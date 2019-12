Stralsunder Firmen spenden für einen Spielplatz

Stralsund

Der Stand auf dem Spendenkonto der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ lag am Donnerstagnachmittag bei 4880 Euro. Immer wieder sind es auch Stralsunder Unternehmen, die mit ihren Spenden den guten Zweck befördern.

So herrschte jetzt bei den Mitarbeitern Kindernotdienstes, den der Verbund für soziale Projekte (VSP) betreut, große Freude über eine Spende der Wohnungsbaugenossenschaft „Volkswerft“ über 2500 Euro für die Gestaltung der Außenanlagen mit Spielplatz und Sitzecke an der im Juli neu eröffneten Einrichtung. „Wir möchten damit einen Beitrag leisten, dass Kinder, die schlimme Erfahrungen in ihrem bisherigen Leben gemacht haben, an einem Ort aufgefangen werden der es ihnen ermöglicht, sorglos und fröhlich zu sein“, heißt es dazu in der Nachricht der Genossenschaft an den VSP.

Zu den traditionellen Spendern bei Helfen in Freude gehört auch die Stralsunder Speditionsfirma Die 3. Für die OZ-Weihnachtsaktion spendete das Unternehmen 250 Euro. Geschäftsführer Michael Köster sagt: „Wir schauen uns immer genau an was wir mit unserer Spende unterstützen wollen.“ Für ihn ist es wichtig, dass die Spende hier vor Ort etwas bewegen kann. Gerade wenn es um einen Spielplatz für Kinder geht, die mit großem Engagement vom Kindernotdienst betreut werden, ist das Geld hier richtig“, so Köster.

Dieser Ansicht sind offenbar auch viele andere OZ-Leser. So so spendeten 20 Euro: Heike und Karl-Heinz Prädel und 25 Eurogibt Erika Dallmann dazu. 30 Euro kommen von Ursula Heitmann. Mit 50 Euro unterstützen den Spielplatzbau Peter Foißner, Renate und Hans-Jürgen Troles, Familie Köster, Petra Becker sowie Jana Schröder.

Und 250 Euro überwiesen Elke und Jörg Polchow auf das Spendenkonto der OZ-Weihnachtsaktion.

Von Jörg Mattern