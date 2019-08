Stralsund

Das Denkmal zu Ehren des preußischen Offiziers Ferdinand Baptista von Schill (1776-1809) sieht wieder schmuck aus. Die Generalsanierung war nicht nur die erste seit der Aufstellung vor 110 Jahren, laut der Pressestelle im Rathaus war es die erste umfassende Sanierung eines Kunstobjektes in der Hansestadt überhaupt. 58 000 Euro hat sie gekostet.

Und der Säbel des Offiziers ist auch wieder in seiner ursprünglichen Form hergestellt. Eine namentlich nicht genannte Frau half mit einer Geldspende. Die Waffe war zuletzt 2017 gestohlen worden und seitdem nicht mehr aufgetaucht. Auch 2010 vergingen sich Unbekannte an dem Säbel und brachen ihn ab.

Eine Kugel traf ihn in den Kopf

Schon zu Lebzeiten musste Schill einiges einstecken. Er war so berühmt wie berüchtigt: Im Mai 1809 nahmen er und sein Regiment, die „Schillschen Jäger“, zunächst das von Franzosen besetzte Stralsund ein. Die besiegte Macht aber organisierte wenige Tage später den Gegenangriff: 6000 Dänen und Holländer unter französischem Kommando ließen den preußischen Patrioten keine Chance. Freikorpsführer Schill traf im Straßenkampf eine Kugel der napoleonischen Truppen in den Kopf. Er fiel in der Fährstraße.

100 Jahre nach seinem Tod wurde dem als übereifrig beschriebenen Offizier vom Berliner Bildhauer Hans Weddo von Glümer (1867-1915) ein Denkmal geschaffen. Fünf Jahre hatte ein Komitee mit der Planung für die Errichtung des Denkmals zugebracht. Zahlreiche Spenden aus der Bevölkerung unterstützten das Projekt. Seither ist eine Nachbildung des Preußen am Warmbad zu sehen.

„Manchmal waren wir der Verzweiflung nahe“

Und seither ist auch nicht viel für den Erhalt getan worden: „Im Prinzip ist die Statue über 100 Jahre frei der Witterung ausgesetzt gewesen“, erklärte der Berliner Restaurator Thomas Dempwolf, als im Februar die Arbeiten am Denkmal auf die Zielgeraden einbogen. Das bedeutete nicht nur, dass sich Staub und Schmutz abgelagert hatten, sondern auch Ruß von Bränden und salziges Wasser ihre Spuren hinterlassen hatten. Bürsten und Skalpelle kamen zum Einsatz – keine Arbeit für Menschen mit wenig Geduld. Dempwolf: „Manchmal waren wir auch der Verzweiflung nahe, aber das Ergebnis ist eine Belohnung für alle Mühen.“

Nicht nur die Planung zur Aufstellung seinerzeit, auch die aktuelle Sanierung war eine Sache von Jahren. Zunächst wurden Gutachten erstellt, Voruntersuchungen und Detailmessungen vorgenommen, dann folgte 2017 die Erarbeitung und Genehmigung der Konservierungs- und Restaurierungskonzepte für die Bronze und die Sockelsanierung. „Im Oktober 2018 waren die Bronzearbeiten beendet und das Anbringen des Säbels im Februar 2019“, informiert das Rathaus. „Den Schluss bildete jetzt die Komplettsanierung des Sockels.“ Diese habe sich als besonders aufwendig erwiesen. „Der Sandstein wurde zunächst intensiv gereinigt, dabei Bewuchs sowie allgemeine Verunreinigungen entfernt, Risse mit einer Injektionsmasse verschlossen“, berichtet die Stralsunder Pressestelle. „Alle geschädigten Stellen konnten wieder verschlossen werden.“

Wie es der Zufall so will

Das muss aber nicht für immer so bleiben. In regelmäßigen Abständen will die Stadt prüfen, wann erneut Maßnahmen zum Unterhalt zum Beispiel aufgrund Wasseraufnahme und -abgabe an der Sandsteinoberfläche des Sockels notwendig werden. Auf der daran befestigen Gedenktafel steht übrigens „Dem Andenken / Ferdinand von Schill / und seinen Waffengefährten“. Nach vollbrachter Arbeit ist dieses Gedenken wieder für viele Jahre gesichert.

Stralsund ehrt Schill aber nicht nur mit dem Denkmal. Auch eine Straße wurde nach ihm benannt, ebenso eine Schule. Und wie es der Zufall so will: Auch diese wurde nun zum ersten Mal einer Generalsanierung unterzogen. Zum Schuljahresbeginn soll alles fertig sein.

Kai Lachmann