Stralsund

Am Anfang war da ein Brief von der Staatlichen Lotterie-Einnahme Glöckle aus Stuttgart im Postkasten. Werbung für den SKL-Euro-Joker. Die Stralsunderin, die von sich selbst sagt, dass sie und ihr Mann eher nicht zu den Lotteriespielern gehören, die regelmäßig Lose kaufen, entschloss sich diesmal, das Glück zu zwingen und mitzuspielen. Immerhin verhieß der Hauptgewinn eine monatliche Rente von 10 000 Euro über zehn Jahre.

Hauptgewinn kam als Einschreiben mit der Post

Ein Postbote brachte die frohe Botschaft. Quelle: dpa

Vielleicht war das einfach mal zu verlockend. Die Frau orderte im April auf den Namen ihres Mannes – ohne dass dieser das wusste – zwei Euro-Joker-Lose, die ab Juni am Spiel beteiligt waren. Gut einen Monat nach Spielbeginn kam wieder ein Brief. „Diesmal per Boten als Einschreiben. Und da hatte ich schon beim Unterschreiben so ein seltsames Gefühl, dass da etwas Besonderes drinstehen musste“, sagt die Frau.

Ein paar Mal wendete sie den Brief noch etwas unentschlossen in den Händen und weckte dann ihren Mann aus dem Mittagsschlaf auf. War das eine Aufregung, als sie tatsächlich die Mitteilung über den Hauptgewinn gemeinsam aus dem Umschlag zogen. Diesmal hatte das Glück es offenbar eilig gehabt.

Mit einem Sektchen wurde auf das Milliönchen angestoßen

Angestoßen wurde im Stillen mit einem Gläschen Sekt. Quelle: dpa

„Ich hätte doch niemals gedacht, dass uns so etwas im Leben einmal passieren würde“, sagt sie. Und dass ihr Sohn schon recht habe: Wer in der Lotterie etwas gewinnen will, müsse eben auch mal ein Los kaufen. „Jetzt sind wir Millionäre. Darauf haben wir erst mal mit einem Gläschen Sekt ganz für uns alleine angestoßen.“ Es klingt so fröhlich wie nachdenklich.

„Wir sind beide über 80 und gesundheitlich angeschlagen“, sagt die Stralsunderin. Das Ehepaar hat ein schweres Schicksal erlitten. Nachdem sie ihren verdienten Ruhestand angetreten hatten, wurden beide krank.

Wegen der Gesundheit: Auch eine Schiffsreise können sie sich nicht mehr erlauben

„Mein Mann konnte in der ersten Nacht nach der Gewinnmitteilung nicht schlafen, weil er die ganze Zeit überlegt hat, was sich mit so einem Hauptgewinn anfangen lässt.“ Alles, was einem dazu so einfällt – von Weltreise bis neues Auto ist für das Paar aus gesundheitlichen Gründen schwer vorstellbar. „Wir brauchen kein neues Auto. Eine Schiffsreise wäre schön gewesen, scheitert aber an unserem Gesundheitszustand“, sagt die Frau. Und dass man viel Energie brauche, wenn man das große Los gezogen habe.

Paar lässt sich Gewinn komplett auszahlen

Das Paar hat sich entschieden. Sie lassen sich die Gewinnsumme in einem Stück auszahlen. Mit dem Lotterie-Gewinn sind sie jetzt die materiellen Sorgen los. Dennoch wollen sie das Geld mit ihren Kindern teilen. Nur diese wissen vom Glücksspiel-Erfolg, sonst wollen die Eheleute anonym bleiben.

Und weil es so gut geklappt hat, wurden jetzt gleich noch mal Lotterielose gekauft. „Ich habe jetzt gewissermaßen Blut geleckt“, sagt die frischgebackene Millionärin und lacht. Der SKL Euro-Joker ist ein Produkt der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder (GKL). Die GKL, eine Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg und München, veranstaltet die deutschen Klassenlotterien im Auftrag aller Bundesländer.

Von Jörg Mattern