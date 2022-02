Stralsund

Auch in diesen Winterferien ist das Unterhaltungsprogramm für die Kinder und Jugendlichen stark eingeschränkt. Der Kinder- und Jugendtreff des Stadtteilzentrums hat dennoch einige Aktionen in den Ferienkalender gepackt.

Kochen, Sport und Basteln

Jene Feinschmecker, die nicht nur gerne verkosten, sondern auch am Gemüseschnippeln ihre Freude haben, lädt zum Beispiel Rosi an beiden Montagen ab 10 Uhr zum gemeinsamen Kochen ein. Hoch hinaus geht es dienstags mit Matze Trenner beim Klettern von 9 bis 12.30 Uhr. Interessierte Kinder ab 12 Jahren sollten sich bei ihm dann aber unbedingt vorher anmelden und an eine Einverständniserklärung der Eltern denken. Außerdem ist der Dienstag Boys Day.

Am Mittwoch der ersten Ferienwoche findet auf der Grünen Farm die Winterolympiade von 10.30 bis 12.30 Uhr statt. Wer es weniger sportlich und lieber kreativ mag, ist beim Basteln für den Fasching willkommen.

Rasant und actionreich wird es donnerstags von 11 bis 13.30 Uhr in der Skaterhalle. Auch hier ist eine Einverständniserklärung der Eltern notwendig. Alternativ kann man sich stattdessen zum Backen treffen oder sich von 13 bis 16 Uhr den Stadtteildetektiven anschließen. Freitags ist hier Girls Day.

Outdoor-Backen und Werkeln

Das Kreisdiakonische Werk Stralsund möchte mit den Jugendlichen draußen backen. Quelle: Fanny Gaube

Auch die Grüne Farm ist in den Ferien Treff- und Ausgangspunkt für viele Aktivitäten mit Gleichgesinnten. Am Montag, dem 7. Februar, geht es vom Alten Markt aus zur gemeinsamen Stadtrallye von 10 bis 13 Uhr. Einen Tag später zieht das Outdoor-Backen von 10 bis 13 Uhr auf das Gelände der Grünen Farm. Diese steht für die jungen Besuchern auch am Donnerstag, 10. Februar, von 10 bis 12 Uhr offen.

In der zweiten Ferienwoche sind am Montag, dem 14. Februar, von 10 bis 12 Uhr auf der Grünen Farm alle Hobbyhandwerker gerne gesehen, die sich für das Arbeiten mit Holz begeistern können. Zum Bouldern geht es am Dienstag, den 15. Februar, von 10 bis 12 Uhr in die Räume der Landeskirchlichen Gemeinschaft am Katharinenberg.

Tatort Museum

Im Ozeaneum können die Kinder auf Entdeckertour gehen. Es geht beim „Tatort Museum“ auch als Detektiv auf Spurensuche. Quelle: Almuth Neumeister

Die Winterferien sind auch ein guter Anlass, dem Ozeaneum nach seiner Wiedereröffnung am kommenden Montag einen Besuch abzustatten. „Wir freuen uns sehr, dass wir pünktlich zu den Winterferien in MV wieder öffnen dürfen“, sagt Pressesprecherin Diana Meyen. Hier lassen sich neu gestaltete Aquarien entdecken und die frisch geputzten Wal-Giganten bewundern. Besonders neugierige Kinder können sich mit ihren Eltern auch auf Spurensuche am „Tatort Museum“ gehen.

Mit dem Titel „Ruhm des Meeres“ gibt es hier bereits den vierten Fall dieser Reihe zu lösen. Die jungen Ermittler ab acht Jahren können sich mit ihrem Museumsticket einen Detektivpass aushändigen lassen, um sich damit auf die Suche nach der wertvollen Schale einer Kegelschnecke zu begeben, die gestohlen wurde. Auf ihrem Weg durch die Ausstellungen und Aquarienrundgänge des Ozeaneums finden große und kleine Detektive verschiedene Hinweise auf den Täter. An zehn Stationen gilt es, knifflige Aufgaben zu lösen und Spuren zu entschlüsseln, um den Dieb zu überführen. Alle erfolgreichen Detektive werden dann am Ende mit einer Detektivurkunde belohnt.

Museum per App

Für den eher technikbegeisterten Nachwuchs kann man den gewöhnlichen Museumsbesuch auch noch etwas spannender gestalten. Mit Jaques’ Besserwisser Battle kann man während seines Rundgangs dann sogar sein Wissen rund um das Ozeaneum unter Beweis stellen. Mittels einer kostenlosen App müssen GPS-Locations gefunden, QR-Codes gescannt, gesuchte Objekte fotografiert und Wissens- und Schätzfragen beantwortet werden.

Allerdings sollte man sich für seinen geplanten Besuch unbedingt im Vorfeld online ein Zeitfenster buchen. Wer dies versäumt hat, kann sich aber auch von zu Hause aus online als kleiner Meeresforscher betätigen. Unter www.kindermeer.de kann man dann „MuseumStars – die Challenge für zu Hause“ absolvieren. Mit dem Lösen der Aufgaben testet man nicht nur sein Wissen rund um das Ozeaneum und dessen Bewohner, sondern kann hier außerdem noch weitere Museen entdecken und Sterne sammeln.

Stralsunds Einrichtungen wie das Museumshaus und der Tierpark sind ebenfalls täglich geöffnet und warten auf ihre Gäste. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es hier jedoch keine betreuten Ferienangebote.

Von Wenke Büssow-Krämer