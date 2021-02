Stralsunder Firma Ostseestaal liefert Deckshaus für Nordsee-Fähre

Stralsund

Der Kapitän einer neuen Nordsee-Fähre wird künftig Kurs auf die ostfriesische Insel Norderney aus einem Deckshaus halten, das aus Stralsund stammt. Die in der Hansestadt am Sund ansässige Firma Ostseestaal hat die Spezialkonstruktion gefertigt. Das Besondere: Der Rohbau des Deckshauses ist komplett aus Aluminium hergestellt. Am Freitag wurde die 14 Tonnen schwere Spezialanfertigung im Stralsunder Frankenhafen mithilfe von zwei Kranen auf das Mehrzweckschiff „Maureen S“ verladen und verschifft.

Alu-Deckshaus wird nach Hamburg geliefert

Geliefert wird die Schiffssektion an die Pella Sietas Werft in Hamburg, wo im Auftrag der AG Reederei Norden-Frisia derzeit eine Doppelendfähre entsteht. Die 74,3 Meter lange und 13,4 Meter breite Personen- und Autofähre wird künftig zwischen Norddeich an der niedersächsischen Nordseeküste und der Insel Norderney pendeln. Das Schiff erhält einen dieselelektrischen Hybrid-Antrieb und erreicht eine Fahrtgeschwindigkeit von 12 Knoten (22,2 km/h). Zusätzlich liefert Ostseestaal weitere Baukomponenten wie Schornsteine und Zu- und Abluftsektionen, die ebenfalls aus Aluminium hergestellt sind und so zu einer energieeffizienteren Gewichtsreduktion der Fähre beitragen.

Führend in der 3d-Kaltverformung

„Mit der Fertigung des Deckshauses für eine Doppelendfähre stellt Ostseestaal erneut seine Expertise bei der Herstellung von Spezialkonstruktionen für den internationalen Schiffbau unter Beweis“, hebt Michael

Die neue Nordsee-Doppelendfähre, für die Ostseestaal das Deckshaus geliefert hat, wird auf der Hamburger Pella Sietas Werft typgleich gebaut wie die bereits seit 2015 im Einsatz befindliche Fähre „FRISIA III“. Quelle: Ostseestaal

Schultze, Business Unit Manager bei Ostseestaal hervor. „Besonders das Verschweißen von Aluminium und anderen hochwertigen Werkstoffen erfordert sehr spezielles Know-how und langjährige Erfahrungen.“ Traditionell liefert Ostseestaal der Werftindustrie dreidimensional kaltverformte Stahlbleche zu. In der 3D-Kaltverformung gilt das Stralsunder Unternehmen als Technologieführer.

Schon zehn Elektro-Solarschiffe produziert

Seit Jahren betätigt sich das Spezialunternehmen am Sund auch selbst als Schiffbauer. Bisher wurden zehn Elektro-Solarschiffe für die Binnenschifffahrt hergestellt. Aktuell werden zwei Elektro-Solar-Fähren produziert, die für Rostock und für die Insel Usedom bestimmt sind. Durch eine hohe Vielfalt in der Produktpalette sichert sich Ostseestaal kontinuierlich auch Aufträge im Flugzeugbau, in der Windenergiebranche und Tankindustrie sowie bei Architekturprojekten. Seit Kurzem werden außerdem Außenhautklappen für Megayachten projektiert und gefertigt.

