade eine große Entwicklung mit vielen maritimen und touristischen Projekten“, stellte Moritz Bruns, Business & Corporate Development und Managing Director der Tochterfirma FRS Portugal, Unipessoal Lda. fest.

Von Peer Schmidt-Walther