Stralsunder Chöre halten Traditionssingen mit viel Engagement am Leben

Stralsund

Das waren noch Zeiten, als das Mai-Einsingen oder die Adventsmusik den Remter füllten. Ab 1974 fand die beliebte Veranstaltung dort statt – immer unter Regie der Kulturverantwortlichen in der Stadt, allen voran Heidi Suckow. Doch mittlerweile hat man sich im Rathaus völlig aus der Traditionsveranstaltung zurückgezogen.

„2004 mussten wir uns entscheiden: Entweder die Veranstaltungen sterben oder wir stellen alles selbst auf die Beine. Und so organisiert unsere Arbeitsgruppe nun seit 15 Jahren die beiden besonderen Chortreffen im Frühjahr und in der Vorweihnachtszeit“, sagt Annemarie Köhler. Sie ist Vorsitzende der Arbeitsgruppe Stralsunder Chöre und hatte dieses Amt einst von Dieter Scheiza geerbt. Sie übergibt den Staffelstab nun an Simone Brückner.

Die Ehrenamtler sind zu Recht stolz, denn in all den Jahren ist keine Veranstaltung ausgefallen – obwohl man so manch schwieriges Fahrwasser zu durchschiffen hatte. „Einerseits sind immer mal wieder Chöre abgesprungen, wie zum Beispiel der Tribseeser Frauenchor, der sich aufgelöst hat“, weiß Elli Räth vom Strela-Frauenchor des IB. Doch viel mehr Sorgen bereitete die Raumfrage.

„Nachdem wir aus dem Remter rausmussten, gingen wir auf die Suche. Vieles kommt für uns als Ehrenamtliche gar nicht infrage. Da kostet zum Beispiel die Kulturkirche 1000 und das Rathaus über 2000 Euro Saalmiete. Da müssten wir ja horrende Eintrittspreise nehmen. Aber das wollten wir nicht, denn mit unseren sechs Euro kann sich das jeder leisten“, so Annemarie Köhler, die mit der Singakademie auf der Bühne steht. „Wir waren auch bei den Kulturverantwortlichen der Stadt, hatten auf Förderung gehofft oder auf Unterstützung bei der Suche nach einem günstigen Auftrittsort“, sagt sie enttäuscht und schüttelt den Kopf.

Schließlich haben die fleißigen Sänger in der Diesterweg-Schule eine tolle Möglichkeit gefunden. 300 Euro Miete sind erschwinglich, so die Mitglieder der Arbeitsgruppe, die jeden Chor präsentieren. „Außerdem haben wir da genug Platz, um uns vernünftig einzusingen. Deshalb sind wir zufrieden mit der Lösung“, sagt Barbara Prochnio vom Eisenbahnerchor.

Ein großes Plus machen die Chöre nicht, denn sie zahlen Kartenherstellung, Flyer und Plakate selbst, dazu Miete und den Haustechniker, der sich an den beiden Auftrittsabenden um alles kümmert. Und weil jedes Mal ein anderer Chor zum Chortreffen einlädt, sind keine Gema-Gebühren fällig. Apropos Karten: „Wir bekommen immer mehr Schwierigkeiten, unsere Karten an den Mann zu bringen. Zum Glück hat sich seit 2018 Juwelier Stabenow bereiterklärt“, berichtet Silke Pohl vom Velgaster Chor.

Mit 150 bis 270 Besuchern können die Stralsunder Chöre zum Adventssingen rechnen. Dazu gibt es wieder zwei Veranstaltungen: Am 29. November um 18.30 Uhr treten der Stralsunder Eisenbahnerchor, der Velgaster Chor, Heart Beat und Stralsunder Sängerbund auf. Am 30. November um 16 Uhr erfreuen die Singakademie, der Diesterweg-Schulchor, der Strela-Frauenchor des IB und De Prohner Hafengäng das Publikum. „Es gibt sogar Stammgäste, die kommen an beiden Abenden“, freut sich Katrin Henke von Heart Beat.

Jeder Chor hat mit Auf- und Angang 25 Minuten. Geboten werden in dieser Zeit nicht nur alte und neue Weihnachtslieder, sondern auch internationale Songs, Shantys und Volkslieder.

Trotz aller Schwierigkeiten: Die Stralsunder Chöre, die diesmal insgesamt um die 250 Interpreten auf die Bühne bringen, freuen sich riesig auf die Veranstaltungen. „Wir üben ja immer auch neue Lieder ein, das ist für uns so eine Art Weiterbildung“, sagt Irmtraut Brüning. Und auch Renate Stiegmann, beide sind begeisterte Sängerinnen, freut sich, dass viele Familien mit Kindern vorbeischauen.

Karten für 6 Euro gibt es bei Stabenow in der Badenstraße 1 oder an der Abendkasse (8 Euro). Einlass ist 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

Von Ines Sommer