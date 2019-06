Stralsund

Die Stralsunder Feuerwehrleute schieben Frust. Es geht um „rechtswidrig angeordnete Zuvielarbeit“ in den Jahren 2001 bis 2007, denn die verstieß nach Meinung von 43 Rettungskräften gegen die Arbeitszeitrichtlinie der Europäischen Union. Mit anderen Worten: Die Überstunden waren illegal. Das sieht ihr Dienstherr, die Hansestadt, natürlich anders und geht davon aus, dass die Ansprüche inzwischen verjährt sind. In dem seit einem Jahr laufenden Streit ist keine Lösung in Sicht – eine Klage der Feuerwehrleute wird immer wahrscheinlicher.

Neues Verfahren 2018 angeschoben

Im Mai 2018 hatten 43 Feuerwehrmänner per Anwalt eine Wiederaufnahme des Verfahrens von 2012 beantragt. Mit Bescheid vom 2. Januar 2019 lehnte die Stadt dies mit der Begründung ab, alles sei damals korrekt gelaufen. Dagegen legten die Brandbekämpfer noch im Januar Widerspruch ein und schickten jetzt die Begründung hinterher.

Dreh- und Angelpunkt der Auseinandersetzung ist eine EU-Richtlinie. Darin ist eine wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden festgelegt. In Stralsund haben die Berufsfeuerwehrleute aber von 2001 bis 2007 genau 54 Stunden in der Woche Dienst geschoben. So kommen pro Feuerwehrmann mal Hunderte, mal Tausende Überstunden zusammen, von denen die Feuerwehrleute gar nichts wussten, denn sie gingen von normaler Dienstzeit aus.

Feuerwehrleute sehen sich für dumm verkauft

Die Hansestadt soll das Ganze schon seit November 2006 gewusst haben – bis dahin hofften Kommunen wohl, dass die Feuerwehr-Bereitschaftsdienste nicht von von der EU-Richtlinie betroffen sind. Man hätte auf die Feuerwehrleute zugehen müssen. Doch der Dienstherr ließ sie jahrelang im Ungewissen, so der Vorwurf von 43 Stralsunder Rettungskräften.

„Man hat sie für dumm verkauft. Die Männer wurden erst stutzig, als 2012 erste Urteile des Bundesgerichtshofes bis nach Vorpommern durchsickerten“, sagt Michael Wahl. Der Berliner Anwalt vertritt gemeinsam mit seiner Frau die Stralsunder Feuerwehrleute. Die Kanzlei hatte auch schon für die Berliner Feuerwehr eine Entschädigung erkämpft.

Anwalt: Bescheide der Stadt sind falsch

„Die Stadt meint, ihre Ermessensentscheidung, den Feuerwehrleuten keine Entschädigung für rechtskräftig abgeforderte Zuvielarbeit zu zahlen, sei nicht zu beanstanden. Das sehen wir aus verschiedenen Gründen anders“, so Michael Wahl, der auch davon ausgeht, dass eine Verjährung nicht geltend gemacht werden kann. „Nach unserer Auffassung sind die Bescheide der Hansestadt von 2012 falsch, deshalb ringen wir um die Wiederaufnahmen des Verfahrens. Das ist für uns keine Frage des Ob, sondern nur die Frage wann.“

Entschädigung: Geld oder Freizeitausgleich

Denn jetzt müsse die Stadt einen Widerspruchs-Bescheid schicken. „Das wird ja sicher wieder Monate dauern. Aber erst, wenn dieser Bescheid vorliegt, können wir dagegen klagen. Wir haben uns dazu vier Fälle rausgesucht – quasi stellvertretend für die 43 Betroffenen“, so der Berliner Anwalt und schiebt hinterher: „Es ist aber noch nicht zu spät, für einen Kompromiss. Dazu müsste Stralsund ein Angebot machen, wie die Entschädigungsleistung der Feuerwehrleute aussehen könnte – ob nun Geld oder Freizeitausgleich oder beides. Bisher kam da ja gar nichts.“

Um so ein Angebot zu machen, müsste man natürlich auch darüber reden, wie eine Stunde entschädigt werden könnte. Bisher wissen die Feuerwehrleute nur eins: wie viele Stunden sie auf dem Zettel haben.

Interessant ist auch die Auslegung dieser geleisteten Arbeitsstunden. „Es handelt sich eben nicht um Mehrarbeit, wie es bei der Stadt heißt, sondern um rechtswidrig abgeforderte Zuvielarbeit“, so der Rechtsanwalt.

Rettungskräfte enttäuscht: Keine Reaktion aus dem Rathaus

Die Feuerwehrleute, die in drei Schichten ihren 24-Stunden-Dienst tun, hoffen, dass man sich nicht vor Gericht treffen muss. „Wir setzen immer noch auf ein Entgegenkommen der Stadt in Form eines Angebots. Wenigstens sollte man sich doch mal an einen Tisch setzen. Aber es sieht nicht danach aus“, sagt ein Feuerwehrmann aus Stralsund und meint: „Die Sozialdemokraten waren hier, die Grünen auch, haben mit uns das Problem besprochen. Aber unser Oberbürgermeister hat sich noch nicht sehen lassen. Das tut echt weh.“

Stralsunder Feuerwehr zählt 48 Rettungskräfte Im Juli 2012 stellte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig fest, dass die betroffenen Feuerwehrbeamten für die seit 2001 verlangte Zuvielarbeit zu entschädigen sind. Die StadtStralsund hat darauf nicht reagiert. Dass es auch anders geht, zeigen andere Kommunen. München und Hamburg sind auf die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr zugegangen und haben einen fairen Ausgleich hinbekommen. Die Stadt Rostock stellte 2015 zum Beispiel 3,2 Millionen Euro im Haushalt als Entschädigung zur Verfügung. In Schwerin setzte man auf Freizeitausgleich. 48 Feuerwehrleute zählt die Stralsunder Berufsfeuerwehr, darunter zwei Frauen. Sie arbeiten in drei Schichten. Eine Schicht dauert 24 Stunden, pro Wachgruppe sind 16 Leute eingesetzt. 48 Stunden pro Woche dürfen die Rettungskräfte arbeiten, so sieht es es eine EU-Richtlinie vor, die jetzt noch mal verschärft wurde. In Deutschland leisteten viele Feuerwehrleute jede Woche sechs Stunden zuviel, weil es ihr Dienstherr so anordnete. Sechs Berufsfeuerwehren gibt es in MV: Rostock, Schwerin, Wismar, Greifswald, Neubrandenburg und Stralsund. Laut Beamtenbund kamen hier insgesamt 1,2 Millionen Überstunden zusammen. Die Gewerkschaft hatte die Entschädigung dafür auf 18 Millionen Euro geschätzt und eingefordert.

Ines Sommer