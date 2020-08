Stralsunder Forscher sezieren Robben und Wale: Daran sterben die Meeressäuger

Stralsund

Lisa Klemens schneidet mit einem Skalpell tief in die Haut der toten Robbe, die vor ihr auf dem Seziertisch liegt. Mit einem Zollstock sticht sie vorsichtig in die Wunde, um die Speckschicht zu messen. „3,2 Zentimeter“, ruft die Doktorandin Michael Dähne zu. Der Kurator für Meerestiere am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund nickt. „Wir können davon ausgehen, dass das Tier gut genährt war.“ Darauf lässt auch das Körpergewicht von 25,8 Kilogramm der noch kleinen Kegelrobbe schließen. „Es ist nicht daran gestorben, dass es keinen Fisch gefunden hat.“

Alle zwei Wochen findet im Nautineum in Stralsund eine Sektion tot gefundener Robben und Schweinswale statt. „Die letzten drei Jahre waren Rekordjahre mit bis zu 180 Totfunden aller Meeressäugetiere. Während desselben Zeitraums vor zehn Jahren waren es maximal 50“, sagt Dähne. Der starke Anstieg sei zum Teil darauf zurückzuführen, dass mehr gemeldet werde, aber auch, dass die Kegelrobben die Strände an der MV-Küste zurückerobern. „Während der Sektion gehen wir der Frage nach, warum sie gestorben sind“, so Dähne.

Die toten Tiere werden auf Viruserkrankungen, bakteriologische Infektionen, Vergiftungen sowie Befall durch Parasiten in Lunge, Herz, Leber und Magen-Darm-Trakt untersucht. Zudem werden Proben für genetische Untersuchungen entnommen.

Bei der untersuchten Robbe lässt sich nicht mehr viel feststellen. „Sie ist schon stark verwest“, erklärt Lisa Klemens. „Leber und Niere sind zersetzt.“ Sie zeigt auf die wenigen Fellreste am Tier. „Das war ein Weibchen. Die haben helles Fell mit dunklen Flecken.“

Beifang großes Problem

Viele der verendeten Meerestiere sterben als unbeabsichtigter Beifang in der Stellnetzfischerei. „Das betrifft Robben, vor allem aber Schweinswale – wir finden manchmal noch Reste von Fischernetzen“, so Dähne. „Robben können auch in Reusen ertrinken.“ Der Rostocker geht davon aus, dass die Anzahl der Schweinswale, die in Stellnetzen umkommen, so hoch ist, dass das eigentlich nicht tragfähig für die Population ist. „Bei den Reusen gab es mittlerweile Anpassungen, sodass die Tiere hoffentlich nicht mehr in die Eingänge reingehen “, sagt er.

Plastik auch im Magen

Nicht nur an, sondern auch in den Tieren findet das Team immer wieder Müll. So finden die Forscher auch Angelhaken und Gummifische in den Körpern der Tiere. Gerade ein Angelhaken könne kaum ohne Verletzungen wieder ausgeschieden werden.

Ab und zu werde weiterer Plastikmüll in den Mägen der Tiere gefunden. „Das ist bei etwa drei Prozent der Sektionen der Fall“, sagt der Kurator. „Das Problem ist also nicht so groß, wie bei tief tauchenden Walen im Ozean, aber auch etwas, was man beobachten muss.“

Unterernährter Schweinswal

Linda Westphal untersucht derweil einen toten Schweinswal. „Hier handelt es sich um ein trächtiges Weibchen“, sagt die Meeresbiologin und zeigt auf den Fötus, der neben dem Muttertier auf dem Tisch liegt.“ Das weibliche Jungtier wäre wohl im September geboren worden.“

Schweinswale bekommen ihren Nachwuchs zwischen Juli und September – für sie die sensibelste Zeit im Jahr. Die Meeresbiologin betrachtet die Milchdrüsen des Kadavers. „Sie sind noch ausgeprägt, vermutlich säugte sie noch das vorjährige Kalb“, sagt Westphal. „Von dem Muttertier waren vermutlich zwei Tiere gleichzeitig abhängig.“

Alter kann ermittelt werden

Um das Alters des toten Tieres festzustellen, untersuchen die Wissenschaftler nicht nur die Zähne, sondern auch die Eierstöcke. „Wir können anhand der kleinen Narben genau erkennen, wie viele Trächtigkeiten vorgelegen haben“, erklärt Dähne. Er betrachtet die Ovare des Wales genau. „Wir gehen von neun Trächtigkeiten aus.“ Bei Schweinswalen, die mit etwa vier Jahren geschlechtsreif und einmal im Jahr trächtig sind, lasse sich so leicht das Alter vermuten. „Das Tier war vielleicht 13 Jahre alt. Also schon eine Oma“, sagt Dähne. „Vermutlich konnte sie nicht mehr so gut jagen. Muskel- als auch Fettgewebe zeigen, dass das Tier unterernährt war.“

Von Katharina Ahlers