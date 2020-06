Stralsunder Forscher entwickelt Software für mehr Sicherheit von vernetzter Technik

Stralsund

Eine Software, die an der Hochschule Stralsund (HOST) entwickelt wurde und die für mehr Sicherheit von vernetzten elektronischen Geräten im Smart Home sorgen kann, findet im Internet weltweit Aufmerksamkeit. Das Programm kann dazu dienen, kriminellen Hackern das Handwerk zu erschweren, wenn sie versuchen, die Befehle, die sich diese Geräte gegenseitig per Funk erteilen, abzuhören und zu manipulieren.

Software macht Internet der Ding sicherer

Johannes Pohl, Absolvent des Fakultät E-Technik/Informatik der HOST, hat sich in seiner Promotion mit der Sicherheit von IoT-Geräten beschäftigt und die Software „Universal Radio Hacker“ entwickelt. IoT ist eine Abkürzung aus dem Englischen für Internet of Things (Internet der Dinge) und steht als Begriff für Technologien, die nicht mehr nur von Benutzern gesteuert werden, sondern die über das Internet von Maschine zu Maschine kommunizieren können – sowohl in der Industrie, als auch zu Hause, wo per Handy-App oder Sprachbefehl Haushaltsgeräte gesteuert werden.

Programm ist kostenfrei zugänglich

Pohl, der seine Doktorarbeit am 15. Mai mit der Note „sehr gut“ verteidigt hat, ermöglicht es mit seiner öffentlich zugänglichen und kostenfreien Software, Laien wie Sicherheitsforschern Funkprotokolle ohne tiefe Kenntnisse der Nachrichtentechnik zu untersuchen und vernetzte Geräte sicherer zu machen.

Johannes Pohl hat seine Doktorarbeit mit der Note „sehr gut“ verteidigt. Quelle: HOST

Aus Sicht seines Doktorvaters Andreas Noack, Professor für IT-Sicherheit an der HOST, ist die Software für Menschen interessant, die Funkprotokolle analysieren. Also für Hersteller vernetzbarer Geräte und Sicherheitsforscher im Bereich IoT.

Vorteil: Signalübertragung ohne Vorkenntnisse verständlich

Johannes Pohl selbst sieht einen der Vorteile des Programms darin, dass es Daten aus dem Funksignal filtert und zur Verfügung stellt. Die Signalübertragung werde so aufbereitet, dass der Nutzer keine tieferen Kenntnisse, etwa über Modulationen benötigt, um zu den Bits und Bytes zu gelangen. „98 Prozent dieser Software habe ich programmiert, ungefähr ein Prozent Andreas Noack“, sagt Pohl.

Der Rest wurde von Forschern aus aller Welt beigetragen – über ein Open-Source-Projekt, in dem interessierte Programmierer mitarbeiten.

Doktorarbeit erstmals online verteidigt

„Als Betreuer und Gutachter bin ich stolz auf die Leistung von Johannes Pohl“, sagt Professor Noack. Da die kooperative Promotion in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und neben Nock von den Gutachtern Prof. Felix Dreiling (BAU Erlangen-Nürnberg), Prof. David Oswald ( University of Birmingham) bewertet wurde, kam es bei der Diskussion darüber zu einer der ersten Online-Verteidigungen einer Doktorarbeit – über die Internetplattform Zoom.

