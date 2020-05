Stralsunder Finanzamt öffnet wieder – für alle Besucher mit Termin

Stralsund

Für das Finanzamt Stralsund ist der Dienstag nach Pfingsten der Stichtag für den Neustart nach dem Lockdown. Ab 2. Juni werden wir unsere Türen wieder schrittweise für die Bürger öffnen“, sagt Vorsteher Dirk Knäbe. Der Startschuss fällt an diesem Tag für alle Finanzämter in Mecklenburg-Vorpommern. Kleiner Wermutstropfen: Für den Standort Rügen des Finanzamtes Stralsund, in der Bergener Störtebeker Straße 30 gilt dies nicht. Die Außenstelle bleibt vorerst geschlossen.

Während des Lockdowns nur elektronisch erreichbar

Während des Lockdowns blieb das Amt auf elektronischem Wege erreichbar. Am 16. März hatte sich auch die Finanzverwaltung des Landes den Regelungen des Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Krise unterwerfen müssen. „Erreichbar sind wir während der ganzen Zeit dennoch geblieben, sagt der Vorsteher – „per Telefon, E-Mail und die Post“.

Denn es wurde weitergearbeitet – im Homeoffice, in A- und B-Teams für die wichtigsten Bereiche des Amtes, etwa jene, die erreichbar sein und auf Anfragen und Anträge zu Fristverlängerungen, Stundungen oder Herabsetzungen der Steuervorauszahlungen reagieren mussten.

Zutritt nur mit Atemschutzmaske

Die Voraussetzungen dafür, die strengen Hygieneauflagen umzusetzen, waren im Domizil des Finanzamtes an der Schwedenschanze denn auch ideal. Große Räume ließen viel Platz, etwa für die Abstandsregeln. „Wir haben hier großen Wert auf die Durchsetzung der Hygieneregeln gelegt“, sagt Christina Kranz, Geschäftsstellenleiterin des Stralsunder Finanzamtes.

Das wird auch so bleiben, wenn ab Dienstag wieder die Öffentlichkeit Zutritt hat. „Zunächst jedoch nur nach Terminvereinbarung“, sagt Knäbe. Diese dient unter anderem der Kontakteinschränkung, ebenso wird darum gebeten, dass die Bürger allein aufs Amt kommen, die einen Termin erhalten haben. Und klar ist auch, dass dies nicht ohne den inzwischen klassischen Mund- und Nasenschutz abgehen wird.

Termine unter Servicenummer vereinbaren

Termine lassen sich schon jetzt telefonisch unter der Nummer 038 31/36 60 vereinbaren. Dahinter verbirgt sich die gemeinsame Servicestelle der Finanzämter Stralsunds und Greifswalds. „Hier lässt sich möglicherweise auch schon so manche Frage klären, denn an den Telefonen sitzen Steuerfachleute“, sagt Dirk Knäbe. Weitergehende Informationen gibt es auf der Internetseite des Finanzamtes Stralsund unter www.steuerportal-mv.de.

Internetservice wird erweitert

„Es wird gegenwärtig daran gearbeitet, schnellstmöglich auf dieser Plattform auch Anfragen zu Terminvereinbarungen sowie zur Übersendung von Steuerunterlagen möglich zu machen“, sagt der Amtsvorsteher. Wer jedoch Steuererklärungsvordrucke schnell benötigt, bekommt diese beim Stralsunder Finanzamt ohne Termin. Darauf weist die Geschäftsstellenleiterin hin.

Vordrucke zur Steuererklärung gibt es ohne Termin

„Wir haben eine Lösung geschaffen, bei der der Zutritt zur Regalbox mit den Formularen durch einen eigenen Eingang selbstständig möglich ist“ so Christina Kranz. Sie hat in diesem Zusammenhang auch noch eine Nachricht für die Senioren unter den Steuerpflichtigen: „Wie in den Vorjahren werden die vereinfachten Steuererklärungsvordrucke für Rentnerinnen und Rentner zentral per Post versandt. Termin dafür ist der 2. Juli.“

Frist zur Steuererklärung bis Ende Juli verlängert

Wer seine Einkommensteuererklärung für 2019 noch nicht fertig hat, kann sich dazu wegen der Fristverlängerung noch bis zum 31. Juli Zeit lassen. Dirk Knäbe weist in diesem Zusammenhang darauf hin, die Vorteile der elektronischen Steuererklärung unter www.elster.de kostenfrei zu nutzen.

„Wir wollen dem Bürger mit diesem System so viel elektronischen Service wie möglich bieten“, sagt er. Vorteile: Man muss in Corona-Zeiten nicht unbedingt das Finanzamt persönlich aufsuchen. Und die Suche nach einem der knappen Parkplätze an der Schwedenschanze entfällt damit auch.

Von Jörg Mattern