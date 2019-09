Stralsunder Chefarzt am Kopfschmerztag: Dann sollten Sie unbedingt in die Notaufnahme kommen

Stralsund

Pochen, hämmern, stechen: Nach Angaben des Bundesverbandes Deutsche Schmerzhilfe sind zehn Prozent der Deutschen von Migräne geplagt, jeder 20. leidet darunter täglich. Obwohl Kopfschmerzen jeder kennt, ist die Krankheit unterschätzt – und das Schlucken von Tabletten nicht in jedem Fall ratsam, wie Jörn Peter Sieb, Chefarzt der Neurologie im Stralsunder Helios-Klinikum, im OZ-Interview anlässlich des Nationalen Kopfschmerztag am 5. September berichtet.

Warum wird so ein Aktionstag benötigt?

Jörn Peter Sieb: In diesem Bereich findet eine Unterversorgung statt. Die Aufmerksamkeit soll erhöht und das Verständnis verbessert werden. Als Neurologe beschäftige ich mich mit den Erkrankungen des Nervensystems und dazu zählt auch der Kopfschmerz.

Was sind Kopfschmerzen eigentlich?

Migräne ist körperlich bedingter Kopfschmerz, der mit einer entzündlichen Reaktion an den Blutgefäßen im Gehirn verbunden ist. Diese wird ausgelöst über das Nervensystem. Kopfschmerzen sind nichts Infektiöses, kein Bakterium oder Virus, sondern tatsächlich eine entzündliche Kaskade. Migräne ist nicht psychisch bedingt, sondern ein eigenständiges Krankheitsbild. Bemerkenswert ist, dass Opiate als stärkste Schmerzmedikamente, die bei Tumorschmerz oder bei Knochenbrüchen eingesetzt werden, nicht beim Migränekopfschmerz wirken. Dann ist eher der Einsatz von Medikamenten ratsam, die einen entzündungshemmenden Effekt haben, wie Aspirin oder Ibuprofen.

Was löst Kopfschmerzen aus?

Die Ursachen sind vielfältig. Kopfschmerzen können an den weiblichen Zyklus gebunden sein. Es gibt Patienten, die es eher am Wochenende ereilt, wenn die wöchentliche Belastung abklingt. Andere sind betroffen, wenn sie zum Beispiel gerade in einer Prüfungssituation sind – also immer dann, wenn sie es am wenigsten gebrauchen können. Mitunter ist das Führen eines Kopfschmerzkalenders sinnvoll, um Zusammenhängen dieser Art auf die Spur zu kommen. Durch einen gesunden, ausgeglichenen Lebensstil kann die Tendenz zu Migräne-Attacken reduziert werden.

Behandeln Sie in der Stralsunder Klinik Kopfschmerzpatienten?

In der Medizin unterscheiden wir zwischen primären Kopfschmerzen und sekundären, also wenn der Kopfschmerz Ausdruck einer anderen Erkrankung ist. Zum Beispiel kommen Patienten zu uns mit plötzlich einsetzenden, massiven Kopfschmerzen. Das lässt womöglich auf eine Hirnblutung oder eine Hirnhautentzündung schließen. Dann entscheiden Stunden. Der Kopfschmerz ist hier Symptom einer solchen Erkrankung. Und dann gibt es den primären Kopfschmerz als Erkrankung an sich. Er wird im ambulanten, niedergelassenen Bereich behandelt. Oft behandeln sich die Patienten auch selbst mit frei verkäuflichen Medikamenten, ohne dass sie zum Arzt gehen.

Woran kann ich erkennen, ob ich primärere oder sekundäre Kopfschmerzen habe?

Wenn es ein ungewohnter Kopfschmerz ist, der Sie plötzlich ereilt und heftig ist, dann ist das womöglich eine medizinische Notsituation. Er kann Ausdruck einer schwersten, lebensbedrohlichen Krankheit sein. Dann sollten Sie unbedingt in die Notaufnahme kommen. Das sind aber wirklich die Ausnahmen. Ansonsten kennt jeder Kopfschmerzen, am häufigsten sind die Spannungskopfschmerzen.

Aspirin und Ibuprofen kennt jeder. Gibt es neue Präparate, die Abhilfe versprechen?

Die Entstehung der Migräne ist heutzutage sehr gut verstanden. Es gibt mehrere neue Medikamente auf dem Markt, die der Entstehung vorbeugen. Diese müssen gespritzt werden und sind nicht frei verkäuflich. Sie dienen nicht dazu, die eigentliche Kopfschmerzattacke zu beeinflussen, sondern sie verhindern. Es gibt auch Schmerzmittel, die durch eine unangemessene Einnahme Kopfschmerzen unterhalten. Patienten mit solchen Problemen sind zwar weniger geworden, aber sie kommen auch zu uns.

Kopfschmerztabletten verursachen Kopfschmerzen?

Ja, das hängt mit einem gewissen Gewöhnungseffekt zusammen. Ich vergleiche das mit Personen, die es gewohnt sind, viel schwarzen Kaffee zu trinken. Die merken dann auch nicht mehr so den Effekt des Koffeins, aber fühlen sich malade, wenn sie morgens den Espresso nicht bekommen.

Das klingt nach einer Abhängigkeit.

Ist es auch. Schädlicher Gebrauch. Es kommt dann zu Kopfschmerzen und diese halten einen an, die Medikamente weiter einzunehmen.

Was ist dann zu raten?

In so einem Fall wäre das konsequente Absetzen des Medikaments sinnvoll, was teilweise auch stationär gemacht werden muss.

Gibt es Alternativen zu Medikamenten?

Patienten verschaffen sich Linderung durchs Liegen in einem abgedunkelten Raum. Sie wollen Ruhe haben und finden Lärm und Geräusche unangenehmen. Manchmal helfen altbekannte Hausmittel wie das Kühlen, Minzöl oder Tigerbalsam.

Betreffen Kopfschmerzen bestimmte Altersgruppen häufiger als andere?

Bemerkenswerterweise gehört Migräne zu den wenigen Erkrankungen, die im Alter besser werden. Die Intensität geht zurück. Wer jenseits des 50. Lebensjahrs daran erkrankt, ist eine Rarität. Migräne kann schon im Schulkindalter vorkommen.

Ist das vererbbar?

Die Neigung wird auf jeden Fall von Generation zu Generation weitergegeben.

Wie sieht es aus, wenn jemand unter chronischer Migräne leidet?

Die Attacken dauern ein bis drei Tage und sind mit Übelkeit und Erbrechen verbunden. Man kann nur im abgedunkelten Raum liegen. Wenn das ein, zwei, drei Mal im Monat vorkommt, dann schränkt das die Lebensqualität und auch das Funktionieren in der Familie und dem Beruf maximal ein.

Ist das heilbar?

Aber ohne Medikamente hat man keine Chance?

Es gibt die Hoffnung, dass es sich mit dem Alter verliert. Wichtig ist zu lernen, mit der Migräne umzugehen und das allgemeine Verhalten darauf einzustellen. Die meisten Patienten kommen gut damit zurecht, behandeln es selbst, ohne jemals mit ihrem Arzt gesprochen zu haben. Aber wenn die Kopfschmerzen häufig auftauchen, ist es auf jeden Fall ratsam, mit einem Arzt zu sprechen.

Was die Altstadt mit Migräne zu tun hat Manche Migränepatientenhaben als erste Phase ihrer Kopfschmerzattacke neurologische Ausfallserscheinung als Vorboten, berichtet Chefarzt Jörn Peter Sieb. „Das sind häufig Gesichtsfelddefekte, die sich langsam ausdehnen.“ Teile dessen, was im Blickfeld zu sehen sein sollte, verschwinden. „Typischerweise gibt es dabei einen gezackten Außenrand.“ Dieser sei vergleichbar mit dem Umriss der Stralsunder Altstadt. „Das sieht dann aus wie eine barocke Festungsanlage – wie hier die Bastionen sternförmig in die Teiche hineinragen.“

