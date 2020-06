Stralsund

Wieder ist es die Stralsunder Firma Ostseestaal, die in der Hanse- und Hafenstadt für eine gute Wirtschaftsnachricht sorgt: Das Spezialunternehmen, das bisher relativ gut durch die Corona-Krise gekommen ist, hat jetzt einen dicken Auftrag an Land gezogen: Ostseestaal baut eine Solarfähre, die bis zu 80 Personen über die Warnow schippern kann. Auftraggeber ist die Stadt Rostock.

Tochter-Firma baut Katamaran

Die Solar-Fähre ist ein 21 Meter langer vollelektrischer Katamaran, der von Ostseestaal und dem Tochterunternehmen Ampereship gebaut. Die Auslieferung erfolgt Mitte des Jahres 2021. „Wir freuen uns über das Vertrauen, dass uns die Stadt Rostock mit der Auftragsvergabe an einen regional ansässigen Produzenten entgegengebracht hat“, sagt Dr. Thomas Kühmstedt, Technischer Direktor von Ostseestaal und Geschäftsführer der Ampereship GmbH.

Ostseestaal hat Erfahrung mit Solarfähren

Die Firma Ostseestaal wurde 1996 in Stralsund gegründet. Quelle: Ines Sommer

„In unserem Firmenverbund knüpfen wir damit an die bisherige erfolgreiche Entwicklung von vollelektrischen Schiffen für die berufliche Binnenschifffahrt an.“ Ostseestaal hat in den letzten Jahren zehn Elektro-Solarschiffe für verschiedene Einsatzfälle gebaut. Zuletzt mit der „Sankta Maria II“ die weltweit erste vollelektrische Autofähre für Binnengewässer, die auf der Mosel verkehrt (die OZ berichtete).

Der Bau der Rostocker Elektro-Solar-Personenfähre untermauert zudem die Expertise zur Herstellung von schlüsselfertigen Endprodukten.

Fähre soll zwischen Kabutzenhof und Gehlsdorf pendeln

„In der Ausschreibung des Schiffsneubaus mit einer sehr anspruchsvollen Aufgabenstellung hat sich mit Ostseestaal ein Anbieter durchgesetzt, der sich einen guten Namen als innovatives Unternehmen in unserem Bundesland gemacht hat“, betont Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski, Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. „Eine schnelle und zuverlässige Verbindung der städtischen Bereiche östlich und westlich der Warnow ist für unsere Stadt von großer Bedeutung. Mit der neuen Elektro-Solar-Fähre wollen wir hier einen echten Quantensprung machen.“ Die neue Elektro-Solar-Personenfähre ist für den Einsatz im Rostocker Stadthafen vorgesehen, wo sie ab Mitte 2021 auf einer Strecke von einem halben Kilometer zwischen Kabutzenhof und Gehlsdorf pendeln soll.

Der Rumpf des Katamarans wird aus Stahl gefertigt. Die Fähre befördert bis zu 80 Personen und 15 Fahrräder auf einer Tour, vollelektrisch und komplett emissionsfrei. Den Antriebsstrom für die zwei 45-kW-Ruderpropeller liefern Hochleistungsbatterien, die von insgesamt 36 auf dem Dach des Schiffes installierten Solarmodulen geladen werden.

E-Mobilität aufs Wasser bringen

Nach Angaben des Unternehmens erreicht der von Ampereship designte Katamaran eine Höchstgeschwindigkeit von 14 Kilometern pro Stunde – für den Rostocker Auftrag sind schon 7 bis 8 km/h ausreichend. Durch den Einsatz der umweltschonenden Elektro-Solar-Personenfähre im innerstädtischen Verkehr auf der Warnow werden bis zu 36 000 Liter Diesel pro Jahr eingespart. „Wir bringen die E-Mobilität aufs Wasser“, unterstreicht Dr. Kühmstedt das Credo der Elektro-Solar-Schiffbauer vom Strelasund.

Trotz Werften-Krise ohne Kurzarbeit durch die Krise

Wie hat es Ostseestaal geschafft, relativ unbeschadet durch die bisherige Krise zu kommen, obwohl Werften und Zulieferer größtenteils die Arbeit eingestellt haben? „Einmal mehr hat sich unsere langjährige Strategie bewährt, nicht einseitig als maritimer Zulieferer für den Schiffbau zu agieren“, so Kühmstedt und ergänzt: „ Ostseestaal arbeitet seit Jahren unter anderem für Auftraggeber im Flugzeugbau, in der Windenergiebranche und Tankindustrie sowie bei Architekturprojekten.“

Außerdem seien bei vielen internationalen Partnern die Arbeiten weiter gelaufen. „Deshalb gab es auch bei uns kaum Beschränkungen in der Fertigung und Projektbearbeitung. Auf Kurzarbeit konnte bisher verzichtet werden“, sagt Thomas Kühmstedt.

Neue Schichtmodelle bei Ostseestaal

Dennoch sind wegen der Corona-Epidemie sehr umfangreiche Schutzmaßnahmen für die täglichen Betriebsabläufe ergriffen worden. Beispielsweise wurden in der Fertigung alternative Schichtmodelle organisiert, um den Kontakt der Mitarbeiter untereinander zu minimieren. Die notwendig gewordene Arbeit in aufgeteilten veränderten Teams eröffnet dem Unternehmen als einen Nebeneffekt neue Sichten auf eine modernere Organisation von Prozessen und Arbeitsabläufen.

Ostseestaal wurde 1996 gegründet 1996 wurde die Ostseestaal GmbH in Stralsund gegründet. Das Zulieferunternehmen, das zur internationalen Firmengruppe Central Industry Group (CIG) mit Hauptsitz im niederländischen Groningen gehört, ist Technologieführer in der 3D-Kaltverformung von Stahlblechen. Am Standort in Stralsund werden Werkstoffe von höchster Qualität wie Stahl, Edelstahl, Aluminium und Speziallegierungen verarbeitet. Mit dem wachsenden Trend zum Bau von Spezialschiffen konnte Ostseestaal seine führende Position auf diesem Markt weiter festigen. Im Stralsunder Unternehmen arbeiten 220 Fachkräfte. 5 Produktionshallen zählen zum Firmengelände bei Ostseestaal, eine davon wurde 1999 neu gebaut. Zum Firmenkomplex gehört auch das ehemalige Flugzeugwerft-Gebäude, das unter Denkmalschutz steht. Neben der Produktion von 3D-kaltverformten Stahlblechen arbeitet Ostseestaal seit Jahren auch für Auftraggeber im Flugzeugbau, in der Windenergiebranche und Tankindustrie sowie bei Architekturprojekten.

Zudem sind Dienstreisen abgesagt bzw. verschoben worden. „Es wird versucht, allen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Geschäftspartnern gerecht zu werden. Alles Weitere hängt vom Verlauf der Krise ab, deren Folgen für die Wirtschaft derzeit niemand absehen kann“, so Dr. Kühmstedt.

Unternehmen sucht Fachkräfte

Das Unternehmen sucht weiterhin Fachkräfte, wie zum Beispiel Schweißer. Quelle: Ostseestaal

Und trotzdem sucht die Stralsunder Firma, die sich u.a. auf die Kaltverformung von 3 D-Blechen spezialisiert hat, Arbeitskräfte. „Um den anspruchsvollen Aufgaben am Standort Stralsund gerecht werden zu können, sucht das Unternehmen weiterhin qualifizierte Fachkräfte in den Bereichen Schweißen und Warmrichten“, sagt Thomas Schwandt von der Unternehmenskommunikation. Er betont, dass man außerdem wie in der Vergangenheit auf ständige Aus- und Weiterbildung der rund 200 Mitarbeiter setze.

Von Ines Sommer