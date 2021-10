Stralsund

Der Stralsunder Filmclub Blendwerk hat sich seit mehr als 25 Jahren Filmen verschrieben, die höchstens ausnahmsweise mal in Mainstream-Kinos laufen. „In größeren Städten gibt es Programmkinos. Hier übernehmen wir diese Funktion“, sagt Gerhard Noack, der seit einigen Jahren im Vorstand des Vereins mitmacht. 30 Mitglieder zählt der Club, etwa die Hälfte davon ist aktiv dabei.

Hauptspielort ist die Jakobikirche. „Wir sind vom Gustav-Adolf-Saal ins Kirchenschiff gezogen, weil sonst wegen der Abstandsregeln nur 25 Zuschauer möglich wären“, erklärt Gudrun Falkner, die ebenfalls im Vorstand sitzt. Nun könnten bis zu 100 Gäste die Streifen verfolgen. Im Durchschnitt sind es rund 70. Kino in der Kirche – geht das vom Ton her klar? „Ja“, antwortet Noack, „wir haben mit Unterstützung der Ehrenamtsstiftung MV eine neue Soundanlage angeschafft.“ Auch wenn sie kein dolby surround wie in den Mainstream-Kinos bietet, mache sie doch „einen tollen Klang“.

Die Mitstreiter bei Blendwerk sind wahre Film-Enthusiasten. „Ich war einmal bei einer Vorstellung und bin danach gleich eingetreten“, blickt Gudrun Falkner zurück. Wenn sie in anderen Städten ist, gehe sie dort immer gerne in ein kleines Kino. Gut möglich, dass sie die Filme, die sie so entdeckt, auch für den Filmclub vorschlägt. Denn über das Programm werde basisdemokratisch entschieden. Das heißt: Die Filmfreunde setzen sich zusammen, schauen die Trailer der Vorschläge und diskutieren, ob es passt. Der Anspruch ist immer, dass die Auswahl (relativ) aktuell sein soll.

Die Blendwerk-Filme im November

„Lievalleen“ – Dokumentarfilm über die Suche von Schriftsteller Peter Wawerzinek und seiner Schwester Beate Runge nach den Eltern. Denn Mutter und Vater flohen 1957 aus der DDR und ließen ihre Kinder zurück. 4. November, 20 Uhr, Jakobikirche Stralsund.

„Max und die wilde 7“ – Kinderfilm mit Uschi Glas über den neunjährigen Max, der auf einer echten Ritterburg lebt, die allerdings ein Altenheim beherbergt. 19. November, 16 Uhr, Uwe Brauns Halle, Negast.

„Der Glanz der Unsichtbaren“ – warmherziges Sozialdrama aus Frankreich über eine Tagesstätte, die zu einer 24-Stunden-Unterkunft umfunktioniert wird. 19. November, 19 Uhr, Uwe Brauns Halle, Negast.

„Der Rausch“ – preisgekrönte Tragikomödie aus Dänemark über Männer, die versuchen, ihren Midlife-Frust mit Alkohol zu bekämpfen. 25. November, 20 Uhr, Jakobikirche Stralsund.

Von Kai Lachmann