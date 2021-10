Stralsunder Fischer zu neuen Fangquoten: „Grenzen an Berufsverbot“

Stralsund/Barhöft/Rügen

Die neusten Fangquoten schockieren die Fischer in der Region Vorpommern-Rügen. Künftig dürfen sie in der westlichen Ostsee keinen Dorsch und zumeist keinen Hering mehr gezielt fangen. Darauf haben sich die EU-Länder am Dienstag geeinigt. Lediglich Beifang in Höhe von knapp 490 Tonnen Dorsch und 788 Tonnen Hering soll noch möglich sein. Für Deutschland bedeutet das, dass 435 Tonnen westlicher Hering und 104 Tonnen westlicher Dorsch gefangen werden dürfen.

Stralsunder Fischer Wollna: „Neue Fangquoten grenzen an Berufsverbot“

Für Fischer Claas Wollna aus Stralsund grenzen die Fangquoten an ein Berufsverbot. Quelle: Barbara Waretzi

Der letzte Stralsunder Fischer Claas Wollna, Mitbesitzer des Fischverkaufs Dänholm Fisch Gbr, ordnet die neue Verordnung so ein: „Die Mengen sind so gering, das sie an ein Berufsverbot grenzen.“ Wollna weiter: „Schon vor zwei Jahren wurden Fischer eingeladen, um über die Heringsbestände der Ostsee zu diskutieren. Die Experten haben damals die Bestände anhand eines Rechenmodells überprüft. Als Berufsfischer kann ich aber sagen, dass ich keine Bedrohung der Heringsbestände im Strelasund feststellen kann. Im Gegenteil, im Frühjahr hatten wir sehr viele Maiheringe.“

Quote wurde in den Vorjahren schon drastisch reduziert

Wollna selbst hat den Fischereibetrieb 2002 von seinem Vater übernommen. Vor der Wende hätte es noch 100 Fischer auf dem Dänholm gegeben. Kommendes Frühjahr wird er der letzte an diesem Standort sein. 2016 sei die erlaubte Menge bereits auf 3,6 Tonnen reduziert worden. Letztes Jahr wurde diese nochmals auf 1,8 Tonnen heruntergesetzt. „Vor einigen Jahren waren wir hier in der gesamten Region noch 240 Fischer, nun sind es nur noch knapp 140. Wir werden immer weniger“, klagt er über das Verschwinden seines Berufes. „Unser traditionelles Handwerk darf aber nicht aussterben. Daher freue ich mich über jeden Kunden, der zu uns auf den Dänholm kommt. Wenn nicht für Hering, dann für frischen Zander.“

Wollna fragt sich dennoch, wie die Stralsunder künftig an ihren geliebten Hering kommen sollen, schließlich ist die Nachfrage hoch. „Ich finde es nicht richtig, dass kleinere Fischer mit großen Trawlern über einen Kamm geschert werden“, merkt er kritisch an. Es sei durchaus möglich nachhaltig zu fischen. „Wir fangen keine Jungfische, sondern nur große Heringe, die bereits mehrmals gelaicht haben, so erhalten wir die Bestände“, erklärt Wollna.

Robben verdrängen Hering aus dem Bodden

Doch genau wegen der besorgniserregenden Entwicklungen vieler Fischbestände in der Ostsee ist diese neue Regelung entstanden. Dass die Fischbestände so dramatisch bedroht sind, liegt laut Christoph Pretzel, Berufsfischer aus Thiessow von der Insel Rügen, jedoch nicht mehr unbedingt an der Fischerei. Er verweist auf die wieder erstarkte Robbenpopulation in der Ostsee. „Hering war lange Zeit unser Hauptgeschäft. Durch die Robben hat der Hering jedoch sich aus dem Greifswalder Bodden schon stark zurückgezogen“, sagt der 40-Jährige, der seinen Fisch auch nach Stralsund zur Weiterverarbeitung verkauft. Aufgeben will er trotzdem nicht. Bisher hat er sein gesamtes Berufsleben als Fischer gearbeitet, dies möchte er auch künftig tun. Wenn er weder Dorsch und Hering fangen darf will versuchen, den Fokus auf andere Fische zu lenken – wie Flunder, Steinbutt oder auch Aal. Ob das künftig zum Leben noch reicht, kann er jedoch nicht sagen.

Neue Fangquoten sind Todesstoß für die Fischer

Zu einer ganz ähnlichen Einschätzung der Situation wie Pretzel kommt auch Arno Vetterick, der Geschäftsführer der Absatzgesellschaft Rügenfang. Auch er verweist auf die Robbenpopulation. Die neusten Fangquoten hingen bezeichnet er sogar als „Todesstoß für die Fischerei auf der Insel Rügen“. „Wenn ich die neuen Quoten auf meine 44 Mitglieder runterrechne, sind wir beim Hering im Kilogramm-Bereich“, so Vetterick. „Das hat man in kürzester Zeit gefangen. Davon kann keiner mehr Leben.“

Alter Fischer aus Barhöft sorgt sich um junge Kollegen

Der 68-jährige Fischer Christian Thürke holt seit seinem 14. Lebensjahr Heringe, Dorsche, Flundern und Schollen aus der Ostsee und dem Bodden. Der gebürtige Hiddenseer liegt mit seinem Kutter „Karin“ regelmäßig im Barhöfter Hafen. „Wir werden es nicht ändern können, wenn die hohe Politik es so entschieden hat. Frau Klöckner hatte uns vor kurzem noch versichert, dass sie sich gegen das Fangverbot stark macht, es hat aber nichts genützt“, sagt der Fischer. Zwar lohnt sich das Geschäft für den 68-Jährigen nicht mehr, dennoch will er vorerst weitermachen. „Ich bin Rentner und muss vom Fischfang nicht mehr leben“, sagt er. „Dennoch sorge ich mich um eine jungen Kollegen.“

Von Kay Steinke, Barbara Waretzi und Christian Rödel