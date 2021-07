Stralsunder Fotografin setzt auf natürliche Schönheit

Stralsund

Die 22-jährige Pauline Kaiser ist vor einem Jahr an den Sund gezogen. Sie verließ Berlin, um an der Hochschule Stralsund ihren Master in Management von kleineren und mittleren Betrieben abzuschließen.

„Es ist ein enormer Unterschied zwischen den beiden Städten, vor allem was Öffnungszeiten angeht“, erklärt die gebürtige Uckermärkerin. Ihre neue Heimat habe sie schon ins Herz geschlossen. „Letztens waren wir auf dem Rundwanderweg Darßer Ort wandern, das war so schön“, erzählt Pauline Kaiser über ihre Wandertouren.

„Jeder ist schön, so wie er ist“

Ihr größtes Hobby ist allerdings die Fotografie. Damit hat die Studentin auch reichlich Erfahrung – ob Hochzeitsfotos, Baby-Bauch oder Neugeborenen-Shooting. Am meisten fasziniert sie die Porträt-Fotografie. „Ich möchte Menschen in all ihren Facetten darstellen, dabei mache ich keine Korrekturen, denn jeder ist schön, so wie er ist“, erklärt die Stralsunderin. Ihre Bilder veröffentlicht sie auf ihrem Instagram-Account, dort kann sie per Mail oder Direktnachricht gebucht werden.

Von Barbara Waretzi