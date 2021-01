Stralsund

Für das Helios Hanseklinikum hat das neue Jahr mit einem Paukenschlag begonnen: An der Spitze des größten Arbeitgebers in der Hansestadt Stralsund gab es einen bedeutenden Führungswechsel. Nach knappen zwei Jahren hat Johannes Rasche (37) die Leitung der Sundklinik an David Kayser (31) abgegeben. Kayser wurde von den Ameos-Kliniken Haldensleben und Bernburg abgeworben. „Er hat schon viel gesehen und wird hier fachlich schnell einsteigen“, lobt Rasche seinen jungen Nachfolger. Der scheidende Chef bleibt Helios dennoch erhalten. Er leitet ab sofort die Mariahilf Klinik in Hamburg. Zwar ist diese mit nur 180 Betten deutlich kleiner als die Sundklinik, dennoch passt diese besser zu Rasches derzeitigem Lebensentwurf. Aus persönlichen Gründen hatte er auf den Top-Job am Sund verzichtet. Nun ist auch klar, warum: Er wird Vater eines Sohnes, der Lebensmittelpunkt seiner kleinen Familie ist in Lübeck. „Es war keine Entscheidung gegen Stralsund, sondern für meine Familie“, wirbt Rasche um Verständnis. Mit dem Engagement in Hamburg kam der Konzern Rasche entgegen.

Unter Rasche : Helios wurden zum größten Arbeitgeber am Sund

In der kurzen Zeit als Geschäftsführer gelang es ihm, 200 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen und renommierte Ärzte für die Sundklinik zu gewinnen. Erst unter Rasche stieg das Hanseklinikum mit nun rund 1400 Arbeitskräften zum größten Arbeitgeber am Strelasund auf. Eines seiner schillerndsten Projekte war 2020 der Import brasilianischer Pflegekräfte. „Die Integration ist gut angelaufen“, resümiert Rasche. „Ich bin froh, dass noch alle an Bord sind. Durch Corona ist diese Maßnahme zu einer richtigen Herausforderung geworden.“

Johannes Rasche wechselt von der Sundklinik an die Hamburger Klinik Mariahilf. Er sagt: „Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Stadt in dieser Krise noch mehr zusammengewachsen ist.“ Quelle: Hanseklinikum

Die Pandemie prägte einen großen Teil seiner Amtszeit. „Wir hatten die Gefahr früh erkannt. So haben wir die Klinik auf das Virus vorbereitet, obwohl es noch gar nicht da war.“ Ende Februar wurden Stationen umgebaut, persönliche Schutzausrüstung geordert, Trennwände eingezogen. „2020 wurde zu einem Jahr höchster Anspannung“, sagt Rasche und erinnert sich an die Eröffnung des Testzentrums am Krankenhaus West. „Der Ansturm war riesig. Am ersten Tag wurden wir regelrecht überrannt und mussten nachsteuern.“ Ärzte, Pfleger, aber auch das Reinigungspersonal hielten stand. „Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Stadt in dieser Krise noch mehr zusammengewachsen ist“, sagt Rasche.

Teststrategie: Klinikum ist sicherer als ein Shopping-Center

Im ersten Lockdown wurden etliche Bereiche der Klinik für die Behandlung möglicher Corona-Patienten leer gezogen und ausgewählte Operationen abgesagt. Dabei gab es im Frühjahr kaum Fälle und Patienten in Vorpommern. Dennoch hält Prof. Matthias Birth, Ärztlicher Direktor der Sundklinik, den harten Lockdown im Frühjahr 2020 für eine richtige Entscheidung. „Keiner wusste, wie sich die Pandemie bei uns entwickelt“, sagt er. „Zeitweise herrschte Mangel. Schutzausrüstung wie Handschuhe und Masken waren am Markt plötzlich nicht verfügbar.“ Die Konzernstruktur war für die Sundklinik hilfreich. Engpässe konnten gemeinschaftlich überwunden werden. „Unser Konzern hat knapp 100 Kliniken“, sagt Birth. „Ein Zehntel aller deutschen Corona-Patienten lag quasi bei uns auf Station.“ Dadurch hätten sie viele Daten für die Behandlung der Patienten und die strategische Ausrichtung der Klinik während der Pandemie sammeln können. „Mit diesem Wissen können wir mehr Bereiche aufrechterhalten, weniger Operationen fallen weg“, sagt Birth. „Wir testen jeden Patienten und das Personal. Dadurch sind wir sicherer als ein Shopping-Center.“

Sundklinik war bisher nicht überlastet

Trotz Corona blickt Birth stolz auf die Leistungen der Klinik zurück. Weder im ersten noch im zweiten Lockdown stieß die Sundklinik an ihre Belastungsgrenze. Lange Zeit war die Corona-Station der Sundklinik sogar leer. Erst seit Mitte Dezember werden in Stralsund permanent rund 15 Corona-Patienten behandelt. Laut einer letzten Erhebung vom 2. Januar befinden drei Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation, 12 auf der Normalstation. In der Hamburger Mariahilf Klinik werden momentan vier Corona-Patienten behandelt, dort befinden sich insgesamt aber auch nur 41 Patienten auf Station – in Stralsund sind es derzeit 395.

David Kayser leitet seit Anfang 2021 die Sundklinik. Quelle: Helios

Direktor Birth und Ex-Klinikchef Rasche haben die Klinik auch unter Pandemiebedingungen weiterentwickelt. Noch relativ frisch ist das Zertifikat „Cardiac Arrest Center“. Vom Deutschen Rat für Wiederbelebung wurde die Sundklinik damit im November ausgezeichnet – als erste Klinik in MV. Im Fokus steht hier eine optimale Versorgung von reanimierten Patienten. „Dort geht es um die Behandlung von Patienten mit Herzstillstand“, erklärt Birth.

Kam 2020 an den Sund: Dr. Kai Herenz, Experte für Rückenmarks- und Wirbelsäulenerkrankungen. Quelle: Helios

Auch beim Klinikpersonal hat sich einiges getan. So konnte mit Dr. Kai Herenz ein renommierter Neurochirurg gewonnen werden. Oberarzt Herenz ist auf Rückenmarks- und Wirbelsäulenerkrankungen spezialisiert und spricht mit seiner Abteilung ein ganz neues Klientel an Patienten an.

Janowitz übernimmt Leitung der Psychiatrie

Leitet jetzt die Psychiatrie: Chefärztin Dr. Deborah Janowitz. Quelle: Helios

Ein echter Meilenstein war weiterhin die Nachbesetzung der Psychiatrie. Die Leitung ab 1. Januar 2021 übernahm mit Dr. Deborah Janowitz keine Unbekannte. Janowitz war zuvor stellvertretende Klinikleiterin der Psychiatrie in Greifswald. Am Stralsunder Krankenhaus West hatte sie ihre Ausbildung zur Assistenzärztin unter dem damaligen Leiter Prof. Harald J. Freyberger absolviert. „Sie kennt unsere Klinik gut und hat sich wissenschaftlich weiterentwickelt“, lobt Chefarzt Birth. „Wenn jemand in die großen Fußstapfen Freybergers treten kann, dann ist sie es.“

Neue Leistungsbereiche der Sundklinik

Unter dem neuen Klinikchef Kayser soll 2021 der Ausbau weiterer Leistungsbereiche vorangetrieben werden, die Rasche noch mit angeschoben hat. Zu diesen zählen unter anderem eine spezielle stationäre Versorgung für Menschen mit Behinderungen, die Adipositas-Chirurgie und eine Tagesklinik für Palliativmedizin. „Mit letzterem Angebot wollen wir unheilbar Kranken ein möglichst autarkes Leben ermöglichen“, erklärt Rasche. Er übergibt dem neuen Klinikchef laut Helios eine wirtschaftlich stabile Einrichtung. Auch durch die Corona-Krise habe Rasche die Sundklinik souverän geführt.

Mit schnellen Impfungen zu weniger Restriktionen

„Wenn wir schnell impfen können, kann sich auch Normalität schnell wieder einstellen.“ Quelle: Kay Steinke

Der Start der internen Impfkampagne fällt noch in Rasches Amtszeit. Allein am ersten Impftag des Klinikums, dem 29. Dezember, wurden 175 Mitarbeiter per Spritze gegen Corona geschützt. „Auf dem Impfstoff ruhen nicht nur bei uns große Hoffnungen“, sagt Prof. Birth. „Wenn wir schnell impfen können, kann sich auch Normalität schnell wieder einstellen. Dadurch könnten viele Restriktionen für die Bevölkerung wegfallen“, macht Birth Hoffnung – und wirbt für Vertrauen in den Impfstoff.

Wertschätzung für Pflegekräfte gestiegen

Birth hofft, dass die Gesellschaft gestärkt aus der Krise kommt. „Die Wertschätzung der Menschen für die Pflege und Medizin ist stark gestiegen“, sagt er. „Es wäre schön, wenn dieser soziale Gedanke bleibt.“ Der Stralsunder Chefarzt freut sich auch darüber, dass die Tafel der Hansestadt über die OZ-Aktion „Helfen bringt Freude“ ein neues Auto bekommt. „Die Pandemie überdeckt viele Probleme. Ich finde es wichtig, wenn in diesen Zeiten auch an die Ärmsten gedacht wird“, so Birth. Das Hanseklinikum beteiligte sich an der OZ-Aktion mit einer Großspende von 2000 Euro.

Von Kay Steinke