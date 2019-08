Vor etwas mehr als 100 Jahren brauten in Stralsund gleich drei Betriebe Bier. Neben dem auch heute noch sehr vitalen Unternehmen in der Greifswalder Chaussee produzierten die Union-Brauerei in der Rostocker Chaussee und eben auch die Bellevue-Brauerei in der Prohner Straße Gerstensaft. Laut einer Abhandlung des Stralsunder Stadtarchivars Andreas Neumerkel reichen ihre Anfänge zurück in die 1860er Jahre. Damals wurde ausschließlich bayrisches Bier gebraut und verkauft. Die Geschäfte liefen gut. 1875 errichteten die Betreiber, die Gebrüder Lorenz, ein Lager und einen Eiskeller, 1896 kam ein neues Kesselhaus dazu. Um 1900 wurde der fünfgeschossige Speicher errichtet. 1906 erfolgte die Bildung einer Aktiengesellschaft. Das Unternehmen hieß fortan Hansa-Brauerei AG“. 1914 stand die Änderung zur GmbH an. Der Name seitdem: „Bellevue-Brauerei zu Stralsund“. Aber, so schreibt Neumerkel, „leider überlebte die Brauerei die schwere Wirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg nicht“. In der Folge mieteten sich verschiedene Firmen in die Gebäude ein. Seit 1996 standen sie weitestgehend leer. Spätere Planungen, das Gelände komplett zu einem Wohnpark umzugestalten, wurden nicht umgesetzt. In einem Gebäude befindet sich heute eine altersgerechte Wohnanlage.