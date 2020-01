Stralsunder DJs versteigern sich für den guten Zweck

Stralsund

„Was für eine coole Idee!“ Dagmar Riske, Vorsitzende des Vereins zur Unterstützung krebskranker Kinder in Greifswald, ist begeistert. „Die haben sich versteigert?“, hakt sie noch einmal nach. Ja, haben sie. Die drei DJs Streifenhoernchen, Alex Megane und E.T.E haben sich versteigert – für einen guten Zweck. Oder um es etwas konkreter zu machen: Sie haben einen Abend angeboten, an dem die drei Musiker auflegen werden – und für diese Veranstaltung konnte Geld geboten werden.

„Diese Idee hatte ich bereits vor einiger Zeit und habe sie vor drei Jahren das erste Mal umgesetzt“, sagt Felix Seidenfaden, der als DJ Streifenhoernchen unterwegs ist. „Damals habe ich das allein gemacht“, sagt der gebürtige Binzer, der jetzt in Stralsund lebt. Doch diesmal hat er diese Aktion gemeinsam mit seinen Freunden Eric Sopora (E.T.E) und Axel Jäger (DJ Alex Megane) gestartet.

1350 Euro für Greifswalder Verein

Im Zeitraum vom 4. bis zum 13. Dezember des vergangenen Jahres konnte über Facebook gesteigert werden. „Die Idee ist, dass wir alle drei an einem Abend für jeweils anderthalb Stunden auflegen“, sagt Felix Seidenfaden. Die Resonanz der Fans war groß. Am Ende fiel der Hammer bei einem Gebot von 850 Euro, das Alexander Schröder von der Insel Rügen gemacht hatte. Diese Summe geht nun vollständig an den Verein in Greifswald.

Doch damit nicht genug. Axel Jäger, der im wahren Leben als Lehrer in Stralsund arbeitet, erzählt, dass es bei dieser Versteigerung immer wieder Anfragen von Leuten gegeben hätte, die sich zwar nicht beim Bieten einklinken konnten, aber trotzdem gern einen kleinen Betrag spenden wollten. „Das war schon sehr beeindruckend“, sagt Axel Jäger. Also konnte an einem Tag zusätzlich gespendet werden, dabei sind noch einmal 500 Euro zusammengekommen.

Hilfe für krebskranke Kinder

Warum sie sich in diesem Jahr dafür entschieden haben, diesen Verein zu unterstützen, ist schnell erklärt. „Wir sind nach wie vor viel unterwegs und sehen bei den Veranstaltungen viele Jugendliche“, sagt der Selbstständige Eric Sopora. Aber man habe doch auch die Erfahrung, dass es in vielen Familien Schicksale gibt, die mit einer Krankheit in Verbindung stehen. „Und das betrifft nicht immer nur die Erwachsenen“, sagt der 27-jährige Felix Seidenfaden. Deshalb also diesmal der Verein.

Dort gibt es viele Projekte, für die man finanzielle Unterstützung braucht. „Wir versuchen, Familien mit krebskranken Kindern zu helfen“, erklärt Dagmar Riske, die den Verein 1990 ins Leben gerufen hatte. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kindern und Eltern die schwere Zeit der Behandlung zu erleichtern, wir finanzieren Projekte und Aktivitäten für die Patienten der Kinderonkologie der Unimedizin Greifswald, wofür die öffentlichen Mittel nicht ausreichen oder fehlen.“

Ferienhaus in Zingst geplant

Eine Krebsdiagnose bedeutet oft, dass sich das komplette Leben der gesamten Familie verändert, etwa auch der Geschwister und der Eltern des kranken Kindes. „Oftmals müssen sich die Eltern krankschreiben lassen und können kein Geld mehr verdienen, um ihre Kinder bei den langwierigen Behandlungen zu begleiten.“ Auch an diesen Punkten bestehe die Möglichkeit, diese Familien zu unterstützen.

Außerdem wurde vor zwei Jahren ein neues Eltern-Kind-Haus eröffnet, um Kindern und Angehörigen Platz zu bieten. Auch mit kurzen Erholungsfahrten, einer kleinen Pause vom klinischen oder medizinischen Alltag, könne man vielen Familien helfen. „Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck daran, ein Ferienhaus in Zingst zu errichten“, schaut Dagmar Riske voraus.

Menschen glücklicher machen

Auch dahinter verbirgt sich eine rührende Geschichte, denn das Grundstück, auf dem das kleine Haus entstehen soll, ist dem Verein von einer alten Dame vererbt worden. „Sie hatte in ihrem Testament eindeutig erklärt, dass ihr Grundstück den Familien krebskranker Kinder zur Verfügung gestellt werden soll“, sagt die Vereinsvorsitzende. „Dieses Vermächtnis wollen wir erfüllen und gehen dieses Projekt nun konkret an. Doch auch hier sind wir auf Spenden angewiesen.“

Für die drei Musiker wäre das eine schöne Option, wie das Geld, das sie gesammelt haben, eingesetzt werden kann. „Es ist unglaublich, dass man mit dieser Aktion so viele Menschen glücklicher machen kann“, sagt Felix Seidenfaden. Und dann zählen sie auf: „Wir freuen uns darauf, dass wir drei gemeinsam an einem Abend Musik machen“, sagt Axel Jäger.

„Das macht uns nicht nur Spaß, sondern wir wissen auch, dass wir das gut können und wir machen anderen, nämlich denen, die uns ersteigert haben, eine Freude.“ Und die Hauptpersonen, das sind schließlich die Kinder, die von diesem Ereignis profitieren. „Wir finden, dass das eine tolle Aktion ist, und sind für die Unterstützung dankbar“, sagt Dagmar Riske abschließend.

