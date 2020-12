An der Vogelwiese 74–78 in Stralsund setzten die Bewohner jetzt ein Zeichen für mehr Lebensqualität und den Naturschutz, legten Geld zusammen, um etwas Schönes zu pflanzen. Die Hansestadt und der Vermieter unterstützten das Projekt. Das Ergebnis kann jetzt bestaunt werden.

Eigeninitiative in Stralsund: Mieter greifen selbst zum Pflanzspaten

