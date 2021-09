Stralsund

„Es gibt ja viele Leute die behaupten, Hamburg sei die schönste Stadt der Welt. Aber für mich ist sie nur die Zweitschönste, denn die schönste Stadt bleibt für mich Stralsund“, sagt Jan Deiners. Der 45-Jährige muss es wissen, schließlich ist er hier aufgewachsen. Lediglich die berufliche Perspektive hat den Kälteanlagentechniker dann gemeinsam mit seiner großen Liebe an die Elbe gezogen.

„Auch wenn meine beiden Kinder in Hamburg geboren wurden, bleibe ich im Herzen immer Stralsunder. Wenn ich nicht regelmäßig nach Stralsund komme, fehlt mir was. Stralsund ist von so viel Wasser umgeben. Hamburg hat nur die Elbe und die Alster.“ 

Sofern er wieder in Stralsund ist zieht es ihn auch auf das Wasser. „Dann leihe ich mir gleich am ersten Tag immer ein Boot und bin erstmal acht Stunden auf dem Wasser.“ Mit dem Blick eines Touristen stellt er fest, dass Stralsund immer schöner wird. Und schließlich ist es auch die Familie, die ihn immer wieder an den Sund zurückzieht.

Von Wenke Büssow-Krämer